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राठौड़ बोले- गहलोत का 'इंतजार शास्त्र' महज मनोरंजन का जरिया, कांग्रेस में बयानबाजी की राजनीति हावी

'इंतजार शास्त्र' को अस्तित्व बचने का माध्यम बना कर मनोरंजन कर रहे हैं. गहलोत के उस बयान पर भी राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने 100 वर्षों तक सेवा करने की बात कही थी. इस पर राठौड़ बोले, यदि किसी का शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क विवेकशील हो तो वह 100 वर्ष से अधिक भी समाज सेवा कर सकता है, लेकिन गहलोत के हालिया बयानों को देखकर लगता है कि उनकी भाषा और सोच में गिरावट आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत की शब्दावली अब गंभीर नहीं रही और उनके बयान 'बिगड़ते' जा रहे हैं.

प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए शुक्रवार को मदन राठौड़ ने कहा कि तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके गहलोत के पास अब कोई ठोस काम नहीं बचा है, इसलिए वे सोशल मीडिया पर 'इंतजार शास्त्र' जैसी सीरीज चलाकर खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. राठौड़ ने तंज कसा कि व्यक्ति को कहीं न कहीं व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन गहलोत हर मुद्दे में राजनीतिक फायदा ही देखते हैं. प्रदेश में हो रहे विकास कार्य उन्हें दिखाई नहीं देते.

जयपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत का 'इंतजार शास्त्र' चैप्टर सिर्फ और सिर्फ उपस्थिति दिखाने और मनोरंजन का जरिया मात्र है. उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस महिला आरक्षण नहीं चाहती? कांग्रेस को इस पर अपना नजरिया साफ करनाा चाहिए. राठौड़ बोले- कांग्रेस नेता स्टेटमेंट, वक्तव्य, सोशल मीडिया पर ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं. धरातल पर जनहित से कांग्रेसियों का कोई वास्ता नहीं. वे गहलोत के सरकार एवं भाजपा को निशाने पर लेने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे.

कांग्रेस राजनीति में महिलाओं को नहीं देखना चाहती : राठौड़ ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ था. इसमें कांग्रेस शामिल थी, लेकिन अब उसी पर सवाल उठाना नादानी है. कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह महिलाओं को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती. कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने के डर से बैकडोर से विरोध कर रही है, जिसे महिलाएं स्वीकार नहीं करेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि जब यह बिल लोकसभा में पारित हुआ, तब राहुल गांधी सदन में थे, फिर अब विरोध का क्या औचित्य है. अब इसका विरोध करने का क्या मतलब है? कांग्रेस स्पष्ट करें कि वे महिलाओं को आगे लाना चाहते है या नहीं.

विरोध कर हताशा दिखा रहे: राजस्थान विश्वविद्यालय में नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर विवाद पर राठौड़ बोले- यह सकारात्मक कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस नेता, खासकर गोविंद सिंह डोटासरा इसका विरोध कर हताशा दिखा रहे हैं. राठौड़ ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय परिसर का उपयोग अनुमति के साथ किया गया, फिर भी कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है. उन्होंने याद दिलाया कि जब कांग्रेस ने कॉलेज परिसरों में अपने कार्यक्रम किए थे, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी. राठौड़ ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी टिप्पणी की.

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण कांग्रेस नेताओं में होड़ मची है. उन्होंने तंज कसा कि गहलोत, डोटासरा और जूली जलेबी रेस में लगे हैं कि कौन आगे निकले. यह प्रतिस्पर्धा दिखाती है कि पार्टी के पास जमीन पर कोई ठोस काम नहीं है. केवल बयानबाज़ी के सहारे राजनीति की जा रही है. आजकल राजनीति 'स्टेटमेंट और ट्वीट' तक सीमित रह गई, जबकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष के लिए जमीनी संगठन जरूरी होता है. उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद से बाहर निकलने की नसीहत देते हुए कहा कि यही उसकी कमजोर स्थिति का कारण है.

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चड्ढा के अधिकारों का हनन : राठौड़ ने कहा कि यदि सांसद राघव चड्ढा की आम आदमी पार्टी उन्हें राज्यसभा में बोलने का अवसर नहीं दे रही है तो यह गंभीर विषय है. उन्होंने माना कि चड्ढा सदन में जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं. आम आदमी पार्टी का ऐसे अपने सांसद के अधिकारों का हनन करना ठीक नहीं है. राघव शून्यकाल में जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं.

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