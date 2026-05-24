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मोदी सरकार के 12 साल: उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा 5 जून से चलाएगी अभियान

प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने अभियान की जानकारी दी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं. भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल के शासन को सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण के ऐतिहासिक कार्यों के प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा संगठन इन 12 साल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगा. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर 5 जून से 21 जून 2026 तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाएगा. 5 जून से 21 जून तक चलाया जाएगा अभियान: प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि अभियान के तहत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर मंडल स्तर पर पौधरोपण अभियान, 8 से 12 जून तक मीडिया संवाद, 8 से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान, 12 से 20 जून तक जन कल्याण शिविर चलाया जाएगा. 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. इस दौरान भाजपा के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि एवं संगठन पदाधिकारी गांव-गांव और बूथ स्तर तक जाकर आमजन से संवाद करेंगे. पढ़ें: मोदी सरकार के 12 साल पर जून में भाजपा का बड़ा जनसंपर्क अभियान, पंचायत-निकाय चुनाव की जमीन करेगी तैयार