ETV Bharat / state

राठौड़ बोले- राहुल गांधी को टीचर घर आकर देते थे डिग्री-सर्टिफिकेट, इसलिए उन्हें आटे-दाल का भाव नहीं पता

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को टीचर घर पर पढ़ाने आते थे. उन्हें घर पर ही सर्टिफिकेट और डिग्री मिली है, इसलिए उन्हें आटे-दाल का भाव नहीं मालूम. उन्हें तो हरी और लाल मिर्च में भी अंतर नहीं पता है. वे बोले- अब कांग्रेस नेताओं को भी राहुल गांधी की असलियत पता चलने लगी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद के बयान के बहाने मदन राठौड़ ने राहुल गांधी पर व्यंग्य कसा है. कांग्रेस का नेता अपने नेतृत्व पर उठा रहा सवाल : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वैसे तो यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन शकील अहमद ने अब महसूस किया है. यह अच्छी बात है. कांग्रेस नेतृत्व को अब भी कुछ समझ में आ जाए, लेकिन कांग्रेस का नेता अपने ही नेतृत्व पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है. इसलिए उन्हें समझने की जरूरत है. मदन राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) अब समझने लगे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता : राठौड़ बोले- हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि इनकी (राहुल गांधी की) पढ़ाई घर में हुई है. मास्टर घर में आकर उन्हें पढ़ाता था और घर पर ही सर्टिफिकेट-डिग्री देकर जाता था. इसलिए उन्हें आटा-दाल का भाव पता नहीं है. उन्हें लाल मिर्च और हरी मिर्च का अंतर नहीं पता है. कैसे आलू से सोना बनाया जा सकता है या नहीं, यह भी राहुल गांधी को पता नहीं है. हम तो शुरू से ही कह रहे हैं. वो कब क्या बोल देते हैं. जब संसद चल रहा होता है. सटीक चिंतन होता है, तब राहुल गांधी विदेश घूमने चले जाते हैं. यह कांग्रेस नेतृत्व का मामला है. अब कांग्रेस के ही कार्यकर्ता समझने लगे हैं.