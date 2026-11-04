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Bhajanlal Government : 3 साल की उपलब्धियों का जयपुर में होगा शक्ति प्रदर्शन, युवाओं को दिखेगी विकसित राजस्थान की तस्वीर

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( Source : @BhajanlalBjp )

जयपुर: प्रदेश में भजनलाल सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ को बड़े आयोजन के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है. इस मौके पर जयपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके जरिए सरकार पिछले तीन वर्षों के कामकाज और उपलब्धियों को आमजन के सामने रखेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहें, बल्कि इसमें आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए. सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और भविष्य के विजन को रोचक गतिविधियों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में तीसरी वर्षगांठ के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याण के साथ प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है. आगामी समय में भी विकास की इस गति को बनाए रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-विकसित राजस्थान के विजन को आगे बढ़ाया जाएगा. तीसरी वर्षगांठ का आयोजन इसी विजन और सरकार की अब तक की यात्रा को जनता के सामने रखने का माध्यम बनेगा.

बिजली-पानी से रोजगार तक उपलब्धियों पर रहेगा फोकस : मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि बीते तीन वर्षों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने उपलब्धियां हासिल की हैं. इन कार्यों और योजनाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन में सरकार की नीतियों और विकास की तेज गति को दर्शाया जाए, ताकि लोगों को प्रदेश में हो रहे बदलावों की जानकारी मिल सके. मुख्यमंत्री ने विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से वर्ष 2047 तक गांवों और शहरों के समग्र विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान आज 30 योजनाओं में अग्रणी है. सरकार इन योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी को आयोजन के केंद्र में रखना चाहती है. पढ़ें : IAS शिखर अग्रवाल मामला: भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, गोयल फैशन्स के कस्टमाइज्ड पैकेज पर लगाई रोक