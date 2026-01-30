ETV Bharat / state

प्रदेश भाजपा ने जारी की प्रवक्ता और पैनलिस्ट की सूची, इन्हें मिली जिम्मेदारी

प्रदेश भाजपा ने 41 प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्टों की सूची जारी की है.

बीजेपी की बैठक
बीजेपी की बैठक (फोटो - राजस्थान बीजेपी)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 7:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : प्रदेश में विपक्ष के हमलों का प्रभावी जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मीडिया टीम को और मज़बूत किया है. गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर प्रदेश भाजपा ने प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्टों की 41 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. यह सूची प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से जारी की गई है. इसमें संगठन से जुड़े अनुभवी नेताओं, युवा चेहरों और महिला प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है, ताकि पार्टी का पक्ष हर मंच पर मजबूती से रखा जा सके.

इनका नाम शामिल : घोषित सूची में लक्ष्मीकांत भारद्वाज, पंकज मीणा, सुमन शर्मा, ज्योति खंडेलवाल, प्रताप राव कौशिक, लक्ष्मीकांत पारीक, पंकज जोशी, शैलेंद्र गुर्जर, सुरेश गर्ग, निमिषा गौड़, डॉ मनीषा सिंह, पंकज मेहता, नीरज जैन, इंदिरा चौधरी, राजेंद्र सिंह शेखावत, सूरत सोनी, तन्मय शर्मा, अटल खंडेलवाल, जोगिंदर राजपुरोहित, विकास बारहट, सुमित श्रीमाल, भवानी पाईवाल, विपिन भारद्वाज, महिपाल महला, शिवानी सिकरवाल, अजय पाल सिंह मांडोता, नवीन शर्मा, एडवोकेट प्रीति शर्मा, आरपी विजय, नामित जैन, अशोक सिंह शेखावत, राजकुमार शर्मा, नवनीत राजपुरोहित, मनीष पारीक, नम्रता सिंह, रामु पाराशर, प्रीति शर्मा, जगदीश सैनी, ललित लकवाल, सुरेश ठोलिया और मुकेश रावत के नाम शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान कांग्रेस के 4 नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान, लिस्ट हुई जारी, सुनील शर्मा जयपुर शहर अध्यक्ष

विपक्ष का प्रभावी रूप से देगी जवाब : यह टीम प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ-साथ विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देगी. मीडिया और सोशल मीडिया पर भाजपा की रणनीति को धार देने के उद्देश्य से यह कदम अहम माना जा रहा है. इतना ही नहीं दिल्ली से जयपुर आने के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रवक्ता और पैनलिस्टों की महत्वपूर्ण बैठक ली और सभी को निर्देश दिए थे कि वह सरकार का पक्ष टीवी चैनल में मजबूती से रखें. कांग्रेस के भ्रम को तोड़े और जनता को तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ सही जानकारी उपलब्ध कराए.

TAGGED:

RAJASTHAN BJP
प्रवक्ता व पैनलिस्ट की नई सूची
RAJASTHAN BJP SPOKEPERSON
PANELIST LIST
NEW SPOKESPERSON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.