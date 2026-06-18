Rahul Gandhi Kota Visit : भाजपा ने राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम को बताया फेल, "नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा गिराई"
भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के कोटा दौरे को फ्लॉप 'पॉलिटिकल कॉन्सर्ट' बताया. उन्होंने कोटा को बदनाम करने पर कड़ी आपत्ति जताई.
Published : June 18, 2026 at 8:24 AM IST
कोटा : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोटा दौरे और छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर अब सूबे की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने इस पूरे आयोजन पर तीखा पलटवार करते हुए इसे पूरी तरह से 'फेल' करार दिया है. भाजपा नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करके लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष जैसे गरिमामय पद की साख को गिराया है.
छात्र के आत्महत्या के नोट को बड़ी स्क्रीन पर दिखाए जाने पर भी भाजपा ने आपत्ति जताई है. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे पद की गरिमा को गिरा रहे है. राजनीति का स्तर इससे अधिक नीचे नहीं हो सकता है. स्टूडेंट से पॉजिटिव बात करने की जगह बड़ी स्क्रीन से आत्महत्या के नोट को सार्वजनिक करना गैर जिम्मेदाराना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 'मन की बात' के जरिए बच्चों को मोटिवेट (प्रेरित) करते हैं, वहीं राहुल गांधी शिक्षा नगरी में आकर छात्रों को निराशा दे रहे हैं. कांग्रेस नेता यहां पर एक सुंयोजित तरीके से एजेंडा लेकर कोटा को बदनाम करना चाह रहे हैं. बच्चों की भावनाओं और मानसिक स्थिति के साथ राजनीति करना उचित है. यह कोटा की आर्थिक स्थिति को डगमगाने की कोशिश है.
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दूसरी ओर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने इस पूरे आयोजन को पॉलिटिकल कॉन्सर्ट नाम दिया है. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए इस तरह के आयोजन कर रही है. पूरी ताकत झोंकने के बावजूद कार्यक्रम फेल हो गया. कार्यक्रम स्थल पर बच्चों की संख्या कम थी. कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे. यह छात्र संवाद कम राजनीतिक कार्यक्रम ज्यादा लग रहा था. राहुल गांधी ने मंच से कोटा को बदनाम किया और फैक्ट्री बता दिया. कोटा को निराशा की जगह बता दिया, जबकि कोटा से हर साल हजारों डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं. कांग्रेस ने राजनीति चमकाने के लिए कोटा की मजबूत शिक्षक तंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने मंच से कोटा को 'फैक्ट्री' और निराशा का केंद्र बताकर इस पावन शिक्षा तंत्र का अपमान किया है, जबकि इसी कोटा ने देश को लाखों डॉक्टर और इंजीनियर दिए हैं.
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