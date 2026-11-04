Bhajanlal Government : 3 साल की उपलब्धियों का जयपुर में होगा शक्ति प्रदर्शन, युवाओं को दिखेगी विकसित राजस्थान की तस्वीर
तीसरी वर्षगांठ पर गांवों से शहरों तक विकास का ब्लूप्रिंट. 30 योजनाओं में प्रदेश की अग्रणी स्थिति को जनता के सामने रखेगी सरकार.
Published : November 4, 2026 at 6:36 PM IST
जयपुर: प्रदेश में भजनलाल सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ को बड़े आयोजन के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है. इस मौके पर जयपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके जरिए सरकार पिछले तीन वर्षों के कामकाज और उपलब्धियों को आमजन के सामने रखेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहें, बल्कि इसमें आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए. सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और भविष्य के विजन को रोचक गतिविधियों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में तीसरी वर्षगांठ के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याण के साथ प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है. आगामी समय में भी विकास की इस गति को बनाए रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-विकसित राजस्थान के विजन को आगे बढ़ाया जाएगा. तीसरी वर्षगांठ का आयोजन इसी विजन और सरकार की अब तक की यात्रा को जनता के सामने रखने का माध्यम बनेगा.
प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा एवं आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही, विगत 3 वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाने के प्रयासों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन उपलब्धियों को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के साथ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित करें। हमारी सरकार युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याण के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत–विकसित राजस्थान’ के विजन को साकार करते हुए विकास की इस गति को निरंतर बनाए रखना हमारा ध्येय है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 4, 2026
बिजली-पानी से रोजगार तक उपलब्धियों पर रहेगा फोकस : मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि बीते तीन वर्षों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने उपलब्धियां हासिल की हैं. इन कार्यों और योजनाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन में सरकार की नीतियों और विकास की तेज गति को दर्शाया जाए, ताकि लोगों को प्रदेश में हो रहे बदलावों की जानकारी मिल सके. मुख्यमंत्री ने विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से वर्ष 2047 तक गांवों और शहरों के समग्र विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान आज 30 योजनाओं में अग्रणी है. सरकार इन योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी को आयोजन के केंद्र में रखना चाहती है.
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इतिहास, प्रतियोगिताओं और AI से युवाओं को जोड़ने की तैयारी : तीसरी वर्षगांठ के आयोजन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, मां अमृता देवी और मीराबाई जैसी ऐतिहासिक विभूतियों के जीवन और योगदान से युवाओं को परिचित कराया जाए. इसके लिए प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई जाए. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीन तकनीकों का समावेश कर युवाओं के लिए आकर्षक और रोचक गतिविधियां आयोजित करने पर जोर दिया गया है. आयोजन में आने वाले लोगों को राजस्थान में हो रहे बदलावों के साथ भविष्य की संभावनाओं की झलक भी दिखाई जाएगी. सरकार की मंशा है कि युवा केवल योजनाओं की जानकारी न लें, बल्कि प्रदेश के विकास और भविष्य के विजन से भी जुड़ें.
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जिलों में भी होंगे वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रम : मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि तीसरी वर्षगांठ का आयोजन केवल जयपुर तक सीमित नहीं रहे. विभिन्न जिलों में भी वर्षगांठ से संबंधित गतिविधियों की कार्ययोजना तैयार की जाए. सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समय पर तैयारियां पूरी करें. कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए आवागमन, सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि आयोजन सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को तैयारियों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि सभी विभाग बेहतर तालमेल के साथ काम करें और तय समयसीमा में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, जिससे आयोजन को भव्य और यादगार बनाया जा सके.