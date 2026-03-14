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भाजपा अध्यक्ष राठौड़ का दावा, LPG की कमी नहीं, अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहा विपक्ष

राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के पास पेट्रोल, डीजल और गैस सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण मौजूद है.

Madan Rathore speaking to the media.
मीडिया से बात करते मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 14, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने देश में एलपीजी की कमी को महज अफवाह बताया और विपक्ष पर देश में अनावश्यक घबराहट और अफरा-तफरी का माहौल बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कहीं भी एलपीजी की कमी नहीं है. केंद्र सरकार के पास पेट्रोल, डीजल और गैस सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण मौजूद है.

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एलपीजी स्टॉक को लेकर सोशल मीडिया और बाजार में कई तरह की भ्रामक चर्चाएं सामने आ रही हैं. इन चर्चाओं के कारण लोगों में आशंका पैदा हो रही है. कई उपभोक्ता एहतियातन अतिरिक्त सिलेंडर या स्टॉक की कोशिश कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक है. इसके बावजूद विपक्ष लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है. संसद से सड़कों तक एलपीजी का प्रतीक लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है. ये मानव स्वभाव है कि जब किसी वस्तु की कमी की चर्चा होती है तो लोग अतिरिक्त भंडारण करने लगते हैं. इसी कारण कई लोग जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर लेने की कोशिश करते हैं. इससे कृत्रिम कमी दिखने लगती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है.

Queue for booking outside a gas agency in Jaipur
जयपुर में गैस एजेंसी के बाहर बुकिंग के लिए कतार (ETV Bharat Jaipur)

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घर की कमी बताना परिवार की बेइज्जती जैसा : राठौड़ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले में जाकर कहे कि उसके घर में घी या तेल नहीं है, तो वो अपने ही परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है. विपक्ष भी देश के बारे में गलत संदेश देकर छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है. विपक्ष का ये रवैया देशहित के अनुरूप नहीं है.

कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी : राठौड़ ने कहा कि सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी स्पष्ट किया है कि आम जनता को सभी जरूरी वस्तुएं व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी. यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी स्टॉक कर कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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अफवाहों से नुकसान का दिया उदाहरण : उन्होंने कहा कि अतीत में कई बार अफवाहों के कारण गंभीर स्थितियां बनी हैं. कई बैंक आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद अफवाह फैलने से लोगों ने एक साथ पैसा निकालना शुरू कर दिया. इससे अनावश्यक संकट खड़ा हो गया. राठौड़ ने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. धैर्य और अनुशासन के साथ देशहित को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करें. इस समय जिम्मेदार नागरिक की तरह आचरण करना ही देश के हित में है.

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BJP STATE PRESIDENT MADAN RATHORE
NO SHORTAGE OF LPG
BJP ACCUSES CONGRESS
कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
LPG CRISIS IN RAJASTHAN

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