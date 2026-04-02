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Special : भाजपा में बदलती राजनीति की नई तस्वीर, महिला मोर्चा बना Educated Powerhouse

फेरबदल नहीं, बल्कि बदलती राजनीति की मिसाल. राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा टीम बनी एजुकेशन का 'बूस्टर डोज'. जयपुर से जसवंत सिंह की रिपोर्ट...

Rajasthan Mahila Morcha
राजस्थान महिला मोर्चा... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 8:01 PM IST

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जयपुर: राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगातार मजबूत होती जा रही है और अब इसमें शिक्षित महिलाओं की भूमिका खास तौर पर उभरकर सामने आ रही है. प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की नई टीम इसका ताजा उदाहरण है, जहां पढ़ी-लिखी और उच्च शिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है. महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ द्वारा हाल ही में जारी की गई प्रदेश कार्यकारिणी सूची में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं.

एजुकेटेड पावरहाउस : देश की राजनीति को देखा जाए तो बदलते मूड और बदलते मोड़ पर दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें भी राजस्थान भाजपा के महिला मोर्चा को एक कदम आगे देखा जा सकता है. नई टीम में अब शिक्षित महिलाओं का दबदबा देखा जा सकता है. बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ की ओर से घोषित नई कार्यकारिणी इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है. इस टीम में एमए, एमबीए, एलएलबी, पीएचडी, एमबीबीएस, बीडीएस और इंजीनियरिंग जैसी उच्च डिग्रियां रखने वाली महिलाओं को बड़ी संख्या में जगह दी गई है.

राखी राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

महिला मोर्चा की सूची पर नजर डालें तो प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता और आईटी संयोजक तक, हर पद पर शिक्षित चेहरों का वर्चस्व दिखता है. मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने खुद एलएलबी, एलएलएम और मैथ्स में एमएससी की डिग्री रखती हैं, तो डॉ. रजनी गावड़िया (MBBS, MS), डॉ. अंजली यादव (LLM, PhD), डॉ. नीलम मूंदड़ा (PhD), डॉ. मंजू मेघवाल (PhD माइक्रोबायोलॉजी) जैसी महिलाएं इस टीम का हिस्सा हैं. वहीं, आईटी, सोशल मीडिया और रिसर्च जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी टेक्निकल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाली महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है.

नारी वंदन अधिनियम को मिलेगी ताकत : केंद्र सरकार ने महिलाओं को ताकत देने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए नारी वंदन अधिनियम लागू किया. केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नारी वंदन अधिनियम इस बदलाव की पृष्ठभूमि में एक बड़ा फैक्टर है. इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है.

BJP Educated Powerhouse
राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा में पढ़ी-लिखी महिलाएं, पार्ट-1 (ETV Bharat GFX)

ऐसे में राजनीतिक दल अब पहले से ही शिक्षित और सक्षम महिला नेतृत्व तैयार करने में जुट गए हैं. बीजेपी महिला मोर्चा की यह नई टीम उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है. जहां भविष्य की महिला नेताओं को अभी से संगठनात्मक अनुभव दिया जा रहा है. ऐसे में अधिनियम को राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा की ओर से ताकत देने वाला माना जा सकता है.

पढे़ं : भाजपा महिला मोर्चा की टीम का ऐलान, जातीय एवं क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश

बदलाव की बयार- शिक्षित मोर्चा तैयार : यह सिर्फ एक संगठनात्मक फेरबदल नहीं, बल्कि राजनीति में बदलती सोच का संकेत भी है. अब राजनीति में सिर्फ जनाधार नहीं, बल्कि ज्ञान, समझ और प्रोफेशनल स्किल्स भी अहम होती जा रही हैं. जिसको भाजपा महिला मोर्चा की टीम साबित कर रही है. प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ का कहना है कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और राजनीति में भी वे नेतृत्व देने में सक्षम हैं. यही वजह है कि संगठन ने इस बार शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के मार्गदर्शन में महिला मोर्चा की जो नई कार्यकारिणी बनी है, उसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देखा जा सकता है. इसमें भी अगर पदाधिकारियों की शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र देखें तो एक से बढ़ कर एक योग्य मिलेंगे.

BJP Educated Powerhouse
राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा में पढ़ी-लिखी महिलाएं, पार्ट-2 (ETV Bharat GFX)

एजुकेटेड से नई सोच और ऊर्जा : बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ का कहना है कि आज की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों ने पहले ही अपनी मजबूत पहचान बनाई है और अब राजनीति में भी वे सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. महिला मोर्चा की नई टीम में शामिल अधिकांश महिलाएं स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रोफेशनल डिग्रीधारी और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में अनुभव रखने वाली हैं.

राठौड़ ने यह भी कहा कि संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है. राजनीति महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी बढ़े, इसी को ध्यान में रखते हुए राजनीति में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का कानून लाने की तैयारी है. घर के मैनेजमेंट को संभालने वाली महिला को शासन चलाने की कमान मिलेगी तो वो बहुत शानदार सफलता के साथ काम करेगी. प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप शिक्षित महिलाओं के जुड़ने से संगठन को नई सोच और ऊर्जा मिलेगी.

BJP Educated Powerhouse
राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा में पढ़ी-लिखी महिलाएं, पार्ट-3 (ETV Bharat GFX)

पढ़ें : राहुल गांधी पर राखी राठौड़ का हमला: विदेशी एजेंडे से प्रेरित राजनीति का आरोप

इससे न केवल महिला मोर्चा की कार्यप्रणाली मजबूत होगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक संदेश जाएगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करने में सक्षम हैं. भाजपा महिला मोर्चा का यह कदम आने वाले समय में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और अधिक बढ़ावा दे सकता है. शिक्षित महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नीतियों में संवेदनशीलता और व्यावहारिकता बढ़ेगी. साथ ही, यह बदलाव युवा महिलाओं को भी राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेगा.

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