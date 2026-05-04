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बंगाल जीत से उत्साह से भरी प्रदेश भाजपा, अध्यक्ष-सीएम ने बताया ऐतिहासिक लम्हा...जयपुर से बूंदी तक बंटे लड्डू

जयपुर : भाजपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों में जीत का जश्न मना रहे हैं. इसी कड़ी में यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय में दिन भर जश्न का माहौल रहा और शाम होते होते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच पहुंचे. पार्टी कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी की गई. नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया. प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ और मुख्यमंत्री शर्मा ने बंगाल जीत को ऐतिहासिक क्षण बताया. वहीं भीलवाड़ा एवं बूंदी समेत विभिन्न जिलों में भी भाजपा की जीत पर जश्न की खबरें हैं.

मोदी की गारंटी: प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बताया. उन्होंने कहा, इस जीत से देश का हर राष्ट्रभक्त नागरिक खुश है. यह जनविश्वास की जीत है. राठौड़ ने आरोप लगाया, पहले बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठ गंभीर समस्या थी. उससे आमजन चिंतित था. अब इस पर रोक लगेगी. राज्य में सुशासन होगा. प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पार्टी ने यह बड़ी सफलता हासिल की. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम के योगदान की सराहना की.

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मुखर्जी का दूसरा सपना पूरा : वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बंगाल जीत पर कहा, आज पार्टी के संस्थापक नेताओं के सपने साकार हुए हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दूसरा सपना पूरा हुआ है और राज्य में लंबे समय से चल रही तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ है. सीएम ने कहा कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेहद कठिन परिस्थितियों में काम किया. कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई और कई घायल हुए, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल में व्यापारी वर्ग सुरक्षित माहौल में काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हालात बदलेंगे. मुख्यमंत्री ने जीत में प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका महत्वपूर्ण बताई. कहा, उन्होंने संगठन को मजबूती दी. प्रधानमंत्री मोदी के विजन से देश लगातार प्रगति कर रहा है.उन्होंने विश्वास जताया कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़े बहुमत से सरकार दोबारा बनाएगी.