Book Controversy: राठौड़ बोले- सोनिया गांधी कैसे कह सकती हैं कि पीएम इंदिरा गांधी थीं और सरकार रिमोट से कोई और चला रहा था...

Book Controversy: राठौड़ बोले- सोनिया गांधी कैसे कह सकती हैं कि पीएम इंदिरा गांधी थीं और सरकार रिमोट से कोई और चला रहा था...
मदन राठौड़ ने बुधवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में सोनिया गांधी की किताब को लेकर कई बयान दिए.
Published : November 11, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 5:08 PM IST
जयपुर : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दीपावली की तुलना ईद से करने वाले बयान को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि खरगे किसको खुश करने या किसे नाराज करने के लिए ऐसे बयान देते हैं? अब उन पर उम्र का असर साफ दिखाई देने लग रहा है. वहीं, सोनिया गांधी की किताब में संजय गांधी को लेकर किए गए खुलासों को लेकर भी मदन राठौड़ ने निशाना साधा है.
उन्होंने कहा कि जब तक संजय गांधी जिंदा थे, गांधी परिवार उनके हिसाब से चलता था. अब जब वे इस दुनिया में नहीं हैं तो इमरजेंसी का पूरा दोष उन पर मढ़ा जा रहा है. यह सही नहीं है. सोनिया गांधी यह कैसे कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं और सरकार रिमोट से कोई और चला रहा था. आज वे जिनकी (इंदिरा गांधी की) कमाई खा रहे हैं, उनकी आलोचना करना ठीक नहीं है. मदन राठौड़ ने बुधवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया है.
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सामूहिक निर्णयों को स्वीकार करे कांग्रेस : मदन राठौड़ ने कहा कि उन्होंने खुद भी इमरजेंसी के हालात देखे हैं. जब तक संजय गांधी जिंदा थे, तब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी उनकी व्यवस्था से ही चलते थे. अब मरणोपरांत उनकी आलोचना करना ठीक नहीं. उन्होंने कहा कि सामूहिक निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए. आपातकाल देश का एक काला अध्याय है. इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी. मीडिया का भी मुंह बंद किया था. उस समय कई लोगों की जबरन नसबंदी तक की गई. भारत माता की जय बोलने वाले लोगों को जेल में बंद कर दिया.
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विपक्ष के नेताओं को जेल में धीमा जहर देने का आरोप : वे बोले- लोगों को बिना कारण 19 महीने तक जेल में रखा गया. विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया. जेल में यातनाएं दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया गया, जिसका खामियाजा कई नेता आज भी भुगत रहे हैं. अब किसी एक व्यक्ति पर दोषारोपण करने से तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी कैसे बच सकती हैं? अब यदि कहा जाए कि संजय गांधी परोक्ष रूप से सरकार चला रहे थे तो यह और भी बड़े सवाल खड़े करता है और इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है. सोनिया गांधी यह बात कैसे कह सकती हैं?
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खरगे को जुबां पर कंट्रोल करना चाहिए : वहीं, मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली-ईद वाले बयान को लेकर मदन राठौड़ ने उनपर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि खरगे पर उम्र का असर हो गया है. उनकी जुबां लड़खड़ा जाती है या वे प्लानिंग से बोलते हैं, पता ही नहीं चलता. उन्हें अपनी जुबां पर कंट्रोल करना चाहिए. कभी वे पीएम के पिता तक पहुंच जाते हैं, कभी दिवाली को लंबे समय तक चलने वाली ईद बता देते हैं. उन्हें यह पता होना चाहिए कि कौन से त्योहार का क्या महत्व होता है. वे किसे खुश करने और किसे दुखी करने के लिए क्या-क्या बोल देते हैं. उनके परिजनों पर नवाब के रजाकारों ने अत्याचार किए, उनकी माता की हत्या हुई. यह बातें वो भूल जाते हैं.