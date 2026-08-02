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गहलोत का बड़ा बयान, बोले- जोधपुर में हालत बहुत खराब, लोगों को काला पानी पिलाया जा रहा है

बोतल में भरा काला पानी दिखाते गहलोत ( ETV Bharat Jodhpur )