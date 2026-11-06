Special : दक्षिण कोरिया के जेजू की राह पर चलेगा केवलादेव, संरक्षण से पर्यटन तक बदलेगी घना की तस्वीर
केवलादेव के लिए ऐसा मॉडल तैयार करने की तैयारी है, जिसमें पक्षियों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता रहे. श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...
Published : November 6, 2026 at 5:30 PM IST
भरतपुर: सात लाख की आबादी वाले दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर हर साल पहुंचने वाले डेढ़ करोड़ पर्यटक वहां की प्राकृतिक विरासत और पर्यटन के बीच बेहतर संतुलन की कहानी बयां करते हैं. अब इसी मॉडल से सीख लेकर भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की तैयारी में है.
इसके लिए घना के प्रबंधन की रणनीति में बदलाव से लेकर स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़ने, नेचर ट्रेल विकसित करने, ब्रांडिंग और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने तक की कार्ययोजना पर काम होगा. इतना ही नहीं, केवलादेव को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर लाने और इसके ईको सेंसिटिव जोन को वर्ल्ड हेरिटेज बफर के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई है.
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक एवं डीएफओ चेतन कुमार बी. वी. दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में आयोजित एक सप्ताह के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे हैं. इस कार्यक्रम में दुनिया के अलग-अलग देशों के विश्व धरोहर स्थलों के प्रबंधकों ने हिस्सा लिया. प्रशिक्षण के दौरान जेजू में प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के साथ पर्यटन को विकसित करने के तरीकों का अध्ययन किया गया.
डीएफओ ने बताया कि इस दौरान केवलादेव के भविष्य को लेकर तीन महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए. इनमें विश्व धरोहर मूल्यों को केंद्र में रखकर नया मैनेजमेंट प्लान तैयार करना, रामसर साइट को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर लाने की दिशा में प्रयास और ईको सेंसिटिव जोन को विश्व धरोहर के बफर क्षेत्र के रूप में विकसित करना शामिल है.
जेजू में लोकल कम्युनिटी की भागीदारी से सफलता : डीएफओ ने बताया कि जेजू द्वीप संरक्षण और पर्यटन के संतुलित विकास का अच्छा उदाहरण है. करीब सात लाख आबादी वाले इस द्वीप पर सालाना लगभग डेढ़ करोड़ पर्यटक पहुंचते हैं. यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है. स्लो टूरिज्म, नेचर ट्रेल्स, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, संरक्षण शिक्षा और प्रभावी ब्रांडिंग इसके प्रमुख आधार हैं.
जेजू में स्थानीय लोगों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आर्थिक अवसर दिए जा रहे हैं. पर्यटकों के लिए सरल, आकर्षक और जानकारीपूर्ण साइनेज लगाए गए हैं. इसके अलावा अलग-अलग प्राकृतिक क्षेत्रों को संरक्षण के दायरे में शामिल करने का सिलसिला भी जारी है. वहां रामसर साइट और संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार संरक्षण के साथ पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ा रहा है.
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अब विश्व धरोहर मूल्यों पर होगा फोकस : केवलादेव का मौजूदा मैनेजमेंट प्लान वर्ष 2027 में समाप्त हो रहा है. वन विभाग ने नई प्रबंधन योजना तैयार करने और मौजूदा व्यवस्था को परिष्कृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बार योजना की खास बात यह होगी कि इसमें केवल वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित प्रबंधन गतिविधियों तक सीमित रहने के बजाय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू यानी असाधारण सार्वभौमिक महत्व को केंद्र में रखा जाएगा.
डीएफओ चेतन कुमार बी. वी. ने बताया कि जेजू में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ने केवलादेव के नए मैनेजमेंट प्लान के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग देने की पेशकश की है. योजना में यह तय किया जाएगा कि केवलादेव के विश्व धरोहर मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए किन गतिविधियों, व्यवस्थाओं और संरक्षण उपायों की जरूरत है. इस संबंध में वे राजस्थान सरकार और उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे.
उन्होंने बताया कि भारत में अब तक सामान्य तौर पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मैनेजमेंट प्लान तैयार किए जाते रहे हैं, लेकिन किसी विश्व धरोहर स्थल के विशिष्ट विरासत मूल्यों के संरक्षण को योजना के केंद्र में रखकर और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल करके काम करना एक नई पहल होगी. सफल होने पर यह देश के अन्य विश्व धरोहर स्थलों के लिए भी प्रबंधन योजना का उदाहरण बन सकती है.
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मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर लाने पर मंथन : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती इसका मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल होना भी है. जेजू में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान केवलादेव को इस रिकॉर्ड से बाहर लाने की संभावनाओं और इसके लिए जरूरी संरक्षण प्रयासों पर चर्चा की गई. इस विषय पर आगे राजस्थान सरकार और संबंधित उच्च अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा. उद्देश्य यह समझना है कि उद्यान की पारिस्थितिक स्थिति में सुधार और जरूरी संरक्षण उपायों के माध्यम से इसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर लाने की दिशा में किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है.
ये है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड : असल में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन के तहत उन अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की एक विशेष सूची है, जहां पारिस्थितिक स्थिति में प्रतिकूल बदलाव आ रहा है, आ चुका है या आने की आशंका है. सरल भाषा में समझें तो यह रामसर साइटों की एक तरह की चेतावनी सूची है.
बनेगा वर्ल्ड हेरिटेज बफर : डीएफओ ने बताया कि केवलादेव के ईको सेंसिटिव जोन को वर्ल्ड हेरिटेज बफर के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई. इसका मकसद मुख्य विश्व धरोहर स्थल के आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भी संरक्षण की योजना से जोड़ना है, ताकि उद्यान के विरासत मूल्यों पर बाहरी गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव कम किया जा सके.
बंध बारेठा इको ट्रेल पर भी दिखेगा जेजू मॉडल का असर : डीएफओ ने बताया कि जेजू के अनुभवों को केवलादेव तक सीमित नहीं रखा जाएगा. विभाग का प्रयास है कि भरतपुर क्षेत्र में विकसित हो रहे बर्डिंग ट्रेल और बंध बारेठा इको ट्रेल में भी इन अच्छी व्यवस्थाओं को शामिल किया जाए. यहां प्रकृति आधारित पर्यटन, स्थानीय लोगों की भागीदारी, आकर्षक साइनेज, सूचना पट्ट, बेहतर ब्रांडिंग और पर्यटकों को क्षेत्र की जैव विविधता के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था विकसित की जा सकती है.
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डीएफओ ने बताया कि जेजू में संरक्षण और पर्यटन को एक-दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि पूरक बनाया गया है. वहां स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ने के साथ पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास के अवसर भी तैयार किए गए हैं. भरतपुर में भी इसी सोच के साथ स्थानीय लोगों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने और उन्हें संरक्षण का भागीदार बनाने का प्रयास किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की खासियत यह है कि इसे रामसर साइट और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दोनों का दर्जा प्राप्त है. राजस्थान में यह दोनों अंतरराष्ट्रीय पहचान रखने वाला एकमात्र स्थल है. ऐसे में विभाग की कोशिश है कि इन दोनों दर्जों का उपयोग केवल अंतरराष्ट्रीय पहचान तक सीमित न रहे, बल्कि इनके आधार पर संरक्षण, पर्यटन, पर्यावरण शिक्षा और स्थानीय रोजगार के नए अवसर विकसित किए जाएं.
जेजू में मिले अनुभवों के आधार पर अब केवलादेव के लिए ऐसा मॉडल तैयार करने की तैयारी है, जिसमें पक्षियों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता रहे. वहीं, पर्यटन को भी स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़कर आगे बढ़ाया जा सके. वर्ष 2027 में मौजूदा मैनेजमेंट प्लान की अवधि पूरी होने के साथ घना के प्रबंधन में इस नई सोच की झलक देखने को मिलने की संभावना है.