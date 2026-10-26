मोदी पर खरगे की टिप्पणी: भड़की भाजपा ने कहा, राजनीतिक मर्यादा भूल गया कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व...अक्ल ठिकाने लगाएगी जनता
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री एवं चित्तौड़गढ़ सांसद ने कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की.
Published : October 26, 2026 at 2:19 PM IST
जयपुर/चित्तौड़गढ़: भाजपा ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की विवादित टिप्पणी की कड़ी आलोचना की. खरगे के बयान के विरोध में प्रदेश भाजपा सड़कों पर उतरने की तैयारी में है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने सोमवार को वीडियो जारी कर खरगे के बयान की निंदा की. राठौड़ ने इसे राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया. कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील की. वहीं बगड़ी बोले, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन पीएम के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल असभ्यता की पराकाष्ठा है. लोकतंत्र में असहमति जताने के लिए तर्क और संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, न कि निजी टिप्पणियों का. उधर, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेता हताशा में ऐसे बयान देते हैं.
सड़कछाप राजनीति पर उतरी कांग्रेस : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पटना में कार्यक्रम के दौरान खरगे के मोदी पर टिप्पणी कांग्रेस की राजनीतिक शैली पर सवाल खड़े करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राजनीतिक विरोध में मर्यादा भूल रहा है. विपक्ष को सरकार की नीतियों की आलोचना का पूरा अधिकार है, लेकिन आलोचना और व्यक्तिगत अपमान के बीच अंतर जरूरी है.
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जनता देख रही व्यवहार: राठौड़ ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति से सार्वजनिक जीवन में संयमित भाषा की अपेक्षा की जाती है . कांग्रेस अब सड़कछाप राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रही है. पीएम के प्रति ऐसी टिप्पणी की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है. देश की जनता राजनेताओं के व्यवहार और बयान देखती है. लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान जरूरी है. पटना कार्यक्रम में एक व्यक्ति से मारपीट पर राठौड़ ने कहा, किसी के विचार से असहमति होने पर उसका जवाब संवाद और तर्क से दिया जाना चाहिए. किसी राजनीतिक कार्यक्रम में विरोध के कारण मारपीट होती है तो यह लोकतांत्रिक संवाद की भावना के विपरीत है.
40 देशों में मिला मोदी को सम्मान: राठौड़ ने कहा कि दुनिया के 40 से अधिक देशों की ओर से सर्वोच्च सम्मानों से नवाजे गए प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं है. मोदी की लोकप्रियता भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ी है. कांग्रेस को प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करना है तो तथ्यों और मुद्दों के आधार पर करें. व्यक्तिगत टिप्पणियों से राजनीतिक संवाद का स्तर प्रभावित होता है. कांग्रेस को बयान पर आत्ममंथन करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.
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पुराने बयानों का जिक्र : भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा, खरगे का बयान दर्शाता है कि खोते जनादेश से कांग्रेस नेता पूरी तरह बौखला गए. दिमागी संतुलन बिगड़ने के कारण वो पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं. कांग्रेस अंतर्कलह से गुजर रही है. जनादेश इनसे खिसक चुका है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं. बगड़ी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को व्यक्तिगत कटाक्ष में बदल देती है. लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक संवाद की गरिमा बनाए रखें. प्रधानमंत्री देश की संवैधानिक व्यवस्था के शीर्ष पदों में से एक पर आसीन हैं. उनके प्रति आलोचना भी मर्यादित भाषा में होनी चाहिए. कांग्रेस नेताओं को सार्वजनिक रूप से पीएम मोदी को लेकर दिए बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए.
जोशी ने बताया हताशा में दिया बयान: उधर, सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में कहा कि जब जनता किसी राजनीतिक दल को नकार देती है, तब उस दल के सामने अपनी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने लगती है. वह अपना राजनीतिक धरातल तलाशने के लिए ऐसी बयानबाजी करने लगता है. जोशी ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा बार-बार सामने आया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी राष्ट्र विरोधी ताकतों तो कभी विदेशी ताकतों का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास करती है.
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कांग्रेस को नकार चुकी जनता: चित्तौड़गढ़ सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले कभी 'मौत का सौदागर' कहा गया, कभी उनके लिए 'नीच' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उनकी मां के लिए भी अपशब्द कहे गए. अब प्रधानमंत्री के पिता को लेकर इस तरह की टिप्पणी सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है.खड़गे की टिप्पणी को कांग्रेस की हताशा से जोड़ते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी से पार्टी की निराशा झलकती है. देश की जनता कांग्रेस को पहले ही नकार चुकी है. इसी हताशा के चलते इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं. कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए.
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