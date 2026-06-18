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मेवाड़ दौरे पर बोले मदन राठौड़: देश के 95% हिस्से पर भाजपा समर्थित सरकारें, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता

इस दौरान टीएमसी और शिवसेना की टूट में भाजपा का हाथ होने के सवाल पर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरे देश में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यदि भारत के नक्शे में भाजपा एवं भाजपा समर्थित सरकारों वाले राज्यों को एक रंग में दर्शाया जाए तो देश का अधिकांश हिस्सा उसी रंग में दिखाई देगा और केवल 5 से 7 प्रतिशत क्षेत्र ही शेष बचेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में भी असफल साबित हो रही है और उसकी स्थिति कहीं की ईंट, कहीं का घोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा जैसी हो गई है.

चित्तौड़गढ़ : मेवाड़ संभाग के दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार रात को चित्तौड़गढ़ भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे. यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया. इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष की भूमिका कहीं दिखाई नहीं देती. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ निंबाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे. यहां ओछड़ी भाजपा जिला कार्यालय में उनका पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी, विधायक चंद्रभानसिंह आक्या, भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी सहित कई भाजपा नेताओं ने स्वागत किया.

राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में बिजली, सड़क, चिकित्सा, आधारभूत संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं. उन्होंने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे राजस्थान सहित कई राज्यों को लाभ मिला है. विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और चंद्रमा पर तिरंगा फहरा कर विश्व में अपनी क्षमता का परिचय दिया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व के कई हिस्सों में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित नहीं हुई.

मदन राठौड़ का चित्तौड़गढ़ में स्वागत (फोटो ईटीवी भारत)

सरकार ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखा. प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि विश्व स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. उन्होंने दावा किया कि विभिन्न देशों के शीर्ष नेता भी मोदी के नेतृत्व और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका की सराहना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और विकसित भारत के संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं. यही कारण है कि जनता का विश्वास मोदी की गारंटी पर लगातार मजबूत हुआ है.

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भाजपा कार्यालय में की चर्चा : प्रतापगढ़ जिले के दौरे के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ निंबाहेड़ा होते हुवे चित्तौड़गढ़ भाजपा कार्यालय पहुंचे. यहां कार्यालय में स्वागत के बाद कुछ देर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की. बाद में वे मेवाड एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए. इस दौरान भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, भोलाराम प्रजापत, रघु शर्मा, श्रवणसिंह राव, अनिल ईनानी, हरीश ईनानी, शैलेंद्र झंवर, अशोक रायका, हीरालाल रायका, मनोज पारीक, राजन माली, सुभाष शर्मा सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.