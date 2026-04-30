राष्ट्रीय अध्यक्ष की सख्ती के बाद संगठन पर फोकस, अधूरी संरचना से अभियान की रफ्तार पर पड़ रहा असर

राष्ट्रीय अध्यक्ष की सख्ती के बाद संगठन पर फोकस, अधूरी संरचना से अभियान की रफ्तार पर पड़ रहा असर
भाजपा में मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों की अधूरी टीम से संगठन कमजोर पढ़ रहा है.
Published : April 30, 2026 at 3:20 PM IST
जयपुर: प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार अभियान चला रही है, लेकिन अधूरी संगठनात्मक संरचना इसकी रफ्तार में बाधा बन रही है. पंचायत से संसद तक विस्तार के लक्ष्य के बीच कई मोर्चे और प्रकोष्ठ अब भी पूर्ण रूप से गठित नहीं हो पाए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर अभियानों के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है.
हाल ही में राजस्थान दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में संगठन की स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधूरी संरचना पर भी स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मोर्चों, विभागों और प्रकोष्ठों का गठन जल्द पूरा किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि मजबूत संगठन के बिना कोई भी अभियान प्रभावी नहीं हो सकता. विशेष रूप से 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान' को देखते हुए संगठन को जल्द सक्रिय और पूर्ण रूप देने पर जोर दिया गया है, ताकि आगामी स्थानीय चुनावों में पार्टी को मजबूती मिल सके.
राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के बाद संगठन सक्रिय : राजस्थान भाजपा में अधूरी संगठनात्मक संरचना को लेकर पार्टी नेतृत्व अब तेजी से सक्रिय हो गया है. नितिन नबीन ने इस मुद्दे पर पदाधिकारियों को जल्द टीम गठन के निर्देश दिए थे. उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मोर्चों और अन्य प्रकोष्ठों की स्थिति की समीक्षा की. नबीन ने स्पष्ट कहा कि मोर्चों, विभागों और प्रकोष्ठों की टीम शीघ्र तैयार की जाए, ताकि सत्ता और संगठन के कार्यों को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा जा सके.
पढ़ें : नितिन नबीन बोले- राजनीति में भाग्य बड़ा फैक्टर, लेकिन संगठन के काम से ही बनेगी पहचान
साथ ही उन्होंने डेढ़ महीने बाद तीन दिन के राजस्थान दौरे पर फिर आने की बात कही, जिसमें वे सभी निर्देशों की विस्तार से समीक्षा करेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों के बाद प्रदेश नेतृत्व हरकत में आ गया है. प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि मंडल, जिला और प्रदेश इकाई का गठन पहले ही हो चुका है. अब शेष मोर्चों और जिला स्तर की टीमों का गठन जल्द पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के सभी निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित की जाएगी.
प्रदेश पदाधिकारी बने, पर नीचे ढांचा अधूरा : प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों और कुछ मोर्चों के अध्यक्षों की नियुक्ति तो कर दी गई है, लेकिन इसके बाद संगठन का विस्तार अपेक्षित गति से नहीं हो पाया. जिला और मंडल स्तर पर कई इकाइयां अभी भी पूर्ण रूप से गठित नहीं हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
भाजपा के विभिन्न मोर्चे- युवा, महिला, किसान और अनुसूचित वर्ग- संगठन की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन इन मोर्चों की पूरी टीम अब तक घोषित नहीं हो पाई है. नतीजतन, गांव और वार्ड स्तर तक योजनाओं और अभियानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधाएं आ रही हैं. जमीनी कार्यकर्ता दिशा और नेतृत्व के अभाव में सक्रियता नहीं दिखा पा रहे हैं.
मोर्चे, प्रकोष्ठ और विभाग शामिल - बीजेपी के 7 प्रमुख मोर्चे :
- युवा मोर्चा
- महिला मोर्चा
- किसान मोर्चा
- अनुसूचित जाति (SC) मोर्चा
- अनुसूचित जनजाति (ST) मोर्च
- ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) मोर्चा
- अल्पसंख्यक मोर्चा
प्रकोष्ठ - राजस्थान बीजेपी में लगभग 19 से 20 प्रकोष्ठ सक्रिय माने जाते हैं :
- विधि प्रकोष्ठ
- आर्थिक प्रकोष्ठ
- व्यापार प्रकोष्ठ
- चिकित्सा प्रकोष्ठ
- शिक्षा प्रकोष्ठ
- उद्योग प्रकोष्ठ
- बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ सहित अन्य शामिल हैं. इनमें से किसी भी प्रकोष्ठों के संयोजक की घोषणा नहीं हुई.
विभाग - पार्टी संगठन में 20 विभाग भी होते हैं :
- संगठन विभाग
- प्रचार-प्रसार विभाग
- मीडिया विभाग
- प्रशिक्षण विभाग
- चुनाव प्रबंधन विभाग
- 20 विभाग में से मात्र तीन विभागों के संयोजक की घोषणा हुई है, बाकी का इंताजर है.
प्रकोष्ठ और विभागों में नियुक्तियों का इंतजार : पार्टी के प्रकल्प, प्रकोष्ठ और विभाग जो विशिष्ट वर्गों और मुद्दों पर काम करते हैं भी अभी अधूरे हैं. इन इकाइयों के प्रभारी और सदस्य तय नहीं होने से विशेष अभियान और आउटरीच कार्यक्रम ठप पड़े हैं. यह स्थिति संगठन के विस्तार और मतदाता संपर्क अभियान दोनों पर असर डाल रही है. यदि पार्टी को अपने तय मंत्र को जमीन पर उतारना है, तो उसे जल्द से जल्द मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों की पूरी टीम गठित करनी होगी.
पढ़ें : भाजपा महिला मोर्चा का ‘हर बूथ महिला मजबूत’ अभियान कल से, 5 लाख नई सदस्य जोड़ने का लक्ष्य
मजबूत संगठनात्मक ढांचा ही चुनावी सफलता की कुंजी साबित हो सकता है. बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि संगठन संरचना का काम अंतिम दौर में है. सभी मोर्चे प्रकोष्ठों की टीमों का गठन जल्द हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जो पूर्व में बने संगठन के पदाधिकारी भी पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं. नए अध्यक्ष के साथ नई टीम की घोषणा होती है. मोर्चों में किसान मोर्चा, युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा की टीम गठन होना है. इसके साथ ही बाकी सभी 7 मोर्चों में जिला इकाई बनी है. इनके लिए भी जिला अध्यक्ष उसे नाम दे दिए गए, जल्द ही मोर्चे, विभागों और प्रकोष्ठों की संगठन संरचना का काम पूरा होगा.
कौन कौन से मोर्चे, प्रकोष्ठ और विभाग अधूरे :
- युवा मोर्चा की प्रदेश और जिला टीम घोषणा नहीं हुई.
- महिला मोर्चा की प्रदेश टीम का गठन, लेकिन कार्यसमिति और जिला टीम का इंतजार.
- एसटी मोर्चा प्रदेश टीम का गठन, लेकिन कार्यसमिति और जिला टीम का इंतजार.
- एससी मोर्चा की प्रदेश टीम का गठन, लेकिन कार्यसमिति और जिला टीम का इंतजार.
- ओबीसी मोर्चा की प्रदेश और जिला टीम घोषणा बाकी.
- किसान मोर्चा की प्रदेश और जिला टीम घोषणा का इंतजार.
- अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश और जिला टीम घोषणा नहीं हुई.
- प्रदेश मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी विभाग की प्रदेश और जिला टीम घोषणा अटकी हुई है.
- प्रकोष्ठ और विभाग के संयोजक तक ही नहीं बने.
चुनावी लक्ष्य पर असर की आशंका : नितिन नबीन के राजस्थान दौरे के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा फहराने का संकल्प दोहराया, साथ ही प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीति पर चर्चा की गई. हर पांच साल में सरकार बदलने के ट्रेंड को तोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बनाने पर जोर दिया गया.
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को केंद्र के अभियानों को गंभीरता से लेते हुए गांव-ढाणी तक पहुंचाने के निर्देश दिए, लेकिन मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों की अधूरी टीम के कारण संगठनात्मक ढांचा कमजोर नजर आ रहा है. इसका सीधा असर पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारियों पर पड़ सकता है, जिससे पार्टी के चुनावी लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो सकता है.