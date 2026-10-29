कांग्रेस की महारैली से पहले बीजेपी का काउंटर अटैक, कोटा से CM भजनलाल और प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में सड़कों पर उतरेगी पार्टी
श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा- भाजपा ने अभियान को दो चरणों में बांटा है.पहला चरण 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा
Published : October 29, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:34 PM IST
जयपुर/बारां: कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली में महारैली के जरिए SIR और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है. वहीं भाजपा ने राजस्थान में जवाबी मोर्चा खोलने का रोडमैप तैयार कर लिया है. 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत भाजपा अब दफ्तरों से निकलकर सीधे जनता के बीच उतरेगी. अभियान की शुरुआत 30 अक्टूबर को कोटा से होगी, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मोर्चा संभालेंगे. 5 नवंबर को राजधानी में होने वाली यात्रा को लेकर शहर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस यात्रा में 10 हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है. वहीं, बारां मे मदन राठौड़ ने कहा-लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है. हाथी का इतिहास देख लें, अशोक गहलोत भी तीन बार 'हाथी को हरा' चुके हैं. हमें कोई शंका नहीं है, भाजपा बारां में जीत का परचम लहराएगी.
कांग्रेस के नैरेटिव पर भाजपा का पलटवार: भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि मतदाता सूची की शुचिता, SIR और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता बढ़ाई जाएगी. पार्टी की कोशिश है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों के जवाब सीधे जनता तक पहुंचाए जाएं. भाजपा इसे लोकतंत्र की मजबूती और मतदाता सूची की विश्वसनीयता से जोड़कर पेश करेगी. भाजपा ने अभियान को दो चरणों में बांटा है. पहला चरण 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 15 जिलों में कार्यक्रम होंगे. दीपावली के बाद दूसरे चरण में शेष जिलों को कवर किया जाएगा. संभागवार पहले जनसभाएं होंगी, फिर पदयात्राओं के जरिए कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचेंगे. संगठन के पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को मैदान में उतारने की तैयारी है.
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केंद्रीय मंत्रियों की भी एंट्री, तय हुआ कार्यक्रम: श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत 30 अक्टूबर को कोटा से पदयात्रा के पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है. जिसका आगाज सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे. इसके बाद हर दिन अलग-अलग जिलों में ये पदयात्रा निकलेगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे. इसी क्रम में 30 अक्टूबर को अलवर में ज्योतिरादित्य सिंधिया मोर्चा संभालेंगे. 31 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव खैरथल-तिजारा के तिजारा में कार्यक्रम में शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उदयपुर में पदयात्रा निकालेंगे. 5 नवंबर को जयपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अलवर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़कों पर उतरेंगे.
10 हजार लोगों को जुटाने का लक्ष्य: भाजपा ने 5 नवंबर को जयपुर में होने वाली 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा में 10 हजार से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है. अभियान की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में पदाधिकारियों को भीड़ जुटाने और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई.अभियान संयोजक रामलाल शर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पदयात्रा में शामिल होंगे. यात्रा से पहले रामलीला मैदान में सभा होगी, जिसके बाद सांगानेरी गेट से त्रिपोलिया गेट तक पदयात्रा निकाली जाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के भी शामिल होने की संभावना है.पदयात्रा से पहले रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा के जरिए SIR और मतदाता सूची की शुचिता पर भाजपा अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस के आरोपों का जवाब जनता तक पहुंचाएगी.
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SIR पर कांग्रेस बनाम भाजपा, दो अलग-अलग तर्क: कांग्रेस और भाजपा के बीच SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी टकराव मतदाता सूची की शुचिता और मताधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित है. कांग्रेस का तर्क है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम न कटे और किसी नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े. कांग्रेस प्रक्रिया की समय-सीमा, दस्तावेजों और संभावित विसंगतियों को लेकर सवाल उठाती है. वहीं, भाजपा का तर्क है कि मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों वाले नामों की पहचान कर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना जरूरी है, जो देश का नागरिक हो, उसे ही देश की सरकार चुनने का अधिकार मिलना चाहिए. भाजपा कांग्रेस पर प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगा रही है.
सड़क पर सियासी शक्ति परीक्षण: कांग्रेस की 1 नवंबर की महारैली और भाजपा के प्रदेशव्यापी अभियान का समय एक-दूसरे के करीब है. ऐसे में मुकाबला केवल बयानों का नहीं, बल्कि जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने का भी होगा. कांग्रेस SIR और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाएगी, जबकि भाजपा मतदाता सूची की शुचिता, घुसपैठ और लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगी. भाजपा की रणनीति केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी, प्रदेश सरकार के चेहरे और बूथ स्तर तक सक्रिय संगठन को एक साथ मैदान में उतारने की है.
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पंचायत चुनाव में लहराएगा भाजपा का परचम: पंचायतराज चुनावों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ गुरुवार को बारां दौरे पर रहे. राठौड़ ने अंता, किशनगंज और अटरू में कार्यकर्ताओं से संवाद किया और पंचायत चुनावों को लेकर फीडबैक लिया. मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने कहा- कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. पंचायत चुनावों के परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे. बसपा के बैनर पर चुनाव लड़ रहे तीसरे मोर्चे पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है. हाथी का इतिहास देख लें, अशोक गहलोत भी तीन बार 'हाथी को हरा' चुके हैं. हमें कोई शंका नहीं है, भाजपा बारां में जीत का परचम लहराएगी.
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