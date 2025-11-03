ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार : पौने दो साल में 250 से अधिक कार्मिकों पर एक्शन, 596 मामले अभी पेंडिंग

भजनलाल सरकार का 1 वर्ष 9 महीने में 250 से अधिक कार्मिकों पर एक्शन. भ्रष्टाचार के आरोपी 596 कर्मचारी-अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अभी भी पेंडिंग.

CM Bhajanlal Sharma
सीएम भजनलाल शर्मा (Source : DIPR)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 4:31 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई भाजपा सरकार भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वालों पर सख्त एक्शन दिखाने की कोशिश कर रही है. भजनलाल सरकार ने पौने दो साल में 250 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुमोदन किया, जिसमें 66 अधिकारियों का निलंबित, 98 कार्मिकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति, 6 अधिकारियों को बर्खास्त तो 9 अधिकारियों की आजीवन पेंशन रोकी गई.

हालांकि, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अभी भी 596 मामले अभियोजन स्वीकृति के अभाव में पेंडिंग हैं. भ्रष्टाचार में लिप्त छोटे-बड़े अधिकारियों के अभियोजन स्वीकृति को लेकर सवाल उठ रहे हैं. सवाल यहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावों के बीच अलग-अलग विभागों में अभियोजन स्वीकृति का इंतजार क्यों ?

पूनमचंद भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता (ETV Bharat Jaipur)

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 596 मामलों में स्वीकृत का इंतजार : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 596 अभियोजन स्वीकृति अलग-अलग विभागों में पेंडिंग पड़ी हैं. जिसमें कार्मिक विभाग में 42, राजस्व विभाग में 60, पंजीयन एवं मुद्रण में 4, उपनिवेशन में 1, पंचायत विभाग में 49, ग्रामीण विकास में 32, पुलिस में 42, कृषि विभाग में 1, जल संसाधन विभाग में 7, जन स्वास्थ्य मंत्री विभाग में 12, जल संग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण में 1, चिकित्सा विभाग में 6, नगरीय विकास में 5, स्वायत शासन विभाग में 144, ऊर्जा विभाग में 30, सामाजिक न्याय अधिकार तो बाग में 3, महिला एवं बाल विकास विभाग में 1, बाल अधिकारिता विभाग में 7, कोष एवं लेखा में 3, सहकारिता विभाग में 19, श्री आश्रम विकास संस्थान में 1, शिक्षक विभाग में 16 और विश्वविद्यालय में 3 अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग हैं.

पढ़ें : भजनलाल सरकार की बड़ी उपलब्धि, 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में हासिल किया देश में पहला स्थान

वहीं, तकनीकी शिक्षा में 1, परिवहन विभाग में 10, औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में 1, श्रम विभाग एवं श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता में 5, खनिज विभाग में 11, वन विभाग में 14, रीको में 2, उद्योग विभाग में 5, वाणिज्य कर विभाग में 2, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 10, राजस्थान खाद एवं ग्राम उद्योग में 1, सार्वजनिक निर्माण विभाग में 7, पशुपालन विभाग में 2, आरएसआरडीसी में 1, डेरी में 1, गृह रक्षा विभाग में 3, राज्य बीमा प्रविधि निधि में 1, महालेखा में 5, रेल विभाग में 3, नारकोटिक्स विभाग में 1, सीजीएसटी में 4, आयकर विभाग में 1, बैंक में 2, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 1, कर्नाटक पुलिस में 1, महाराष्ट्र पुलिस में 3, एक्स सर्विस मन में 2, बीवीजी में 1, रोजमार्तो टेक्नोलॉजी लिमिटेड में 1, मैसेज दिव्या इंटरप्राइजेज में 1, भारतीय सेवा संस्थान में 1, शक्ति कॉरपोरेट लिमिटेड में 1, श्री विपिन कामोजिया ओएसिस कॉर्पोरेशन में 1, क्रिटिकल इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 1 अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग हैं.

अभियोजन स्वीकृति के अभाव में पेंडिंग :

  • अभियोजन स्वीकृति का मतलब मुकदमा चलाने की अनुमति का इंतजार है.
  • 596 मामले अभियोजन स्वीकृति के अभाव में पेंडिंग.
  • कर्मचारी-अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में अभियोजन स्वीकृति अभी तक पेंडिंग है.
  • सक्षम अधिकारी से स्वीकृति मिलने के बाद ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA) के तहत मामला आगे बढ़ पाता है.
  • ACB द्वारा जांच के बाद, इन कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति सक्षम अधिकारी को देनी है.
  • अभियोजन स्वीकृति की मंजूरी के बिना, इन आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती.
  • स्वीकृति मिल जाती है तो संबंधित कोर्ट में मामला आगे बढ़ाया जाएगा.

250 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों एक्शन : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध दर्शाते हुए राजकीय कार्य के निष्पादन में लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई कर रही है. राजकीय सेवाओं में अनुशासन और ईमानदारी के लिए सर्वोपरि स्थान सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गत पौने दो वर्ष में कुल 210 कार्मिकों के विरुद्ध विभिन्न अनुशासनात्मक कार्रवाइयां की गई हैं.

सीएम भजनलाल शर्मा का मानना है कि अधिकारी-कर्मचारी सरकार के शासन तंत्र की मुख्य धुरी हैं, जिनकी जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में अहम भूमिका होती है. ऐसे में कार्मिक पूरे समर्पण भाव एवं सत्यनिष्ठा से काम करते हुए राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके.

98 कार्मिकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति : राज्य सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में आपराधिक प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा के 66 अधिकारियों को निलंबित किया है. इसी प्रकार, आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्ध पाए जाने पर 6 अधिकारियों को बर्खास्त और 9 अधिकारियों के विरूद्ध आजीवन शत प्रतिशत पेंशन रोकने संबंधी कार्रवाई की है. राजकीय सेवाओं में ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में ही 98 कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है. वहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा-17ए के तहत कुल 31 प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया है.

क्या कहते हैं कानून के जानकार ? : सरकार स्तर पर अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के मामलों को लेकर हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जब भी चुनाव आता है तो सभी राजनीतिक दल अपने-अपने ओर से कई दावे करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब सरकार बनती है तो उसके बाद यह सब चीज ठंडा बस्ती में चली जाती है. प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी SCB की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों की गई कार्रवाई के मामलों में लगभग 596 के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में अभियोजन स्वीकृति अभी तक पेंडिंग है. जिसका मतलब है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति का इंतजार है. यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें सक्षम अधिकारी से स्वीकृति मिलने के बाद ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA) के तहत मामला आगे बढ़ पाता है.

भंडारी ने बताया कि यह मामला दर्शाता है कि ACB द्वारा जांच के बाद इन कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति सक्षम अधिकारी (जो उन्हें पद से हटाने की क्षमता रखता है) को देनी है. अभियोजन स्वीकृति की मंजूरी के बिना इन आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती. अधिकारी या तो अभियोजन की स्वीकृति दे सकता है या मना कर सकता है. यदि स्वीकृति मिल जाती है तो संबंधित कोर्ट में मामला आगे बढ़ाया जाएगा. भंडारी ने बताया कि इस स्थिति से यह स्पष्ट है कि कई कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकारी अनुमति अभी बाकी है. सरकार ने कुछ मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की निर्देश दिए. इसी के साथ 98 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ अभिजीत स्वीकृति भी इस सरकार ने दी है.

TAGGED:

RAJASTHAN BJP GOVERNMENT
ACTION AGAINST CORRUPTION
PENDING CASES IN RAJASTHAN
कार्मिकों पर एक्शन
ACTION ON CORRUPTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

डेढ़ साल, तीन फाइनल, तीन ट्रॉफी, भारत ने तीनों बार दक्षिण अफ्रीका को धोया

वर्ल्ड चैंपियन भारत पर हुई पैसों की बरसात, दक्षिण अफ्रीका हार के बाद भी हुआ मालामाल, जानिए किसे मिले कितने करोड़?

प्रेग्नेंसी के दौरान इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, मां और बच्चे दोनों के लिए हो सकते हैं खतरनाक

जूली का आरोप, हमने किया 80 लाख पशुओं का बीमा, बीजेपी ने डिटेल हटाई, फिर किया 20 लाख का रजिस्ट्रेशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.