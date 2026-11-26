Rajasthan DA Hike : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA में 14% की बढ़ोतरी
सरकारी र्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 से बढ़कर 497 फीसदी हुआ. 1 जुलाई से मिलेगा लाभ. चार महीने का एरियर GPF खाते में होगा जमा.
Published : November 26, 2026 at 8:22 PM IST
जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. वित्त विभाग ने 26 नवंबर को आदेश जारी कर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़कर 497 प्रतिशत हो गया है. वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा, यानी कर्मचारियों को जुलाई से ही बढ़ी हुई दर के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा. जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का एरियर भी कर्मचारियों को देय होगा.
GPF खाते में जमा होगी एरियर की राशि : सरकार ने एरियर के भुगतान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है. चार महीने की एरियर राशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों में जमा की जाएगी. वहीं, 1 दिसंबर को मिलने वाले नवंबर महीने के वेतन में बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा.
कर्मचारियों के वेतन में होगा इजाफा : महंगाई भत्ते में 14 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी से पांचवें और छठे वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी. नए आदेश के बाद अब इन कर्मचारियों को 497 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. वित्त विभाग के आदेश से कर्मचारियों को जुलाई से बढ़े हुए DA का लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है.
सरकार के फैसले का स्वागत : वहीं, महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने को लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे कर्मचारी के लिए बड़ी राहत बताया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि यह आदेश केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्हें किन्हीं कारणों के चलते सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
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