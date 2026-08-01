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राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव: संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी, दो साल के कामकाज पर मांगेगी वोट

राजस्थान निकाय और पंचायत चुनावों के लिए भाजपा संकल्प पत्र जारी करेगी.

बीजेपी ऑफिस में पंचायत- निकाय को लेकर बैठक
बीजेपी ऑफिस में पंचायत- निकाय को लेकर बैठक (Photo Source- BJP)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 2:56 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को निर्णायक चरण में पहुंचाना शुरू कर दिया है. पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राज्य सरकार के दो वर्षों के कामकाज और विकास के दावों को आधार बनाकर जनता से जनादेश मांगा जाएगा. इसी रणनीति के तहत भाजपा चुनाव से पहले अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, जिसे पार्टी चुनावी अभियान का प्रमुख दस्तावेज बनाएगी.

दो साल VS पांच साल की तुलना: शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बैठक में चुनावी रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों और विभिन्न समितियों के गठन पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक के बाद राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनावों के लिए अलग-अलग समितियों का गठन किया गया है, जो पूरे प्रदेश में संगठनात्मक समन्वय और चुनाव संचालन का जिम्मा संभालेंगी. तिवाड़ी ने कहा कि भाजपा जनता के बीच राज्य सरकार के दो वर्षों की उपलब्धियों और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल की तुलना के साथ जाएगी.

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी (ETV Bharat Jaipur)

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संकल्प पत्र होगा तैयार: उन्होंने बताया कि पार्टी का संकल्प पत्र स्थानीय जरूरतों और विकास योजनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, ताकि चुनावी वादों को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा जा सके. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा स्थानीय चुनावों में भी विधानसभा चुनाव जैसी विकास और सुशासन की थीम को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है. बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करने और चुनावी प्रबंधन को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया. भाजपा समय रहते संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरह सक्रिय कर स्थानीय चुनावों में बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है.

बीजेपी ऑफिस में पंचायत- निकाय को लेकर बैठक
बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार (Photo Source- BJP)

विरोध संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं: घनश्याम तिवाड़ी ने संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और उसकी गरिमा बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है. उनका आरोप था कि संसद परिसर में विभिन्न वेशभूषाओं में प्रदर्शन करना और तख्तियां लेकर विरोध जताना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है. तिवाड़ी ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को संसदीय मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के घटनाक्रमों से संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा प्रभावित हुई है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन उसके लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है.

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