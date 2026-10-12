Ex MLA Murder Case : अतर सिंह भड़ाना पर हमले में 32 नामजद, 16 हिरासत में…पत्नी की रिपोर्ट में 80 लोगों के हमले का आरोप
आरोप है कि हमलावरों ने पूर्व विधायक और कर्मचारियों को जिंदा जलाने के इरादे से कार्यालय और कमरों में आग लगा दी.
Published : October 12, 2026 at 7:39 PM IST
भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में उनकी पत्नी कमलेश भड़ाना ने वैर थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर करीब 32 लोगों को नामजद किया है. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भौड़ा गांव स्थित खनन पट्टे पर करीब 80 लोग पहुंचे और उन्होंने फायरिंग करते हुए अतर सिंह भड़ाना पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया.
हमलावरों ने बीच-बचाव करने आए कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड के साथ भी मारपीट की. आरोप है कि हमलावरों ने पूर्व विधायक और कर्मचारियों को जिंदा जलाने के इरादे से कार्यालय और कमरों में आग लगा दी, तथा थ्रेसर मशीनों में तोड़फोड़ की. वहीं, मामले में पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया है.
एसपी राजेश मीणा ने बताया कि मामले में मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर करीब 32 लोगों को नामजद किया गया है. इसके अलावा अन्य लोगों को भी शामिल किया गया है. घटनाक्रम के संबंध में करीब 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस आरोपियों की पहचान करने के साथ मामले की जांच कर रही है.
पढ़ें : अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड : कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा- जब पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं तो जनता की सुरक्षा तो भगवान भरोसे है
खनन पट्टे पर शाम करीब 7 बजे हुआ घटनाक्रम : कमलेश भड़ाना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह मैसर्स सुभाष चंद, मुकेश चंद खनन पट्टा संख्या 3/93, भौड़ा गांव, वैर में साझेदार हैं. रविवार शाम करीब 7 बजे वह अपने पति अतर सिंह भड़ाना के साथ खनन क्षेत्र में बने आवास पर मौजूद थीं. उस समय उनके साथ लीज पर काम करने वाले कर्मचारी पूरन सिंह, गगन, प्रदीप और कुछ अन्य लोग भी बैठे हुए थे.
रिपोर्ट के अनुसार, इसी दौरान भौड़ा गांव के रहने वाले मुकेश, राजवीर, जगत, बाबू, बनवारी, भागमल, दुल्या, पुष्कर, कपिल, विष्णु, हेमसिंह, गौरव, कौशल, अवतार, जितेंद्र, शिव सिंह, संजय, राधाकिशन, नाहर सिंह, हंसा, प्रकाश, लाखन, ओमराज, राम प्रवेश, रमेश, लाला, बृजबिहारी, हरकेश, केहरी, लाखन और बलराम सहित करीब 80 लोग खनन पट्टे पर पहुंच गए. कमलेश का आरोप है कि इन लोगों के पास लाठी-डंडे और धारदार हथियार थे. मौके पर पहुंचते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और अतर सिंह भड़ाना को घेर लिया.
अतर सिंह भड़ाना को पकड़कर लाठी-सरियों से हमला करने का आरोप : एफआईआर में बताया गया है कि हमलावरों में से कुछ लोगों ने अतर सिंह भड़ाना को पकड़ लिया. इसके बाद उनके सिर, हाथ, पैर और पीठ पर लाठी-सरियों से हमला किया गया. हमले के दौरान उनके सिर से खून निकलने लगा. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि हमलावर तब तक मारपीट करते रहे, जब तक अतर सिंह भड़ाना बेहोश नहीं हो गए.
कमलेश भड़ाना ने रिपोर्ट में बताया कि उनके पति को बचाने के लिए कर्मचारी गगन, पूरन सिंह और प्रदीप सहित सुरक्षा गार्ड आगे आए, लेकिन हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
पढ़ें : बड़ी खबर : भरतपुर में 70-80 लोगों ने क्रेशर पर बोला धावा, पूर्व विधायक भड़ाना की इलाज के दौरान मौत
कार्यालय और कमरों में आग लगाने का आरोप : कमलेश ने रिपोर्ट में बताया है कि हमलावरों ने अतर सिंह भड़ाना और कर्मचारियों को जिंदा जलाने के इरादे से कार्यालय और कमरों में आग लगा दी. आरोप है कि इस दौरान खनन क्षेत्र में लगी थ्रेसर मशीनों में भी तोड़फोड़ की गई. रिपोर्ट में कमलेश ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपने पति को हमलावरों से बचाने की कोशिश की तो उन्हें धक्का देकर उनके साथ मारपीट की गई. इस हमले में उनके शरीर पर भी चोटें आईं.
करीब 40 अन्य लोगों की पहचान करने का दावा : एफआईआर में कमलेश भड़ाना ने हमले में शामिल कुछ अन्य लोगों की पहचान करने का भी उल्लेख किया है. रिपोर्ट के अनुसार, इनमें बलदेव, सिया, महेंद्र, रविंद्र, गब्बर, दानवीर, भागमल, योगेश, पप्पी, राजू, जितेंद्र, देवेंद्र, बबली, डिग्गो, शिवनरेश, हरिओम, नरेश, कुंज बिहारी पुत्र बृजेश, जल सिंह, लाला राम, जतन और हरनाम सहित करीब 40 लोग शामिल हैं. कमलेश का आरोप है कि हमलावर मौके पर सभी को जान से मारने और किसी को भी नहीं छोड़ने की बात कह रहे थे. पुलिस अब रिपोर्ट में दर्ज नामों के आधार पर आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है.
25 सितंबर को भी क्रेशर में घुसकर मारपीट का आरोप : कमलेश भड़ाना ने अपनी रिपोर्ट में पहले की एक घटना का भी उल्लेख किया है. उनके अनुसार, 25 सितंबर 2026 को भी कुछ लोग क्रेशर परिसर में घुस आए थे. आरोप है कि उस दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और क्रेशर में तोड़फोड़ करने के बाद आरोपी फरार हो गए थे. इस घटना के संबंध में 27 सितंबर को वैर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
पढ़ें : BJP से विधायक बने, गुर्जर आंदोलन ने बदले समीकरण, जानिए अतर सिंह भड़ाना की पूरी राजनीतिक यात्रा
पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में पुलिस ने एफआईआर के आधार पर जांच शुरू कर दी है. एसपी राजेश मीणा ने बताया कि करीब 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है. मामले में हमले, फायरिंग, आगजनी और तोड़फोड़ से जुड़े आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.