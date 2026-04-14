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जब आयोग घोषणा करेगा हमें चुनाव लड़ना ही होगा, सरकार की मंशा नहीं चलती है : राठौड़

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सचिन पायलट और कांग्रेस पर तंज कसा है.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 11:08 AM IST

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Updated : April 14, 2026 at 11:35 AM IST

3 Min Read
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बाड़मेर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल को प्रस्तावित पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है. इसकी समीक्षा के लिए सोमवार देर शाम को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बाड़मेर पहुंचे. यहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पचपदरा में पीएम मोदी की 21 अप्रैल को होने वाली सभा को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया. साथ ही सचिन पायलट के चुनाव न कराने वाले बयान पर भी पलटवार किया.

बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे. इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं. रिफाइनरी इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी. रिफाइनरी में हमें बहुत कुछ मिलेगा. करीब 90 हजार कर्मचारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार प्राप्त करेंगे. इससे राजस्थान को प्रचुर मात्रा में पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन भी मिलेगा. रेलवे लाइनें और पानी के लिए पाइप लाइन बिछेगी. पाली, जोधपुर और बालोतरा का सीवरेज का पानी फिल्टर करके रिफाइनरी को देने के लिए डीपीआर तैयार होगी. अरब देशों में युद्ध की स्थिति में पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बदौलत जहाजों में तेल और गैस भी आती रही. किसी भी देश की हमारे जहाज को छेड़ने की हिम्मत नहीं हुई.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Barmer)

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राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने रिफाइनरी को लेकर कुछ भी नहीं किया. सीएम और डिप्टी सीएम की लड़ाई में रिफाइनरी का कुछ काम नहीं हुआ. होटलों में बैठे रहे. आपस में लड़ते रहे. पूर्व सीएम अशोक गहलोत के रिफाइनरी को लेकर वसुंधरा को बोलने का हक वाले बयान पर राठौड़ ने कहा कि (गहलोत) ठीक कह रहे हैं. हमारी ही नेता वसुंधरा राजे हैं. अशोक गहलोत बहुत बड़े आदमी हैं. तीन बार के सीएम हैं. मैं उनकी व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूं. उन्होंने कहा कि गहलोत के रिफाइनरी में एमओयू में 3736 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बिना ब्याज के 15 साल तक देना तय हुआ है, जबकि हमारी सरकार ने उसी कंपनी से हिस्सेदारी में एमओयू किया. अगर मेरी बात गलत है तो मैं एबीसीडी शुरू कर दूंगा. फर्क नहीं आए तो उनको बोल देना.

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पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के चुनाव नहीं कराने के बयान पर मदन राठौड़ ने कहा कि चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का काम है. चुनाव आयोग जब चुनाव करने की घोषणा कर देगी तब हमें चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आना ही होगा. हमारे खिसकाने से नहीं खिसकता है. सरकार की मंशा नहीं चलती है. निर्वाचन आयोग तय करता है. इस दौरान राज्यमंत्री के.के बिश्नोई, चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम बिश्नोई समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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Last Updated : April 14, 2026 at 11:35 AM IST

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