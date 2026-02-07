ETV Bharat / state

डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल बोले- CM भजनलाल और पूर्व CM वसुंधरा राजे के बीच अच्छी सेटिंग, राहुल गांधी पर कसा तंज

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल का तंज
डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल का तंज (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 4:24 PM IST

|

Updated : February 7, 2026 at 4:47 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल कोटा दौरे पर आए. उन्होंने बजट के संबंध में कोटा में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को राम के मुद्दे पर घेरते हुए नेताओं को 'बेशर्म' बता दिया. इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से संबंधित सवाल पर जवाब दिया कि वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा के कई कार्यक्रम में आती हैं. छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम में नजर आती हैं. उनकी कई जगह पर व्यस्तता रहती है. उन्होंने हाल ही में अंता के चुनाव को पूरे ताकत व मेहनत से लड़ा है. वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनकी अच्छी एडजस्टमेंट है और दोनों की अच्छी सेटिंग भी चल रही है.

उन्होंने बजट पर कहा कि चीन में जीडीपी की तुलना में कई गुना ज्यादा टैक्स लिया जाता है. इसी तरह से अमेरिका 25, फ्रांस 50, डेनमार्क 45, ऑस्ट्रेलिया 43, नॉर्वे 21 से 35 व जापान 37 प्रतिशत टैक्स लेते हैं. भारत में केवल 10.6 फ़ीसदी कर नागरिकों से लिया जाता है और इसके बावजूद एक अच्छी अर्थव्यवस्था बन गई है. उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवाने की किताब को लेकर हंगामे पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. डॉ. अग्रवाल ने कहा कि भगवान श्रीराम को जानबूझकर अपमानित करते हैं. यह नाम नहीं लेंगे. वीबी जी राम जी योजना में राम का नाम आ रहा है, इसलिए कई लोगों को यह बोलने में भी दिक्कत हो रही थी.

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल (ETV Bharat Kota)

पढे़ं. 'इतिहास साक्षी है जो महिलाओं को आगे करता है वो निर्बल होता है...' सीआर पाटिल का राहुल गांधी पर तंज

उन्होंने कहा कि इसी तरह से राजस्थान की ईआरसीपी योजना का नाम राम जल सेतु हो गया है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता अभी भी ईआरसीपी के नाम से बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बजट में इसके लिए क्या प्रावधान किया है? योजना का नाम बदल गया है, उन लोगों में जानकारी का ही अभाव है. राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि सिख समुदाय ने देश को इतना कुछ दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या भी इसमें हो गई थी और उनके पोते रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बता रहे हैं.

मोरपाल सुमन के लेटर बम की नहीं है जानकारी : अंता चुनाव पर डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हमें अंता का चुनाव जीतना चाहिए था. हम हर हार से सबक लेते हैं ताकि आने वाले समय में हमारे लिए जीत का रास्ता बने. इसी अंता को हम अगले चुनाव में जीतेंगे. हम पैसे के आधार पर राजनीति नहीं करते, क्योंकि ईमानदारी से हम राजनीति करते हैं. बजट का भी पूरा एक-एक हिस्से का उपयोग लिया जाता है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन के लेटर बम के संबंध में जानकारी होने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि वो स्वयं बजट सेशन में व्यस्त थे, इसके चलते इस तरह की कोई चिट्ठी की जानकारी नहीं मिल पाई है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी इस तरह के लेटर को गंभीरता से नहीं लिया होगा, नोटिस देना भी एक सामान्य प्रक्रिया ही है. कोई ऑफिशियल जानकारी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भेजेंगे तो उसपर संज्ञान लेंगे.

पढ़ें. गौरव भाटिया का जोरदार हमला, बोले- राहुल नकली गांधी हैं, ये देश का दुर्भाग्य कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं

कांग्रेस का व्यापार था राजनीति, अब बंद हो रहा : उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए राजनीतिक व्यवस्था एक व्यवसाय था, अब यह बंद हो रहा है. ऐसे में जिसका व्यवसाय बंद होता है, उसे परेशानी भी होती है. कांग्रेस का पेट इसलिए दुख रहा है कि 2014 में चले गए और उनको और दूर तक लौटने की संभावना भी नजर नहीं आ रही है. अब राजस्थान में भी जहां पर सरकार 5 साल में बदल जाती थी, अब नहीं बदलेगी. दूसरी तरफ केंद्र सरकार पूरी तरह से मजबूत होकर काम कर रही है. जनता हर बार उन्हें चुनकर भेज रही है. साल 2014 से ही राष्ट्र को समर्पित होकर बजट से लेकर हर कार्य सरकार कर रही है.

ट्रेड डील नहीं होने पर भी विरोध : उन्होंने कहा कि अमेरिका ने टैक्स की दर बढ़ा दी, जिसमें 25 फीसदी टैक्स और इतनी ही पेनल्टी लगा दी, लेकिन उनके समझ में आ गया कि भारत डरने वाला नहीं है. अमेरिका को चारों तरफ से घेर दिया गया है. दुनिया के सारे देशों से समझौता कर लिया है. इसमें ब्रिटेन, 27 देश की यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, अरब कंट्रीज व जापान से भी समझौता कर लिया. ट्रंप को समझ में आ गया इसीलिए ट्रेड दर 18 परसेंट पर आ गए हैं. इफेक्टिव रेट साढ़े 10 परसेंट आएगी. अन्य देशों पर 10 से 45 फीसदी तक टैक्स है.

पढे़ं. गौरव वल्लभ का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले, 'उन्हें बजट समझ नहीं आता, तो वे मुझसे ट्यूशन ले सकते हैं'

अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के मुद्दे पर भी कांग्रेस आपत्ति जता रही थी. तब यह लोग भारत सरकार और प्रधानमंत्री को घेर रहे थे, अब ट्रेड डील हो रही है तो वापस सरकार पर ही निशाना साथ रहे हैं. ट्रेड डील का मसौदा सामने नहीं आया है, लेकिन पीएम मोदी व वाणिज्य मंत्री को घेर रहे हैं. कांग्रेसी अब कह रहे हैं कि ट्रेड डील से किसानों को नुकसान होगा. प्रधानमंत्री और सरकार को गाली दे रहे हैं. इस दौरान मंत्री मदन दिलावर, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर, महामंत्री मिथलेश गौतम, जिला अध्यक्ष शहर राकेश जैन, देहात प्रेम गोचर, पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत विजय व संभाग की मीडिया संयोजक अरविंद सिसोदिया मौजूद रहे.

Last Updated : February 7, 2026 at 4:47 PM IST

TAGGED:

DR RADHA MOHAN DAS AGRAWAL
RAHUL GANDHI ON RAVNEET BITTU
राधा मोहन दास अग्रवाल का तंज
अमेरिका भारत ट्रेड डील
INDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.