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Rahul Gandhi Kota Visit : भाजपा ने राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम को बताया फेल, "नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा गिराई"

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर व कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )