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राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित, 63 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी, जानिए किसे क्या पद मिला?

63 पदाधिकारियों को किया शामिल : नई कार्यकारिणी में कुल 63 पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं. इसमें 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, आईटी संयोजक, प्रशिक्षण प्रभारी और 20 प्रदेश प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है. पार्टी ने प्रदेशभर के अलग-अलग जिलों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है. युवा मोर्चा की नई टीम में जितेन्द्र सिंह राठौड़, दीनदयाल गुर्जर, राकेश कटारिया, शिवराज सिंह, राकेश पंवार, सुदर्शन गौतम और आशीष कुल्हरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं ऋषिकेश मीणा, लोकेन्द्र सिंह और आदित्य पुजारी को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा कार्यकारिणी में संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए कई नए प्रकोष्ठ और जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं. प्रशिक्षण, नीति एवं शोध, “मन की बात” कार्यक्रम, सोशल मीडिया कैंपेन, सदस्यता अभियान और बूथ स्तर तक संगठन विस्तार जैसे कार्यों के लिए अलग-अलग पद बनाए गए हैं. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इससे युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और संगठन गांव-ढाणी तक मजबूत होगा.

जयपुर : राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने नई जंबो कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. 63 पदाधिकारियों की सूची जारी होने के साथ ही संगठन विस्तार को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. नई टीम में पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यह कार्यकारिणी आगामी चुनावी रणनीति, बूथ स्तर तक संगठन मजबूती और युवाओं को पार्टी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी. सूची जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला.

पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों मिलेगी गति: युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने बताया कि नई कार्यकारिणी का मुख्य फोकस युवा संपर्क अभियान, सोशल मीडिया पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने और बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने पर रहेगा. आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए युवा मोर्चा को विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं. सूची जारी होने के बाद प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला. कई जिलों में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और भाजपा कार्यालयों पर मिठाइयां बांटकर खुशी जताई गई. पार्टी नेताओं ने उम्मीद जताई कि नई टीम भाजपा की विचारधारा को युवाओं तक पहुंचाने और संगठन के जनाधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

इनको किया शामिल : सूची में जितेन्द्र सिंह राठौड़, दीनदयाल गुर्जर, राकेश कटारिया, शिवराज सिंह, राकेश पंवार, सुदर्शन गौतम और आशीष कुल्हरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं ऋषिकेश मीणा, लोकेन्द्र सिंह और आदित्य पुजारी को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा धीरज शर्मा, रघुनाथ बिश्नोई, राहुल लेघा, रमेश गुर्जर, कृष्ण पाल सिंह चुंडावत, दिनेश राणा, दिव्यांश भारद्वाज, वीके कुशवाहा, आदित्य सिंघानिया को प्रदेश मंत्री बनाया गया है. जबकि ध्रुव श्रीमाली, डॉक्टर सुनील मेघवाल, नीरज वशिष्ठ ,विजेंद्र महवा ,रोहित मीणा, घनश्याम गौतम, राजेंद्र शर्मा, राजवीर सिंह राठौड़, हरीश शर्मा, ईश्वर योगी, हिमांशु बागड़ी, यशपाल गुर्जर,योगेश यादव, रणजीत सिंह राणावत, राजवीर बातां, देवेंद्र चौधरी, मुरलीधर सेन, रमेश शर्मा, अनुराग बराड़, राहुल सिकरवाल, वृंदा राठौर को प्रदेश प्रवक्ता बनाया है.

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वहीं जिज्ञासु जैन को प्रदेश कोषाध्यक्ष, राहुल देवड़ा को सह कोषाध्यक्ष, हर्ष शर्मा को कार्यालय प्रभारी, अनिल कुमावत और आशीष शर्मा को सह कार्यालय प्रभारी, हर्षित शर्मा को मीडिया प्रभारी, मदन गोयल सोनी और अक्षत भाटी को सह प्रभारी, मयूर वाल्मीकि को सोशल मीडिया प्रभारी, नरपत यादव और रामपाल जाट को सह प्रभारी, नमन शर्मा को आईटी संयोजक, अजय नाथ ढाका और नवदीप पांडे को सह-संयोजक, निकिता शेखावत को प्रशिक्षण प्रभारी, ट्विंकल शर्मा और दक्ष जैन को सह प्रभारी, सुरेश समरिया को नीति एवं शोध संयोजक, अखिल द्विवेदी और जीतू शुक्ला को सह-संयोजक, अमन सैनी को मन की बात प्रभारी, इंद्रजीत सिंह और विक्रम सिंह असाड़ा को मन की बात का प्रभारी बनाया है.