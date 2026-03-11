ETV Bharat / state

राजस्थान सरकार लाएगी 'गौ सेवा नीति-2026'...गेहूं पर 150 रुपये बोनस देने की घोषणा

( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: प्रदेश में गौ संरक्षण, संवर्धन और पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार 'गौ सेवा नीति-2026' लाने की तैयारी कर रही है, जिससे गौ सेवा और गौ कल्याण के कार्यों को नई गति मिलेगी. वहीं, किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी वर्ष से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है. पशुधन संरक्षण के लिए कई योजनाएं : नई नीति का उद्देश्य गोधन के संरक्षण और विकास के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. इससे किसानों और पशुपालकों को आर्थिक संबल मिलेगा और पशुधन आधारित आजीविका को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि यह पहल किसान, महिला, युवा और मजदूर के समग्र कल्याण को प्राथमिकता दी गई है. सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने दो वर्ष से अधिक के कार्यकाल में पशुधन संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलें की है. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान की गई है. इसके साथ ही पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशुओं के लिए प्रतिदिन 50 रुपये तथा छोटे पशुओं के लिए 25 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे गौ संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिली है.