राठौड़ बोले- राहुल गांधी को टीचर घर आकर देते थे डिग्री-सर्टिफिकेट, इसलिए उन्हें आटे-दाल का भाव नहीं पता

राठौड़ बोले- राहुल गांधी को टीचर घर आकर देते थे डिग्री-सर्टिफिकेट, इसलिए उन्हें आटे-दाल का भाव नहीं पता
पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद के बयान के बहाने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला.
Published : January 25, 2026 at 6:18 PM IST
जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को टीचर घर पर पढ़ाने आते थे. उन्हें घर पर ही सर्टिफिकेट और डिग्री मिली है, इसलिए उन्हें आटे-दाल का भाव नहीं मालूम. उन्हें तो हरी और लाल मिर्च में भी अंतर नहीं पता है. वे बोले- अब कांग्रेस नेताओं को भी राहुल गांधी की असलियत पता चलने लगी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद के बयान के बहाने मदन राठौड़ ने राहुल गांधी पर व्यंग्य कसा है.
कांग्रेस का नेता अपने नेतृत्व पर उठा रहा सवाल : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वैसे तो यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन शकील अहमद ने अब महसूस किया है. यह अच्छी बात है. कांग्रेस नेतृत्व को अब भी कुछ समझ में आ जाए, लेकिन कांग्रेस का नेता अपने ही नेतृत्व पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है. इसलिए उन्हें समझने की जरूरत है.
अब समझने लगे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता : राठौड़ बोले- हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि इनकी (राहुल गांधी की) पढ़ाई घर में हुई है. मास्टर घर में आकर उन्हें पढ़ाता था और घर पर ही सर्टिफिकेट-डिग्री देकर जाता था. इसलिए उन्हें आटा-दाल का भाव पता नहीं है. उन्हें लाल मिर्च और हरी मिर्च का अंतर नहीं पता है. कैसे आलू से सोना बनाया जा सकता है या नहीं, यह भी राहुल गांधी को पता नहीं है. हम तो शुरू से ही कह रहे हैं. वो कब क्या बोल देते हैं. जब संसद चल रहा होता है. सटीक चिंतन होता है, तब राहुल गांधी विदेश घूमने चले जाते हैं. यह कांग्रेस नेतृत्व का मामला है. अब कांग्रेस के ही कार्यकर्ता समझने लगे हैं.
पढ़ें : घनश्याम तिवाड़ी बोले- देश में पहली बार 1952 में हुई वोट चोरी, नेहरू ने वोट चोरी से मौलाना आजाद को जिताया चुनाव
शंकराचार्य विवाद को लेकर कही यह बात : उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर मदन राठौड़ ने कहा कि जिन्हें कोई पद प्राप्त है, उनके बारे में वे टिप्पणी नहीं करेंगे. लेकिन यह जरूर है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी पद पर बैठा है, उसे देश-काल-परिस्थिति का ध्यान रखते हुए बयान देना चाहिए. सम्मानजनक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा, वे शंकराचार्य जैसे व्यक्ति पर कोई टिप्पणकी करें यह ठीक बात नहीं है, लेकिन उन्हें भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए.
बंगाल में टीएमसी राज में बढ़ी अशांति : इससे पहले उन्होंने भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना. मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 'मन की बात' के माध्यम से युवाओं को नवाचार और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करते हैं. यूजीसी के नए नोटिफिकेशन को लेकर हो रही आलोचना के संबंध में उन्होंने कहा कि इसे लेकर पार्टी सोच-समझकर कदम उठा रही है. वहीं, पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता के घर में आग लगाने की घटना की उन्होंने निंदा की और कहा- पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन में किस तरह आराजकता और अशांति फैल रही है. यह किसी से छिपा हुआ नहीं है.
शकील अहमद ने दिया था यह बयान : कांग्रेस के पूर्व नेता रहे शकील अहमद ने हाल ही में राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कहा था कि वे अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर को वोट देना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट दिया. साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर पार्टी के मजबूत नेताओं की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल कांग्रेस को अपने परिवार की पार्टी मानते हैं. इसके साथ ही उन्होंने राहुल को डरपोक नेता बताया. शकील अहमद ने बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था.