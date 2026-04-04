बीजेपी ST मोर्चा की नई टीम का ऐलान, 76 सदस्यीय जंबो सूची में क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश

भाजपा एसटी मोर्चा ने नई टीम का ऐलान कर दिया. 76 सदस्यीय सूची में पदाधिकारियों के साथ प्रदेश कार्यसमिति को भी शामिल किया गया है.

BJP ST Morcha Executive Committee
नई कार्यकारिणी की घोषणा के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
Published : April 4, 2026 at 9:06 AM IST

जयपुर: पंचायत और निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है. पहले एससी, फिर महिला मोर्चा और अब एसटी (अनुसूचित जनजाति) मोर्चा ने भी अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है. एसटी मोर्चा के अध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने अपनी 76 सदस्यीय जंबो सूची में पदाधिकारियों के साथ प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा कर दी है. इस सूची में 7 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 8 प्रदेश मंत्री, 9 प्रदेश प्रवक्ता को शामिल किया गया है.

प्रदेश टीम में ये नाम शामिल:

  • उपाध्यक्ष: विजय मीणा, अमृतलाल कलासुआ, ममता मीना, धनाराम मीणा, कालूराम मीणा, राजेंद्र मीणा और कांतिलाल डामोर
  • प्रदेश महामंत्री: महेंद्र चंदा, राज बहादुर मीणा, अशोक मीणा, राजेश कटारा
  • प्रदेश मंत्री: रमेश राणा, उगाराम भील, दिनेश मीणा, राहुल मीणा, संजय मीणा, शीला राजकुमार मीणा, ब्रजमोहन मीणा और रामस्वरूप मीणा
  • प्रदेश कोषाध्यक्ष: केदारमल मीणा
  • प्रदेश सह कोषाध्यक्ष: रंग लाल मीणा
  • प्रदेश कार्यालय मंत्री: मानसिंह मीणा
  • प्रदेश कार्यालय सह मंत्री: बाबूलाल मीणा
  • प्रदेश मीडिया प्रभारी: परमेश्वर मीणा मईडा
  • प्रदेश मीडिया सहप्रभारी: मनोज डागला
  • प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी: जमुना लाल मीणा
  • प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रभारी: दलपत मीणा
  • प्रदेश आईटी संयोजक: रिंकू मीणा
  • प्रदेश आईटी सह संयोजक: संपत निनामा, शेर सिंह मीणा

ये होंगे एसटी मोर्चा की आवाज (प्रदेश प्रवक्ता): मंजू मीणा, रामविलास मीणा, मनोहर लाल मीणा, सोनल मीणा, प्रमोद मीणा, विमल तावड़, ओम प्रकाश मीणा, शंकर लाल खराड़ी, आशा मीणा, हरिकेश मीना, बलवीर जीतमल खांट, महावीर मीणा, राजवीर मीणा, भेरूलाल मीणा, विनोद मीणा, राम अवतार मीणा, कांतिलाल अहारी, शिवलाल मीणा और शैतान सिंह मीणा.

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य: रामेश्वर मीणा, बसंती लाल मीणा, कमल लाल भील, बालवीर अहारी, मांगीलाल भील, बने सिंह मीणा, राम प्रसाद मीणा, टुंडा राम मीणा, सौरभ मीणा, शिवराज मीणा, विपिन मीणा, प्रेम देवी मीणा, दीप सिंह, दुर्गेश भील, राम रतन भील, रामजीलाल बिजवाड़ी, ललित मीणा, पन्नालाल भील, हकरी देवी, प्रकाश चंद मीणा, हरकेश मास्टर और सुमन मीणा.

विशेष आमंत्रित सदस्य (स्थायी): बरजी देव भील, केसाराम गरासिया, सुबोधी मीणा, देवीलाल भगोड़ा, सरिता मीणा.

