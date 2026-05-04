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बंगाल जीत से उत्साह से भरी प्रदेश भाजपा, अध्यक्ष-सीएम ने बताया ऐतिहासिक लम्हा...जयपुर से बूंदी तक बंटे लड्डू

पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों में भाजपा की जीत के बाद राजस्थान भाजपा के मुख्यालय में दिन भर जश्न का माहौल रहा.

In Jaipur, State President Rathore offered sweets to the Chief Minister.
जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कराया सीएम का मुंह मीठा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 7:40 PM IST

4 Min Read
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जयपुर : भाजपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों में जीत का जश्न मना रहे हैं. इसी कड़ी में यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय में दिन भर जश्न का माहौल रहा और शाम होते होते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच पहुंचे. पार्टी कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी की गई. नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया. प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ और मुख्यमंत्री शर्मा ने बंगाल जीत को ऐतिहासिक क्षण बताया. वहीं भीलवाड़ा एवं बूंदी समेत विभिन्न जिलों में भी भाजपा की जीत पर जश्न की खबरें हैं.

मोदी की गारंटी: प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बताया. उन्होंने कहा, इस जीत से देश का हर राष्ट्रभक्त नागरिक खुश है. यह जनविश्वास की जीत है. राठौड़ ने आरोप लगाया, पहले बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठ गंभीर समस्या थी. उससे आमजन चिंतित था. अब इस पर रोक लगेगी. राज्य में सुशासन होगा. प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पार्टी ने यह बड़ी सफलता हासिल की. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम के योगदान की सराहना की.

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मुखर्जी का दूसरा सपना पूरा : वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बंगाल जीत पर कहा, आज पार्टी के संस्थापक नेताओं के सपने साकार हुए हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दूसरा सपना पूरा हुआ है और राज्य में लंबे समय से चल रही तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ है. सीएम ने कहा कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेहद कठिन परिस्थितियों में काम किया. कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई और कई घायल हुए, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल में व्यापारी वर्ग सुरक्षित माहौल में काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हालात बदलेंगे. मुख्यमंत्री ने जीत में प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका महत्वपूर्ण बताई. कहा, उन्होंने संगठन को मजबूती दी. प्रधानमंत्री मोदी के विजन से देश लगातार प्रगति कर रहा है.उन्होंने विश्वास जताया कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़े बहुमत से सरकार दोबारा बनाएगी.

State President and General Secretary with the Workers
कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष एवं महामंत्री (ETV Bharat Jaipur)

भीलवाड़ा में सांसद ने खिलाई झालमुरी: उधर, भीलवाड़ा में सांसद दामोदर अग्रवाल ने पांच राज्यों के चुनाव नतीजों पर संतोष जताया और पीएम मोदी को बधाई दी. भीलवाड़ा भाजपा ने जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में सूचना केंद्र चौराहे पर पटाखे छोड़े एवं एक दूसरे का मुंह मीठा कराया. सांसद ने बंगाल, असम, पुड्डुचेरी की जीत पर अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ झालमुरी खाई एवं कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी. सांसद अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार महिला सम्मान, गरीब एवं किसान कल्याण के लिए काफी काम कर रही है. इसी की बदौलत पहली बार भाजपा को बंगाल में स्पष्ट बहुमत मिला.

MP Agarwal serving Jhalmuri to party workers in Bhilwara
भीलवाड़ा में कार्यकर्ताओं को झालमुरी खिलाते सांसद अग्रवाल (ETV Bharat Bhilwara)

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बूंदी में आतिशबाजी: इस बीच, बूंदी में भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल की अगुवाई में जीत का जश्न मनाया गया. कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की एवं एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया. भाजपा एवं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए. भाजपा नेताओं ने इस जीत को संगठन की मजबूती एवं राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत बताया. भाजपा शहर प्रवक्ता अभिषेक जैन ने बताया कि पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया कि राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में भी पार्टी इसी तरह की प्रचंड जीत हासिल करेगी.

BJP workers celebrating in Bundi.
बूंदी में जश्न मनाते भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat Bundi)

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