राज्यसभा चुनाव: भाजपा कोर कमेटी की बैठक कल, नामों पर होगा महामंथन
राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार को लेकर भाजपा में महामंथन कोर ग्रुप की बैठक में मंथन होगा.
Published : May 15, 2026 at 10:50 PM IST
जयपुर: राजस्थान में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी माह चुनाव आयोग की ओर से राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के संकेत हैं, जबकि जून में तीन सीटों पर मतदान संभावित माना जा रहा है. विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भाजपा की दो सीटों पर जीत तय मानी जा रही है, वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है. इसी बीच भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन तेज कर दिया है.
गर्मी में राजनीतिक पारा गर्म: शनिवार को प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें संभावित उम्मीदवारों के तीन-तीन नामों का पैनल तैयार किया जाएगा. यह पैनल बाद में पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा, जहां अंतिम फैसला होगा. राजस्थान से खाली हो रही तीन सीटों में भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की सीटें शामिल हैं, जबकि कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है. भाजपा इस बार दोनों सीटों पर राजस्थान के स्थानीय चेहरों को मौका दे सकती है. फिलहाल रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से जुड़े नेता होने के बावजूद राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं.
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कोर ग्रुप तय करेगा नाम: पंजाब से ताल्लुक रखने वाले रवनीत सिंह बिट्टू अभी राजस्थान कोटे से सांसद है और केंद्र में मंत्री भी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवारों का नाम पर कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी. कोर ग्रुप की बैठक शनिवार को बुलाई गई है. इस बैठक में जो भी सदस्य जयपुर में है वह प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे. वहीं अन्य सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे.
राठौड़ ने बताया कि कोर ग्रुप की बैठक के कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी. संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा होगी. इसके साथ ही ग्राम चौपाल और पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण अभियान को लेकर भी चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि जब बैठक होती है तो बैठक में तमाम बिंदु पर चर्चा होती है. अगले महीने राज्यसभा के चुनाव प्रस्तावित है, ऐसे में राजस्थान की तीन सीटों पर भी चुनाव होंगे. इन सीटों पर के उम्मीदवार को लेकर भी कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी. अंतिम निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है.
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