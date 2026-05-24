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मोदी सरकार के 12 साल: उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा 5 जून से चलाएगी अभियान

पर्यावरण दिवस से लेकर योग दिवस तक बूथ स्तर तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम.

State General Secretary Shravan Singh Bagdi
प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने अभियान की जानकारी दी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 4:26 PM IST

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जयपुर: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं. भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल के शासन को सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण के ऐतिहासिक कार्यों के प्रतीक बताया.

उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा संगठन इन 12 साल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगा. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर 5 जून से 21 जून 2026 तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाएगा.

5 जून से 21 जून तक चलाया जाएगा अभियान: प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि अभियान के तहत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर मंडल स्तर पर पौधरोपण अभियान, 8 से 12 जून तक मीडिया संवाद, 8 से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान, 12 से 20 जून तक जन कल्याण शिविर चलाया जाएगा. 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. इस दौरान भाजपा के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि एवं संगठन पदाधिकारी गांव-गांव और बूथ स्तर तक जाकर आमजन से संवाद करेंगे.

पढ़ें: मोदी सरकार के 12 साल पर जून में भाजपा का बड़ा जनसंपर्क अभियान, पंचायत-निकाय चुनाव की जमीन करेगी तैयार

एक पेड़ मां के नाम अभियान में होगा पौधरोपण: विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेशभर में पौधरोपण किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग कार्यक्रम होंगे. साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यशालाएं भी की जाएंगी. बगड़ी ने बताया कि जनकल्याण शिविरों के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा. आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी एवं अन्य योजनाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

प्रदेश समन्वय समिति का किया गठन: उन्होंने बताया कि अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया गया है. इसमें प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी को प्रदेश संयोजक, प्रदेश मंत्री नारायण मीणा, अपूर्वा सिंह, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाना, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल और भाजयुमो जिलाध्यक्ष आशीष चौपड़ा को सह-संयोजक बनाया गया है. इसके साथ ही अभियान के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर टोली गठित की जाएगी.

पढ़ें: भारतीय जनता पार्टी का ‘महा जनसंपर्क अभियान’, गांव-गांव पहुंचकर बढ़ाएगी जनसमर्थन

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