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सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से आहत मदन राठौड़, बोले- मैं खुद भुक्तभोगी हूं, फेक नैरेटिव का जवाब देना होगा

जयपुर: भाजपा की बड़ी ताकत रही सोशल मीडिया अब नई चुनौती के तौर पर सामने आने लगी है. गलत कंटेंट और फेक वीडियो बड़ी चुनौती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए प्रदेश भाजपा सोशल मीडिया की ओर से सोमवार को एक दिवसीय कार्यशाला हुई. इस कार्यशाला में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सोशल मीडिया को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर करते नजर आए.

उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है. फेक वीडियो और फेक नैरेटिव के जरिए लोगों तक गलत सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इनका पर्दाफाश करना ही हमारी जीत होगी. राठौड़ ने अपनी बात रखते हुए कहा, 'मैं खुद सोशल मीडिया का भुक्तभोगी हूं.'

दूसरी घटना- भाजपा नेत्रियों को तेज आवाज में बोलने की नसीहत : अमर जवान ज्योति से स्टैच्यू तक आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान मदन राठौड़ का भाजपा नेत्रियों को तेज आवाज में बोलने संबंधी मामला चर्चा में आया. इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं हुईं. मसाला जुलूस में भाजपा नेत्रियो को उचित दूरी बनाने को लेकर बार-बार बोलने पर भी दूरी नही बनाने पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई थी और गुस्से में कार्यक्रम छोड़ कर चले गए थे. यह मामला सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आलोचना का एक प्रमुख कारण बना.

पहली घटना- भाजपा नेत्री सुमन शर्मा को 'एक्सपोर्ट क्वालिटी' कहना : प्रवासी बिहारी समाज के एक कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा को लेकर राठौड़ की 'एक्सपोर्ट क्वालिटी' वाली टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई. इस बयान के अलग-अलग अर्थ निकाले गए और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आईं. सोशल मीडिया पर इसे लेकर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

राठौड़ की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पिछले कुछ समय में उनके कई बयान और सार्वजनिक गतिविधियां सोशल मीडिया पर चर्चा और ट्रोलिंग का विषय बनीं. भाजपा की इस कार्यशाला में राष्ट्रीय संयोजक दीपक महस्के सह प्रभारी कुलजीत चहल, प्रदेश संयोजक हीरेन कौशिक सहित सोशल मीडिया टीम के प्रदेश पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे.

तीसरी घटना- भारत-पाकिस्तान मैच पर बयान : भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर राठौड़ का बयान भी विवादों में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच क्रिकेट मैंच हो तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे. उनके बयान के वीडियो और उसके संदर्भ को लेकर सोशल मीडिया पर बहस हुई. वीडियो के गलत संदर्भ से अलग पेश किए जाने का मुद्दा भी सामने आया. राठौड़ ने इस प्रकरण में वीडियो को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी.

राठौड़ की कार्यकर्ताओं को नसीहत : कार्यशाला को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि आज लोग पूरे दिन रील्स देखते हैं और कई बार धन के लालच में गलत कंटेंट प्रसारित किया जाता है. इसका सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस चुनौती को स्वीकार कर घटिया मानसिकता को खत्म करना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि समाज को दूषित होने से रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए.

इस विषय को वे संसद में भी उठा चुके हैं. राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे कार्यशाला में मनोयोग से हिस्सा लें और लोगों तक सही सूचना पहुंचाने का काम करें. उनका जोर इस बात पर रहा कि भाजपा का सोशल मीडिया तंत्र केवल राजनीतिक प्रचार तक सीमित न रहे, बल्कि फेक वीडियो, भ्रामक सूचनाओं और गलत नैरेटिव का तथ्यों के साथ जवाब दे. उन्होंने संगठन को सोशल मीडिया के क्षेत्र में अजेय बनाने का आह्वान किया.

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10 लाख लोगों के जुटने की बात कपोल-कल्पित : राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस की रैली और राहुल गांधी के बयान को लेकर निशाना साधा. कांग्रेस की रैली में दस लाख लोगों के जुटने के दावे को उन्होंने कपोल-कल्पित बताते हुए कहा कि मीडिया से कोई बात छिप नहीं सकती. मीडिया के पास अपने अच्छे स्रोत होते हैं, जिनके आधार पर वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है. राठौड़ ने कांग्रेस की रैली को सफल बताए जाने के दावे पर भी सवाल उठाए.

वहीं, राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी कहते रहें, उन्हें मुंगेरीलाल के सपने देखने से कौन रोक सकता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ देश का सम्मानित प्रधानमंत्री बताया. राठौड़ ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है और वे इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कोई कुछ भी कल्पनाएं करता रहे, प्रधानमंत्री अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

आरएलपी की चुनौती से जुड़े सवाल पर राठौड़ ने कहा कि चुनौती-वुनौती क्या होती है? वे अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा अपने संगठन पर ध्यान देती है. पश्चिमी राजस्थान में आरएलपी के विशेष फोकस को लेकर भी उन्होंने कोई चिंता जाहिर नहीं की और दोहराया कि भाजपा अपने संगठनात्मक काम में जुटी है.