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कांग्रेस के आरोपों पर मदन राठौड़ का पलटवार, कहा- सनातन की आस्था को बदनाम करने की साजिश

जयपुर : राम मंदिर चढ़ावे का मामला अभी सियासत गलियारों में खत्म भी नहीं हुआ था कि राजस्थान के बुटाटी धाम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चंदे की कथित चोरी के मामले ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है. कांग्रेस नेताओं की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर कांग्रेस के आरोपों पर मदन राठौड़ ने कहा कि सनातन धर्म और आस्था के केंद्रों को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है. पहले राम मंदिर और अब बुटाटी धाम जैसे धार्मिक स्थलों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे. राठौड़ ने कहा कि विदेशी ताकतों के सहयोग से हो रहे इस सुनियोजित षड्यंत्र के मुद्दे को राज्यसभा में उठाएंगे.

डोटासरा ने 'सेल्फ गोल' कर लिया : मदन राठौड़ ने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है. उनके अनुसार यह एक सोची-समझी रणनीति है और इसमें विदेशी ताकतों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता. पहले राम जन्मभूमि मंदिर और अब बुटाटी धाम को विवादों में घसीटने का प्रयास किया जा रहा है. राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बुटाटी धाम को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि जिस ट्रस्ट के प्रबंधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग ही जुड़े रहे हैं. उन्होंने कहा कि डोटासरा ने बिना पूरी जानकारी के बयान देकर 'सेल्फ गोल' कर लिया. उनका आरोप था कि बीजेपी को घेरने की कोशिश में कांग्रेस खुद ही सवालों के घेरे में आ गई है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

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'आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं' : बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राम मंदिर को लेकर जिन लोगों ने कभी आस्था नहीं दिखाई, मंदिर निर्माण में सहयोग नहीं किया और उद्घाटन समारोह से भी दूरी बनाई, वही आज सवाल उठा रहे हैं. श्रीराम जन्मभूमि से जुड़े मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. राठौड़ ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है. राठौड़ ने कहा कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की ओर से दिया गया चढ़ावा धार्मिक, सामाजिक और जनहित के कार्यों में उपयोग होता है. ऐसे में बिना प्रमाण 'चंदा चोरी' जैसे आरोप लगाना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक आस्थाओं को निशाना बनाना उचित नहीं है.