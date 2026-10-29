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कांग्रेस की महारैली से पहले बीजेपी का काउंटर अटैक, कोटा से CM भजनलाल और प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में सड़कों पर उतरेगी पार्टी

BJP का 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान कल से ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/बारां: कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली में महारैली के जरिए SIR और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है. वहीं भाजपा ने राजस्थान में जवाबी मोर्चा खोलने का रोडमैप तैयार कर लिया है. 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत भाजपा अब दफ्तरों से निकलकर सीधे जनता के बीच उतरेगी. अभियान की शुरुआत 30 अक्टूबर को कोटा से होगी, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मोर्चा संभालेंगे. 5 नवंबर को राजधानी में होने वाली यात्रा को लेकर शहर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस यात्रा में 10 हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है. वहीं, बारां मे मदन राठौड़ ने कहा-लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है. हाथी का इतिहास देख लें, अशोक गहलोत भी तीन बार 'हाथी को हरा' चुके हैं. हमें कोई शंका नहीं है, भाजपा बारां में जीत का परचम लहराएगी.