प्रदेश भाजपा ने जारी की प्रवक्ता और पैनलिस्ट की सूची, इन्हें मिली जिम्मेदारी

जयपुर : प्रदेश में विपक्ष के हमलों का प्रभावी जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मीडिया टीम को और मज़बूत किया है. गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर प्रदेश भाजपा ने प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्टों की 41 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. यह सूची प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से जारी की गई है. इसमें संगठन से जुड़े अनुभवी नेताओं, युवा चेहरों और महिला प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है, ताकि पार्टी का पक्ष हर मंच पर मजबूती से रखा जा सके.

इनका नाम शामिल : घोषित सूची में लक्ष्मीकांत भारद्वाज, पंकज मीणा, सुमन शर्मा, ज्योति खंडेलवाल, प्रताप राव कौशिक, लक्ष्मीकांत पारीक, पंकज जोशी, शैलेंद्र गुर्जर, सुरेश गर्ग, निमिषा गौड़, डॉ मनीषा सिंह, पंकज मेहता, नीरज जैन, इंदिरा चौधरी, राजेंद्र सिंह शेखावत, सूरत सोनी, तन्मय शर्मा, अटल खंडेलवाल, जोगिंदर राजपुरोहित, विकास बारहट, सुमित श्रीमाल, भवानी पाईवाल, विपिन भारद्वाज, महिपाल महला, शिवानी सिकरवाल, अजय पाल सिंह मांडोता, नवीन शर्मा, एडवोकेट प्रीति शर्मा, आरपी विजय, नामित जैन, अशोक सिंह शेखावत, राजकुमार शर्मा, नवनीत राजपुरोहित, मनीष पारीक, नम्रता सिंह, रामु पाराशर, प्रीति शर्मा, जगदीश सैनी, ललित लकवाल, सुरेश ठोलिया और मुकेश रावत के नाम शामिल हैं.