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Special : दक्षिण कोरिया के जेजू की राह पर चलेगा केवलादेव, संरक्षण से पर्यटन तक बदलेगी घना की तस्वीर

संरक्षण से पर्यटन तक बदलेगी घना की तस्वीर ( ETV Bharat GFX )

भरतपुर: सात लाख की आबादी वाले दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर हर साल पहुंचने वाले डेढ़ करोड़ पर्यटक वहां की प्राकृतिक विरासत और पर्यटन के बीच बेहतर संतुलन की कहानी बयां करते हैं. अब इसी मॉडल से सीख लेकर भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की तैयारी में है.

इसके लिए घना के प्रबंधन की रणनीति में बदलाव से लेकर स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़ने, नेचर ट्रेल विकसित करने, ब्रांडिंग और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने तक की कार्ययोजना पर काम होगा. इतना ही नहीं, केवलादेव को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर लाने और इसके ईको सेंसिटिव जोन को वर्ल्ड हेरिटेज बफर के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई है.