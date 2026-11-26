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Rajasthan DA Hike : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA में 14% की बढ़ोतरी

भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. वित्त विभाग ने 26 नवंबर को आदेश जारी कर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़कर 497 प्रतिशत हो गया है. वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा, यानी कर्मचारियों को जुलाई से ही बढ़ी हुई दर के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा. जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का एरियर भी कर्मचारियों को देय होगा.