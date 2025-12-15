भजनलाल सरकार के दो साल पूरे : महामंत्री श्रवण बगड़ी बोले- जो कहा वो करके दिखाया, सरकार बदलने का रिकॉर्ड टूटेगा

भजनलाल सरकार के दो साल पूरे : महामंत्री श्रवण बगड़ी बोले- जो कहा वो करके दिखाया, सरकार बदलने का रिकॉर्ड टूटेगा
Published : December 15, 2025 at 5:49 PM IST
जयपुर : प्रदेश में दो साल पहले आज ही के दिन 15 दिसंबर को संगठन में महामंत्री का दायित्व संभाल रहे भजनलाल शर्मा ने गुलाबी नगरी के जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. ग्रामपंचायत के सरपंच से मुख्यमंत्री तक का सफर करने वाले भजनलाल शर्मा सत्ता और संगठन को साथ लेकर काम किया. ERCP, यमुना जल समझौता, पेपर लीक को लेकर एसआईटी, सौर ऊर्जा में पहला पायदान, सरकार ने राइजिंग राजस्थान सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. वहीं, विपक्ष सरकार के इन कामों को सिरे से खारिज करते हुए इसे जुमलेबाजी बता रही है.
विपक्ष के आरोपों और सरकार की योजनाओं पर बात की प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने. बगड़ी ने कहा कि संकल्प पत्र में किए 70 फीसदी से ज्यादा वादे महज दो साल में पूरे किए और प्रगति की तरफ हैं. राजस्थान 11 राष्ट्रीय योजनाओं में पहले, 5 में दूसरे और 9 में तीसरे नंबर पर है. पहले योजनाएं कागजों में बनती थी, लेकिन अब धरातल पर दिख रही हैं.
70 फीसदी काम हो चुके हैं : महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी ने कहा कि भजनलाल सरकार ने दो सालों में जिस प्रकार से काम किए हैं, वो ऐतिहासिक रहे हैं. कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है तो अपना घोषणा पत्र जारी करती है. भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया, इस संकल्प पत्र के वादों को 5 साल में पूरा करना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 साल के अंदर ही 70% से अधिक काम हो चुके हैं. चुनाव में संकल्प पत्र में 392 काम का वायदा किया गया था. इनमें से 274 काम हो गए या काम चल रहा है. बागड़ी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में क्या किया ? उन्होंने पूरे 5 साल में सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने, एक दूसरे को गिराने और सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किया. कांग्रेस के नेता पांच साल आपस में लड़ते रहे. उन्होंने 8 करोड़ जनता की कोई सुध नहीं ली. राजस्थान की जनता को भगवान के भरोसे उन्होंने छोड़ दिया. युवा पीड़ित था, पेपर लीक हो रहे थे, महिला असुरक्षित थी. व्यापार ठप था, पुलिस पीट रही थी, लेकिन इन दो सालों में सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है.
विरोध करने वाले विपक्ष में बैठे रहेंगे : श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि सरकार बनने के साथ ERCP, यमुना जल समझौते, किसान सम्मान निधि सहित कई ऐतिहासि काम किए. महिला अपराध में कमी आई, कांग्रेस जिस इंवेस्टमेंट समिट को अंतिम साल में करती है थी, उसे भजनलाल सरकार ने पहले साल में कर 35 लाख करोड़ के MOU साइन किए. इनमें से 8 लाख करोड़ के MOU इन एक साल में धरातल पर उतर आए हैं. जिस प्रकार कांग्रेस के नेता बात करते हैं, उनका काम है सिर्फ विरोध करना. विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन अच्छे काम की तारीफ भी करना चाहिए.
आज प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर डीग स्थित श्रीनाथ जी एवं पूछरी का लौठा मंदिर पहुंचकर प्रभु के दर्शन किए और पूजा-अर्चना का सौभाग्य प्राप्त हुआ।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) December 15, 2025
ईश्वर से प्रार्थना है कि राजस्थान की जनता सदैव सुखी और समृद्ध रहे तथा प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो।
आप… pic.twitter.com/VCBaMvS5pu
उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उससे कांग्रेस के लोगों में हताश है और उनका भविष्य खतरे में लग रहा है. उनको मालूम है कि राजस्थान में भी अब यह वापस आने वाले नहीं हैं, इसीलिए वो विरोध करते हैं और अब तो भगवान ने भी सोच लिया कि कांग्रेस अगर विरोध करती हे तो उसे विरोध करने के लिए विपक्ष में बैठा दो.
11 राष्ट्रीय योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पर :
- फिट इंडिया फ्रीडम रन: पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के संचालन में राजस्थान शीर्ष पर रहा है.
- विकसित भारत संकल्प यात्रा में देश में पहले स्थान पर
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में देश में पहले स्थान पर
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में देश में पहले स्थान पर
- अंगदान के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में पहले स्थान पर
- पोषण पखवाड़ा में देश में पहले स्थान पर
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश में पहले स्थान पर
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की आईडी बनाने में देश में पहले स्थान पर
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 'स्वच्छता ही सेवा अभियान-2025' में देश में पहले स्थान पर
- पीएम कुसुम योजना घटक-ए के तहत नवीकरणीय और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में देश में पहले स्थान पर
- केंद्र सरकार की ओर से जारी LEADS (Logistics Ease Across Different States) रिपोर्ट 2024 में राजस्थान ने लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार जीता है.
अब पांच साल में सरकार बदलने का रिकॉर्ड टूटेगा : श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि राजस्थान में इंवेस्टर्स आए इसके लिए राइजिंग गोलबल इंवेस्टमेंट समिट किया. इसके साथ पिछले दिनों 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस के जरिये प्रवासी राजस्थानियों को इंवेस्ट के लिए आमंत्रित किया. इस कार्यक्रम में प्रवासियों से बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और राजस्थान में इंवेस्ट करने की कटिबद्धता दिखाई. कांग्रेस सरकार में जिस राजस्थान अपराध के आंकड़ों से डर कर इंवेस्टर्स आने से मना करते थे, आज वो ही इंवेस्टर्स कम होते आंकड़ों के बीच राजस्थान में इंवेस्टमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में पांच साल में सरकार बदलने का रिकॉर्ड टूटेगा. अगले चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी.
योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही बनती थी : बगड़ी ने कहा कि पहले योजनाएं फाइलों में दब जाती थीं, लेकिन अब क्रियान्वित हो रही हैं. पेयजल को लेकर कांग्रेस ने सिर्फ लटकाने और भटकाने का काम किया था. हमारी सरकार में जल को लेकर 26 हजार करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया. कांग्रेस ने यमुना के पानी को लेकर कोई काम नहीं किया था. कांग्रेस राज में बिजली बहुत कटती थी, व्यवस्था बदहाल थी. हमारी सरकार ने सड़कें बनाए जाने का इतिहास रचा. 27638 करोड़ रुपए से काम कराए गए हैं. पहले योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही बनती और चलती थीं, अब धरातल पर उतर रही है.