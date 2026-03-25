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महिला आरक्षण पर सियासी घमासान, राठौड़ बोले- यह मोदी की गारंटी है, जो कहा वो होगा

मोदी सरकार 106वें संविधान संशोधन कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 1:50 PM IST

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नई दिल्ली/जयपुर : लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू होने की संभावना बढ़ गई है. इस बारे में मोदी सरकार ने नई पहल शुरू की है. मोदी सरकार 106वें संविधान संशोधन कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है. इस संबंध में एक बिल संसद के इसी सत्र में आने की संभावना है. कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जवाब दिया.

बुधवार को दिल्ली में मीडिया से बात करते मदन राठौड़ ने कहा कि विपक्ष की आदत हो गई है हर काम में खामियां गिनाना, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ये मोदी की गारंटी है. जो कहते हैं वो करते हैं. ऐसे में महिला आरक्षण को लेकर भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए. उन्होंने भरोसा जताया कि यह प्रावधान तय समय सीमा में लागू होगा और देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को नई दिशा देगा.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

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मोदी मतलब गारंटी : मदन राठौड़ ने कहा कि 'मोदी मतलब गारंटी' और जब नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण लागू करने की बात कही है तो यह निश्चित रूप से पूरा होगा. प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक जो भी वादे किए हैं, उन्हें जमीन पर उतारा है, इसलिए महिला आरक्षण को लेकर भी किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तीन तलाक को खत्म करने और धारा 370 हटाने जैसे बड़े फैसले सरकार ने सफलतापूर्वक लागू किए.

अब महिला आरक्षण को अगला बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. मतदाताओं के बीच भी यह धारणा मजबूत है कि मोदी का हर वादा एक 'गारंटी' की तरह होता है. केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फार्मूले के अनुसार, 33% महिला आरक्षण को लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा.

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समान नागरिक संहिता लागू करना समय की आवश्यकता : मदन राठौड़ ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करना समय की आवश्यकता है, जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय मिल सके. यूसीसी केवल एक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम है. भाजपा हमेशा से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के सिद्धांत पर कार्य करती रही है और यूसीसी उसी दिशा में एक ठोस पहल है. इससे महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, पारिवारिक कानूनों में एकरूपता आएगी और समाज में व्याप्त भेदभाव समाप्त होगा.

विपक्ष भ्रम फैला रहा : राठौड़ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, जबकि यह देशहित और समाजहित में अत्यंत आवश्यक है. मदन राठौड़ ने पश्चिम एशिया में उत्पन्न वर्तमान हालातों पर विपक्ष की ओर से की जा रही राजनीति पर पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि वैश्विक शांति और स्थिरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है. किसी भी प्रकार का संघर्ष मानवता के हित में नहीं है.

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उन्होंने कहा कि देश में तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत अब 27 के स्थान पर 41 देशों से आयात कर रहा है. यह कदम संभावित वैश्विक संकट के प्रभाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है. विपक्ष इस तरह के हालातों में राजनीति कर रहा है जो कि ठीक बात नहीं है. विपक्ष के नेता विपक्ष की भूमिका निभाए, राष्ट्र को प्रथम रखे, भ्रम नहीं फैलाएं.

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