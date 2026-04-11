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वसुंधरा के 'CM की कुर्सी' वाले बयान पर मदन राठौड़ ने कही ये बात, सियासी अर्थ निकाल रहे जानकार

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीकानेर में संभाग भाजपा कार्यालय में संगठन की बैठक में शिरकत की.

भाजपा कार्यालय में संगठन की बैठक
भाजपा कार्यालय में संगठन की बैठक (X : @madanrrathore)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 4:17 PM IST

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बीकानेर : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शनिवार को बीकानेर के दौरे पर हैं. बीकानेर में देहात भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में राठौड़ ने एक सियासी बयान दिया, जिसके बाद अब चर्चा शुरू हो गई है. पत्रकारों ने मदन राठौड़ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दो दिन पहले झालावाड़ में दिए गए एक बयान को लेकर सवाल किया, जिसमें राजे ने खुद का पद नहीं बचा पाने की बात कही थी.

इस पर राठौड़ ने कहा कि वसुंधरा राजे के काम भी लगातार हो रहे हैं. वह पार्टी की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. हालांकि, जब उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं बचा पाने की पीड़ा बताई. इस पर राठौड़ ने एक राजस्थानी कहावत कही कि 'डिठी कोनी कोरे मूंग री, मांगे घी अर दाल; मोटी तू क्यूं झगड़ो करे, देख थारी नार'. इस कहावत के अर्थ को लेकर अब सियासी जानकारी अपने-अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat)

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पांच राज्यों के चुनाव पर बोले : मदन राठौड़ ने बीकानेर दौरे के दौरान जिला संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद कर संगठन की मजबूती को लेकर सुझाव लिए. मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने दावा किया कि बीजेपी पुदुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में अपनी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

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राजनीतिक नियुक्तियों पर बोले : नियुक्तियों के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि कुछ नियुक्तियां हो चुकी हैं और शेष पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा. बैठक के दौरान संगठन की प्रक्रिया के तहत सभी की बात सुनी गई और आवश्यक सुझावों पर चर्चा की गई. इस दौरान महिला आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे रखना चाहती है. राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व के साथ आरक्षण देने के लिए प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस अब अलग तरह की बात कर रही है. जब यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ तब सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस भी साथ थी. अगर कांग्रेस को इससे आपत्ति है तो वह खुलकर बोलें.

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बंगाल में भाजपा की सरकार : पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राठौड़ ने कहा कि ममता बनर्जी मुंगेरी लाल के सपने देख रही हैं. उनकी धरती अब खिसक रही है, इसीलिए उन्हें भी भाजपा के रास्ते पर चलना पड़ रहा है. लोकसभा और राज्यसभा में उनके सांसद अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है और इस बार बंगाल में ममता बनर्जी का प्रभुत्व खत्म होगा और भाजपा की सरकार बनेगी. इससे पहले राठौड़ ने भाजपा कार्यालय में लगाई गई नमो टी स्टॉल पर पहुंचकर चाय बनाई.

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MADAN RATHORE ON VASUNDHARA RAJE
पश्चिम बंगाल चुनाव
वसुंधरा राजे पर बोले मदन राठौड़
MADAN RATHORE ON BENGAL ELECTION

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