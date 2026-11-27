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चुनावी बगावत का हिसाब शुरू, भाजपा ने ब्यावर-पाली के दो जिला परिषद सदस्यों को थमाया नोटिस

भाजपा कार्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद राजस्थान भाजपा में अब अनुशासन का हिसाब-किताब शुरू हो गया है. चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर काम करने वाले नेताओं और पदाधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी के बीच भाजपा ने ब्यावर और पाली के दो जिला परिषद सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. दोनों नेताओं से पांच दिन में जवाब मांगा गया है. यह नोटिस प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से जारी किए गए हैं. पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अब भाजपा के भीतर हार-जीत के साथ-साथ बागी तेवरों और संगठनात्मक अनुशासन का भी हिसाब होने लगा है.