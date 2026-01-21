ETV Bharat / state

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से टकराव पर भाजपा ने काटी कन्नी, प्रदेश उपाध्यक्ष बिश्नोई बने अनजान

बिश्नोई से पूछा कि बीकानेर में गोचर और यूपी में शंकराचार्य से बर्ताव की घटना सामने आई, जबकि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है.

BJP state vice-president Bihari Lal speaking to the media
मीडिया से बात करते भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 12:16 PM IST

3 Min Read
बीकानेर: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले पर भाजपा पूरी तरह कन्नी काटती नजर आ रही है. प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई इस टकराव से अनजान हैं. बीकानेर में VB G RAM G मुद्दे पर भाजपा के जन जागरण अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता में भाजपा उपाध्यक्ष बिश्नोई से पूछा तो जवाब मिला-मुझे अविमुक्तेश्वरानंद मामले में कोई जानकारी नहीं है. मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. बीकानेर में गोचर मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा, इसे लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक वार्ता हुई है. जल्दी समाधान निकलेगा.

प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई से पूछा था कि सनातन और मंदिर में आस्था वाली पार्टी के रूप में भाजपा खुद को प्रचारित करती है लेकिन बीकानेर में गोचर और यूपी में शंकराचार्य से बर्ताव की घटना सामने आई, जबकि दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है.

भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिश्नोई बोले... (ETV Bharat Bikaner)

गोचर मामले पर रूख: बीकानेर में बीकानेर विकास प्राधिकरण के नए मास्टर प्लान में गोचर भूमि बदलने और 27 जनवरी से संतों के आंदोलन के आह्वान पर बिश्नोई बोले, मुख्यमंत्री स्तर तक जिले के सारे विधायकों के साथ चर्चा की गई है. मुख्यमंत्री ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है. यह भी कहा कि गोचर भूमि के साथ कोई बदलाव नहीं होगा.

कांग्रेस फैला रही भ्रम: बिश्नोई ने कहा कि VB G RAM G योजना में बदलाव से स्थायी परिसंपत्तियां बनेगी. भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगी. जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गति शक्ति के माध्यम से देश में विकास के नए सोपान बना रहे हैं. इस योजना से आने वाले समय में स्थायी विकास के काम नजर आएंगे. यूपीए और एनडीए सरकारों का आंकड़ा उठा कर देखिए तो मनरेगा बजट एनडीए की सरकार में ज्यादा है. कांग्रेस मनरेगा को लेकर भ्रम फैला रही है.

सबकी मंशा के अनुरूप काम: पत्रकार वार्ता में कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने कहा कि गोचर भूमि के बदलाव का बड़ा कारण 2021 में कांग्रेस सरकार के समय हुए एक आदेश के चलते हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर इस मामले की जानकारी होने के बाद बीकानेर में एक इंच गोचर भूमि की प्रकृति में बदलाव और छेड़छाड़ नहीं हुई. इस मामले में भी जनभावना के अनुरूप काम होगा. मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है.

