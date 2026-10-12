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Ex MLA Murder Case : अतर सिंह भड़ाना पर हमले में 32 नामजद, 16 हिरासत में…पत्नी की रिपोर्ट में 80 लोगों के हमले का आरोप

अतर सिंह भड़ाना पर हमले में 32 नामजद, 16 हिरासत में… ( ETV Bharat File Photo )

भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में उनकी पत्नी कमलेश भड़ाना ने वैर थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर करीब 32 लोगों को नामजद किया है. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भौड़ा गांव स्थित खनन पट्टे पर करीब 80 लोग पहुंचे और उन्होंने फायरिंग करते हुए अतर सिंह भड़ाना पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

हमलावरों ने बीच-बचाव करने आए कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड के साथ भी मारपीट की. आरोप है कि हमलावरों ने पूर्व विधायक और कर्मचारियों को जिंदा जलाने के इरादे से कार्यालय और कमरों में आग लगा दी, तथा थ्रेसर मशीनों में तोड़फोड़ की. वहीं, मामले में पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया है.