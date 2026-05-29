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पंचायत चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने में जुटी भाजपा, प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान को बनाया जा रहा बड़ा हथियार

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों से पहले भाजपा बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने में जुटी है. 5 से 21 जून तक जनसंपर्क अभियान आयोजित होंगे.

संगठन मजबूत करने में जुटी भाजपा
संगठन मजबूत करने में जुटी भाजपा (ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 3:00 PM IST

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जयपुर : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर भले ही कानूनी लड़ाई चल रही हो, लेकिन चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है. पार्टी प्रदेशभर में विभिन्न अभियानों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ-साथ आमजन तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है. भाजपा संगठन आगामी दिनों में गांव, ढाणी और पंचायत स्तर तक पहुंच बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रहा है. इसके तहत केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जाएंगे. अभियान के दौरान जनकल्याण शिविर, चौपाल, संगोष्ठियां, पौधारोपण, योग दिवस कार्यक्रम और लाभार्थी संपर्क अभियान आयोजित होंगे.

ग्रामीण क्षेत्रों पर भाजपा का फोकस : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों में संगठनात्मक मजबूती पर पूरा फोकस कर दिया है. पार्टी का उद्देश्य पंचायत और निकाय चुनाव से पहले गांव स्तर पर जनाधार को मजबूत करना है. पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मंडल और बूथ स्तर पर लगातार प्रवास करने के निर्देश दिए गए हैं. भाजपा का मानना है कि पंचायत चुनाव में स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठन ही जीत की सबसे बड़ी कुंजी होगी. इसी को देखते हुए बूथ समितियों के पुनर्गठन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि मई से जून तक प्रदेशभर में कई अभियान चलाए जा रहे हैं. इन अभियानों के जरिए सत्ता और संगठन दोनों मिलकर आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं. पार्टी गांव-ढाणी स्तर तक जनसंपर्क बढ़ाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी है.

प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी (ETV Bharat Jaipur)

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लाभार्थियों को लाभ देने की कोशिश : श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि भाजपा संगठन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा. अभियान के तहत विभिन्न सामाजिक, संगठनात्मक और जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हर बूथ तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. अभियान के दौरान जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा. इसके अलावा गांवों और पंचायत मुख्यालयों पर चौपाल कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें स्थानीय समस्याओं पर चर्चा और सरकार की उपलब्धियों का प्रचार किया जाएगा.

मई से जून तक चलने वाले अभियान -
मई से जून तक चलने वाले अभियान - (ETV Bharat GFX)

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भाजपा संगठन पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता को भी अभियान का हिस्सा बना रहा है. इसी कड़ी में प्रदेशभर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पार्टी कार्यकर्ता गांवों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे. 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़े स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आमजन इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे. इसके अलावा लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा. भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करेंगे.

अभियान के प्रमुख बिंदु :
अभियान के प्रमुख बिंदु : (ETV Bharat GFX)

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योजनाओं के प्रचार के जरिए गांव-गांव पहुंच रही भाजपा : प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ गांवों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा रहा है. पार्टी अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार कर रही है. भाजपा कार्यकर्ता गांव-ढाणी तक पहुंचकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देने और लाभार्थियों से संपर्क करने में जुटे हैं. संगठन स्तर पर महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और अनुसूचित जाति-जनजाति मोर्चा को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है, सभी मोर्चों को अपने-अपने वर्गों के बीच जनसंपर्क बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.

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