राठौड़ बोले- राहुल गांधी विदेश से फंडिंग और नया मुद्दा लेकर आते हैं, जोशी को बताया राजनीति में अपना पूर्वज
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस की रैली पर साधा निशाना, कहा- राहुल गांधी विदेश जाते हैं और फंडिंग-नया मुद्दा लेकर आते हैं.
Published : October 27, 2026 at 3:47 PM IST
जयपुर: कांग्रेस की रैली और विपक्षी नेताओं के बयानों को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा हमला बोला है. मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना सभी का अधिकार है. रैली निकालने पर भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता फैलाना उचित नहीं है.
उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि विदेश से लौटने के बाद फंडिंग और कांग्रेस नए मुद्दों के साथ सरकार और देश की व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करती है. इसके साथ राठौड़ ने सांसद सीपी जोशी के बयान का भी बचाव किया और कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नही है. वो राजनीति में मेरे पूर्वज हैं.
राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर निशाना : मदन राठौड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि संसद सत्र के दौरान उनके विदेश जाने और विदेश से लौटकर नए मुद्दे उठाने का सिलसिला राजनीतिक रूप से सवाल खड़े करता है. उन्होंने फंडिंग का भी जिक्र किया और कहा वो विदेश से प्रभावित होकर आते हैं. 1 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस की मेगा रैली को लेकर राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी तरह का अराजकता फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है. कांग्रेस हमेशा से ही इस तरह की राजनीति करते आई है. खोए हुए जनाधार को पाने के लिए कांग्रेस कितने ही रास्ते अपना ले, लेकिन उसमें अब सफल होने वाली नहीं है.
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राठौड़ ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य समाज में जागरूकता पैदा करना है, ताकि लोग अफवाहों से प्रभावित होने के बजाय तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाएं. उन्होंने कहा कि समाज को सच और झूठ के बीच अंतर पहचानना चाहिए. इसी उद्देश्य से भाजपा 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान चला रही है. पार्टी इस अभियान के जरिए कांग्रेस के राजनीतिक नैरेटिव का जवाब देने और जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है.
राजनेताओं को मर्यादा रखनी चाहिए : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राठौड़ ने कहा कि विपक्ष को सरकार का विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध के दौरान भाषा की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि नेताओं के शब्दों का स्तर ऐसा होना चाहिए कि आमने-सामने मिलने पर उन्हें अपने बयान को लेकर असहज न होना पड़े.
मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि कुछ नेता हल्की और अनुचित शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं. उनके मुताबिक, राजनीति में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा का स्तर बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि जनता नेताओं के व्यवहार और उनके शब्दों पर नजर रखती है तथा उसी के आधार पर उनके प्रति अपनी धारणा बनाती है.
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जोशी की नाराजगी की चर्चा पर सफाई : चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के दो साल जयपुर नहीं आने को लेकर दिए गए बयान का राठौड़ ने बचाव किया. राठौड़ ने इन चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि सीपी जोशी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उनके बीच किसी तरह की नाराजगी नहीं है. उन्होंने कहा कि जोशी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. राठौड़ ने जोशी को राजनीति में अपना पूर्वज बताया.
दरअसल, सीपी जोशी का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अगले दो साल तक जयपुर की तरफ नहीं देखने की बात कही थी. इस बयान के बाद पार्टी के भीतर नाराजगी को लेकर राजनीतिक चर्चा शुरू हुई.
पृथ्वीराज मील की भाजपा में वापसी: इस बीच जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज मील अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए. राठौड़ ने उनकी वापसी का स्वागत करते हुए इसे पार्टी के लिए खुशी का अवसर बताया. उन्होंने कहा कि पुराने साथी का वापस आना संगठन को मजबूत करेगा. राठौड़ ने महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन का उदाहरण देते हुए मील की वापसी को राजनीतिक एकजुटता से जोड़ा.
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उन्होंने कहा कि ऐसे समय में मील भाजपा के साथ आए हैं, जब पार्टी को उनके अनुभव और सहयोग की जरूरत है. राठौड़ ने विश्वास जताया कि मील और उनकी टीम पंजाब चुनाव में भाजपा की जीत के लिए काम करेगी तथा राजस्थान के पंचायत चुनावों में भी पार्टी को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि मील को केंद्रीय नेतृत्व पर विश्वास है और भाजपा नेतृत्व जो कहता है, उसे पूरा करने का प्रयास करता है. इस बयान के जरिए राठौड़ ने पार्टी में नए और पुराने साथियों को जोड़ने की रणनीति का संकेत दिया.