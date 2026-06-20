ETV Bharat / state

भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. अग्रवाल बोले- कांग्रेस के कार्यक्रम में गए विद्यार्थी फेल हुए तो राहुल गांधी जिम्मेदार

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी 3 दिन पहले कोटा आए थे. समय सही नहीं था. बच्चे जानते हैं कि परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है. नीट में 22 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं. राहुल गांधी को समझना चाहिए कि उनकी सरकार के समय 51,350 एमबीबीएस की सीटें हुआ करती थीं, नरेंद्र मोदी की सरकार में यह सीटें 1.29 लाख हो गई हैं. नीट की परीक्षा देने वाले बच्चों को डॉक्टरी पढ़ने और एमबीबीएस करने के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराए हैं. राहुल गांधी के दौरे को लेकर कोचिंग संस्थानों को भी धमकियां दी गई थीं कि नीट के बच्चों को नहीं भेजा तो सरकार आने पर कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा. ऐसी प्रतियोगिता के समय बच्चों को किताब-कॉपी से हटाकर किसी नेता का भाषण सुनने के लिए भेज दिया जाएगा तो वह कितनी गालियां देगा. बच्चों के लिए यह बहुमूल्य समय था. अब देखना चाहिए कि जो बच्चे राहुल गांधी की सभा में गए थे, उनमें से कितने असफल हुए हैं. विफल होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी राहुल गांधी की होगी.

कोटा: राजस्थान भाजपा प्रभारी और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहुंचे विद्यार्थी अगर फेल रहते हैं तो राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल कोटा दौरे पर आए हैं. वे कोटा में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं. भाजपा ने उनके कोटा आगमन पर एक रक्तदान व पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया.

डॉ. अग्रवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह 56 वर्ष के हो गए हैं. जब भारत आजाद हुआ था, तब औसत उम्र 30 साल थी. साल 2014 में यह 68 साल 3 महीने थी, जबकि वर्तमान में औसत उम्र 73 साल 8 माह है. राहुल गांधी 56 के हो गए हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है. इससे औसत उम्र बढ़ गई है और वह अभी भी प्रधानमंत्री बनने की लंबी कशमकश में रह सकते हैं. यह अवसर भी उन्हें भाजपा ने ही उपलब्ध करवाया है.

पानी कम बरसा है, समस्या आएगी: डॉ. अग्रवाल ने कहा कि इस साल जून के महीने में 40 फीसदी कम बारिश हुई है. राजस्थान में तो वैसे ही पानी की समस्या होती है, आने वाले समय में और कम बारिश होने वाली है, ऐसे में आप लोगों की समस्याएं बढ़ने वाली हैं. कोई जमाना था, तब राजस्थान तालाबों, बावड़ी व कुओं के लिए जाना जाता था. आज धीरे-धीरे सभी खत्म होती जा रही हैं और जमीन सूखती चली जा रही है. इनकी रक्षा हमें स्वयं को करनी होगी, यदि इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे. वहीं अगर रक्षा करते हैं तो हमारा जीवन लंबा चलेगा और सफल भी होगा.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी पर बरसीं भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़, बोलीं- कोटा में युवाओं से संवाद सिर्फ एक 'फेल्ड स्टंट'

चिदंबरम की तरह करें पेड़ों से कमाई: डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर तंज कसते हुए कहा कि वह पेड़ लगाने के लिए इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपने बरामदों में काफी पेड़ लगा दिए थे. यहां तक कि उनसे 18 करोड़ की आय भी हो गई थी. उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में इसे दिखाया भी था. प्रदेश प्रभारी अग्रवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि सबको भी प्रयास करना चाहिए, जहां भी संभव हो पेड़ लगाने चाहिए. आप लोगों को भी यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए. पी. चिदंबरम की तरह इनकम करनी चाहिए.