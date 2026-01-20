ETV Bharat / state

राजस्थान भाजपा : 'नबीन युग' पर मनाया जश्न, नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाइयों का तांता

जयपुर : भाजपा में 45 वर्षीय नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालते ही मुख्यालय एवं पूरे राजस्थान में जश्न मनाया गया. प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई. कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ एक-दूसरे को बधाई दी और मुंह मीठा कराया.

युवाओं में जोश: भाजपा के प्रदेश भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि युवा नेतृत्व के साथ पार्टी आने वाले समय में संगठनात्मक विस्तार, युवाओं से संवाद और विकास के एजेंडे को और मजबूत करेगी. पार्टी कार्यकर्ताओं में यह विश्वास दिखा कि नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा नई ऊर्जा के साथ देशभर में राजनीतिक पकड़ और मजबूत करेगी. बगड़ी ने कहा कि युवा नेतृत्व संगठन के लिए नई ऊर्जा का संकेत है. युवा नेतृत्व के आने से संगठनात्मक मजबूती के साथ आगामी चुनावों में इसका सकारात्मक असर दिखेगा.

भाजपा मुख्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताया. बगड़ी ने कहा- 45 वर्ष की भाजपा को 45 वर्ष का युवा नेतृत्व मिला है. इससे कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह है. आज देश का युवा भाजपा के साथ खड़ा है और आने वाले चुनावों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखेगा. उन्होंने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश भाजपा की ओर से शुभकामनाएं भी दीं.