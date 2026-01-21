भजनलाल सरकार : कैबिनेट की बैठक आज, बजट सत्र की तैयारियों पर होगी अहम चर्चा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज दोपहर 12:00 बजे बैठक होगी. इसके बाद 12:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है.
Published : January 21, 2026 at 6:45 AM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार दोपहर आयोजित की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. पहले दोपहर 12:00 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. इसके बाद 12:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप, विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों और अध्यादेशों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दिए जाने की संभावना है. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इन प्रस्तावों को विधानसभा में पेश किया जाएगा.
विधेयक को मिलेगी मंजूरी : राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है. सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा. इसके बाद अभिभाषण पर तीन दिन तक चर्चा चलेगी और पांचवें दिन सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया जाएगा. इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
कैबिनेट बैठक में राजस्थान जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश-2025, पंचायती राज अधिनियम तथा नगरपालिका अधिनियम से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. जन विश्वास विधेयक के संशोधित प्रारूप को कैबिनेट से अनुमोदन मिलने की प्रबल संभावना है. सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी और आमजन को राहत मिलेगी.
इन प्रस्तावों पर चर्चा संभव : इसके अतिरिक्त बैठक में अन्य विधायी कार्यों और आगामी सत्र में सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी. सरकार की ओर से ग्रामीण विकास, कृषि, ऊर्जा और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं. बैठक में ग्राम और कृषि से जुड़े शिविरों के आयोजन को लेकर भी विचार-विमर्श संभव है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाया जा सके. कैबिनेट बैठक में प्रदेश की बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी परियोजना के उद्घाटन को लेकर भी चर्चा हो सकती है. इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित किए जाने पर विचार किया जा सकता है. यह परियोजना राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
तैयारियों पर होगी चर्चा : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बजट सत्र से पहले होने वाली यह कैबिनेट बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले विधायी कार्यों, राज्यपाल के अभिभाषण और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले संदेश से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी. संबंधित विभागों और एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. कैबिनेट बैठक बजट सत्र की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी. इस बैठक में लिए गए निर्णयों का असर न केवल विधानसभा की कार्यवाही पर पड़ेगा, बल्कि राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा भी तय होगी.