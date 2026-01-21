ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार : कैबिनेट की बैठक आज, बजट सत्र की तैयारियों पर होगी अहम चर्चा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( Source : CM House )

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार दोपहर आयोजित की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. पहले दोपहर 12:00 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. इसके बाद 12:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप, विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों और अध्यादेशों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दिए जाने की संभावना है. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इन प्रस्तावों को विधानसभा में पेश किया जाएगा. विधेयक को मिलेगी मंजूरी : राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है. सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा. इसके बाद अभिभाषण पर तीन दिन तक चर्चा चलेगी और पांचवें दिन सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया जाएगा. इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कैबिनेट बैठक में राजस्थान जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश-2025, पंचायती राज अधिनियम तथा नगरपालिका अधिनियम से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. जन विश्वास विधेयक के संशोधित प्रारूप को कैबिनेट से अनुमोदन मिलने की प्रबल संभावना है. सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी और आमजन को राहत मिलेगी.