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राष्ट्रीय अध्यक्ष की सख्ती के बाद संगठन पर फोकस, अधूरी संरचना से अभियान की रफ्तार पर पड़ रहा असर

राजस्थान दौरे के दौरान नितिन नबीन ( Source : BJP Social Media )

जयपुर: प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार अभियान चला रही है, लेकिन अधूरी संगठनात्मक संरचना इसकी रफ्तार में बाधा बन रही है. पंचायत से संसद तक विस्तार के लक्ष्य के बीच कई मोर्चे और प्रकोष्ठ अब भी पूर्ण रूप से गठित नहीं हो पाए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर अभियानों के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है. हाल ही में राजस्थान दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में संगठन की स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधूरी संरचना पर भी स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मोर्चों, विभागों और प्रकोष्ठों का गठन जल्द पूरा किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि मजबूत संगठन के बिना कोई भी अभियान प्रभावी नहीं हो सकता. विशेष रूप से 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान' को देखते हुए संगठन को जल्द सक्रिय और पूर्ण रूप देने पर जोर दिया गया है, ताकि आगामी स्थानीय चुनावों में पार्टी को मजबूती मिल सके. बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Jaipur) राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के बाद संगठन सक्रिय : राजस्थान भाजपा में अधूरी संगठनात्मक संरचना को लेकर पार्टी नेतृत्व अब तेजी से सक्रिय हो गया है. नितिन नबीन ने इस मुद्दे पर पदाधिकारियों को जल्द टीम गठन के निर्देश दिए थे. उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मोर्चों और अन्य प्रकोष्ठों की स्थिति की समीक्षा की. नबीन ने स्पष्ट कहा कि मोर्चों, विभागों और प्रकोष्ठों की टीम शीघ्र तैयार की जाए, ताकि सत्ता और संगठन के कार्यों को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा जा सके. पढ़ें : नितिन नबीन बोले- राजनीति में भाग्य बड़ा फैक्टर, लेकिन संगठन के काम से ही बनेगी पहचान साथ ही उन्होंने डेढ़ महीने बाद तीन दिन के राजस्थान दौरे पर फिर आने की बात कही, जिसमें वे सभी निर्देशों की विस्तार से समीक्षा करेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों के बाद प्रदेश नेतृत्व हरकत में आ गया है. प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि मंडल, जिला और प्रदेश इकाई का गठन पहले ही हो चुका है. अब शेष मोर्चों और जिला स्तर की टीमों का गठन जल्द पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के सभी निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित की जाएगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते राजस्थान भाजपा नेता (Source : BJP Social Media) प्रदेश पदाधिकारी बने, पर नीचे ढांचा अधूरा : प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों और कुछ मोर्चों के अध्यक्षों की नियुक्ति तो कर दी गई है, लेकिन इसके बाद संगठन का विस्तार अपेक्षित गति से नहीं हो पाया. जिला और मंडल स्तर पर कई इकाइयां अभी भी पूर्ण रूप से गठित नहीं हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.