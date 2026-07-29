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BJP सांसद लुंबाराम को नींबू की खेती के लिए 4.20 लाख की सब्सिडी, केंद्र सरकार ने दी जानकारी

2021 में किया था आवेदन. सांसद बनने के बाद 2025 में मिली राशि. केंद्र ने कहा- योजना के तहत स्वीकृत हुई सब्सिडी.

BJP MP Lumbaram Chaudhary
BJP सांसद लुंबाराम (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 1:07 PM IST

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सिरोही: केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि राजस्थान के जालोर-सिरोही से भाजपा सांसद लुंबाराम चौधरी को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की एक योजना के तहत 4.20 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई. यह राशि सिरोही जिले के वाडेली गांव स्थित लगभग 6 एकड़ भूमि पर नींबू की व्यावसायिक खेती के लिए दी गई.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि लुम्बाराम चौधरी को वर्ष 2025 में यह सहायता राशि मिली. यह अनुदान मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के अंतर्गत संचालित योजना के तहत स्वीकृत किया गया. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, लुम्बाराम चौधरी ने अप्रैल 2021 में आवेदन किया था, जब वे सांसद नहीं थे.

पढ़ें : खीरे की खेती के लिए 99 लाख की सब्सिडी: केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी बोले- किसान हूं, नियमों के तहत लिया लाभ

उनका प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 में स्वीकृत हुआ और 15 जनवरी 2025 को 4.20 लाख रुपये की राशि उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की गई. परियोजना की कुल लागत 16.92 लाख रुपये बताई गई, जिसमें लगभग 12.69 लाख रुपये का बैंक ऋण लिया गया था. लोकसभा की वेबसाइट पर लुम्बाराम चौधरी का पेशा किसान और LIC एजेंट दर्ज है. इसी जवाब में केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपने खीरे की खेती के लिए मिली 99 लाख रुपये की सब्सिडी वापस कर दी है.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान NHB दिशा-निर्देशों में सांसदों, मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों के आवेदनों के लिए अलग से किसी "कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट" या "रिक्यूज़ल" संबंधी प्रावधान नहीं हैं. यह जानकारी तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी गई.

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JALORE BJP MP LUMBARAM
SUBSIDY OF MORE THAN 4 LAKH
CENTRAL GOVERNMENT DETAILS
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
SUBSIDY FOR LEMON CULTIVATION

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