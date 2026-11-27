चुनावी बगावत का हिसाब शुरू, भाजपा ने ब्यावर-पाली के दो जिला परिषद सदस्यों को थमाया नोटिस
जिला प्रमुख चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर काम करने का आरोप, जवाब नहीं दिया तो होगी आगे की कार्रवाई.
Published : November 27, 2026 at 2:55 PM IST
जयपुर: पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद राजस्थान भाजपा में अब अनुशासन का हिसाब-किताब शुरू हो गया है. चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर काम करने वाले नेताओं और पदाधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी के बीच भाजपा ने ब्यावर और पाली के दो जिला परिषद सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. दोनों नेताओं से पांच दिन में जवाब मांगा गया है. यह नोटिस प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से जारी किए गए हैं. पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अब भाजपा के भीतर हार-जीत के साथ-साथ बागी तेवरों और संगठनात्मक अनुशासन का भी हिसाब होने लगा है.
पांच दिन में देना होगा जवाब: श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से जारी नोटिस में ब्यावर जिला परिषद सदस्य ज्योति चौहान पर जिला प्रमुख चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है. नोटिस में पूछा गया है कि चुनाव के दौरान एक रिकॉर्डिंग वीडियो सार्वजनिक किया गया, जिसमें भाजपा को हराने की बात कही गई. आरोप है कि ज्योति चौहान ने मतदान के दौरान भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, जिसके चलते पार्टी को एक वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. नोटिस में वीडियो जारी करने और कथित तौर पर पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ मतदान करने को अनुशासनहीनता माना गया है.
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अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप: वहीं, पाली जिला परिषद सदस्य चौथाराम मेघवाल को जारी नोटिस में जिला प्रमुख पद के उम्मीदवार के चयन के दौरान भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है. नोटिस में कहा गया है कि भाजपा के चुनाव चिह्न पर निर्वाचित होने के बावजूद इस तरह का व्यवहार पार्टी संविधान और अनुशासन के विपरीत है. नोटिस में दोनों सदस्यों को चेतावनी दी गई है कि निर्धारित पांच दिन में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
आगे भी होगी कार्रवाई: बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान कई जिलों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों और संगठन की रणनीति के विपरीत गतिविधियों की शिकायतें सामने आई थीं. संगठन इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के मूड में है. इसके साथ पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों के माध्यम से ऐसे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सूची मांगी है, जिन्होंने चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर काम किया या अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी नोटिस और अनुशासनात्मक कार्रवाई देखने को मिल सकती है.
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