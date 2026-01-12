ETV Bharat / state

मालवीय के कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर मदन राठौड़ का इनकार, बोले- यह हमारे परिवार का मामला, हम सुलझा लेंगे

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 5:21 PM IST

जयपुर : कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए वरिष्ठ नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय का 23 महीने में ही मोहभंग हो गया. मालवीय एक दिन पहले ही कांग्रेस नेताओं से मिलकर कांग्रेस वापसी की घोषणा कर दी. इधर, महेंद्रजीत मालवीय की कांग्रेस वापसी की घोषणा बीजेपी के गले नहीं उतर रही है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है. राठौड़ ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कहा कि न तो मालवीय ने उनसे इस तरह की कोई बात कही है और न ही पार्टी के पास ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी है. मदन राठौड़ ने कहा कि उनकी मालवीय से लगातार बातचीत होती रहती है और फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा राजनीतिक गलियारों में बताया जा रहा है. इसके साथ राठौड़ ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, उन्होंने कहा कि इस मामले पर कांग्रेस का मुंह क्यों बंद है?

इसमें कोई सच्चाई नहीं : प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस में वापस शामिल होने पर कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, न हमारे पास कोई सूचना है और न ही इस तरह की कोई चर्चा हुई है. उन्होंने यहां तक कहा कि वे खुद महेंद्रजीत सिंह मालवीय के संपर्क में हैं, यदि कोई छोटी-मोटी बात भी होती है तो पार्टी के कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से उसे आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाएगा. उन्होंने इसे 'परिवार का मामला' बताते हुए कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच संवाद से समाधान निकालना जानती है. हालांकि, राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा का दामन छोड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा नेतृत्व इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है. मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित संगठन है और यहां किसी भी तरह की समस्या का समाधान बातचीत के जरिए किया जाता है.

कांग्रेस को सांप सूंघ गया क्या ? : इस दौरान मदन राठौड़ ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली, वही मुख्यमंत्री खुद जाकर दस्तावेज गायब कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ढाई घंटे तक रुक कर किसी के घर से कागजात निकालती हैं और फिर कार्यालय जाकर फाइल कर्मचारियों को सौंपकर वहां से चली जाती हैं. राठौड़ ने सवाल उठाया कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस क्यों चुप है? उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पूरी तरह शून्य हो चुकी है और वहां कांग्रेस के लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं. पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ED के कार्य में बाधा डालती हैं. ममता बनर्जी ED से डॉक्यूमेंट छीनकर ले जाती हैं. इस घटना पर कांग्रेस के लोगों को सांप सूंघ गया क्या? पश्चिम बंगाल में वैसे भी कांग्रेस मरी हुई है, उसका सूपड़ा साफ हो चुका है फिर भी विरोध क्यों नहीं कर रही कांग्रेस? वहां क्यों भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं? गैर राष्ट्रीय गतिविधियों को पनपाने का काम क्यों कर रहे हैं?

अनर्गल बयानबाजी से भ्रम फैलाने की कोशिश : मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता वीबी ग्राम योजना को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. योजना में कोई खामी है तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाए, लेकिन कांग्रेस केवल आरोप लगाने का काम कर रही है. भाजपा ने भुगतान की गारंटी दी है, चाहे पैसा राज्य सरकार दे या केंद्र सरकार, जनता को उसका लाभ जरूर मिलेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में योजनाओं का दुरुपयोग हुआ. उस समय सेठों और प्रभावशाली लोगों के नाम पर भी जॉब कार्ड बना दिए जाते थे, जिससे कांग्रेस नेताओं के लिए यह कमाई का जरिया बन गया था. अगर कांग्रेस को राम के नाम से एतराज है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, राम के नाम को लेकर विवाद खड़ा करना मुद्दाविहीन राजनीति का उदाहरण है. कांग्रेस को ऐसे मुद्दे उठाने के बजाय आत्ममंथन करने की जरूरत है.

पारिवारिक विघटन चिंता का विषय : प्रदेश अध्यक्ष ने समाज में बढ़ती हिंसा और पारिवारिक विघटन पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि आज समाज में कुटुंब प्रबोधन बेहद जरूरी हो गया है. परिवारों में संवाद की कमी के कारण छोटी-छोटी बातों पर बड़े हादसे हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई बार छोटे विवाद में मां अपने बेटों की हत्या कर देती है और खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश करती है. स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. मदन राठौड़ ने लोगों से अपील की है कि परिवार के सदस्य साथ बैठें, एक-दूसरे से बात करें और मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाएं. मजबूत परिवार ही मजबूत समाज की नींव होते हैं और इसके लिए संवाद और संस्कारों को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है.

