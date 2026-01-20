ETV Bharat / state

राजस्थान भाजपा : 'नबीन युग' पर मनाया जश्न, नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाइयों का तांता

भाजपा कार्यकर्ताओं ने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की खुशी में बांटी मिठाइयां और आतिशबाजी भी की.

प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 5:49 PM IST

जयपुर : भाजपा में 45 वर्षीय नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालते ही मुख्यालय एवं पूरे राजस्थान में जश्न मनाया गया. प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई. कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ एक-दूसरे को बधाई दी और मुंह मीठा कराया.

युवाओं में जोश: भाजपा के प्रदेश भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि युवा नेतृत्व के साथ पार्टी आने वाले समय में संगठनात्मक विस्तार, युवाओं से संवाद और विकास के एजेंडे को और मजबूत करेगी. पार्टी कार्यकर्ताओं में यह विश्वास दिखा कि नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा नई ऊर्जा के साथ देशभर में राजनीतिक पकड़ और मजबूत करेगी. बगड़ी ने कहा कि युवा नेतृत्व संगठन के लिए नई ऊर्जा का संकेत है. युवा नेतृत्व के आने से संगठनात्मक मजबूती के साथ आगामी चुनावों में इसका सकारात्मक असर दिखेगा.

भाजपा मुख्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताया. बगड़ी ने कहा- 45 वर्ष की भाजपा को 45 वर्ष का युवा नेतृत्व मिला है. इससे कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह है. आज देश का युवा भाजपा के साथ खड़ा है और आने वाले चुनावों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखेगा. उन्होंने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश भाजपा की ओर से शुभकामनाएं भी दीं.

भाजपा दफ्तर में आतिशबाजी करते कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

आम कार्यकर्ता को मिल सकता मौका: राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है. बकौल मीणा, 'मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं और पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया. यह केवल भाजपा में संभव है. कांग्रेस की तरह यह पार्टी किसी एक परिवार के इर्द-गिर्द नहीं घूमती, बल्कि कार्यकर्ता आधारित है'.

दिल्ली में बधाई का दौर: उधर, दिल्ली में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं.

