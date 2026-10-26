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मोदी पर खरगे की टिप्पणी: भड़की भाजपा ने कहा, राजनीतिक मर्यादा भूल गया कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व...अक्ल ठिकाने लगाएगी जनता

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ एवं महामंत्री श्रवण बगड़ी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/चित्तौड़गढ़: भाजपा ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की विवादित टिप्पणी की कड़ी आलोचना की. खरगे के बयान के विरोध में प्रदेश भाजपा सड़कों पर उतरने की तैयारी में है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने सोमवार को वीडियो जारी कर खरगे के बयान की निंदा की. राठौड़ ने इसे राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया. कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील की. वहीं बगड़ी बोले, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन पीएम के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल असभ्यता की पराकाष्ठा है. लोकतंत्र में असहमति जताने के लिए तर्क और संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, न कि निजी टिप्पणियों का. उधर, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेता हताशा में ऐसे बयान देते हैं.