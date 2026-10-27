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राठौड़ बोले- राहुल गांधी विदेश से फंडिंग और नया मुद्दा लेकर आते हैं, जोशी को बताया राजनीति में अपना पूर्वज

जयपुर में मीडिया से बात करते मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: कांग्रेस की रैली और विपक्षी नेताओं के बयानों को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा हमला बोला है. मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना सभी का अधिकार है. रैली निकालने पर भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता फैलाना उचित नहीं है.

उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि विदेश से लौटने के बाद फंडिंग और कांग्रेस नए मुद्दों के साथ सरकार और देश की व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करती है. इसके साथ राठौड़ ने सांसद सीपी जोशी के बयान का भी बचाव किया और कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नही है. वो राजनीति में मेरे पूर्वज हैं.