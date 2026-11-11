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Book Controversy: राठौड़ बोले- सोनिया गांधी कैसे कह सकती हैं कि पीएम इंदिरा गांधी थीं और सरकार रिमोट से कोई और चला रहा था...

मदन राठौड़, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दीपावली की तुलना ईद से करने वाले बयान को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि खरगे किसको खुश करने या किसे नाराज करने के लिए ऐसे बयान देते हैं? अब उन पर उम्र का असर साफ दिखाई देने लग रहा है. वहीं, सोनिया गांधी की किताब में संजय गांधी को लेकर किए गए खुलासों को लेकर भी मदन राठौड़ ने निशाना साधा है.

उन्होंने कहा कि जब तक संजय गांधी जिंदा थे, गांधी परिवार उनके हिसाब से चलता था. अब जब वे इस दुनिया में नहीं हैं तो इमरजेंसी का पूरा दोष उन पर मढ़ा जा रहा है. यह सही नहीं है. सोनिया गांधी यह कैसे कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं और सरकार रिमोट से कोई और चला रहा था. आज वे जिनकी (इंदिरा गांधी की) कमाई खा रहे हैं, उनकी आलोचना करना ठीक नहीं है. मदन राठौड़ ने बुधवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया है.