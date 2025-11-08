ETV Bharat / state

राजस्थान बना देश का अग्रणी राज्य, 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के लिए मिली सभी अनुमतियां

8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के बाद ब्लॉकों का परिचालन जल्दी शुरू हो सकेगा, जिससे निवेश, रोजगार और राजस्व में वृद्धि होगी.

Mineral Building
खनिज भवन (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 4:50 PM IST

4 Min Read
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने खनन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. राज्य ने सभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त कर 8 प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह पहल राजस्थान को देश का पहला राज्य बना रही है, जिसने इतनी संख्या में प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है. नीलामी की प्रक्रिया 7 नवंबर से आरंभ की गई है और 12 दिसंबर, 2025 तक बिड प्रस्तुत की जा सकेगी. ये सभी ब्लॉक जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में स्थित हैं और इनमें लाइमस्टोन (चूना पत्थर) का भंडार है.

आरएसएमईटी को मिली बड़ी जिम्मेदारी: राज्य सरकार ने इन अनुमतियों की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट RSMET को सौंपी थी. इस संस्था ने माइनिंग प्लान से लेकर पर्यावरण अनुमति तक सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर ली हैं. खान, भूविज्ञान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि ई-नीलामी के बाद ब्लॉकों का परिचालन जल्दी शुरू हो सकेगा, जिससे निवेश, रोजगार और राजस्व में वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में खनन ब्लॉकों को परिचालन में लाने में ढाई से तीन साल का समय लग जाता है, क्योंकि खदान धारकों को कई विभागों से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है. अब प्री-एम्बेडेड मॉडल के तहत यह समय सीमा काफी घट जाएगी.

केंद्र के निर्देशों के अनुरूप राजस्थान की पहल: केंद्र सरकार ने एमएमडीआर एक्ट में संशोधन कर सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि वे कम से कम 5 प्री-एम्बेडेड ब्लॉक तैयार करें और उनकी नीलामी करें. राजस्थान ने इस दिशा में 8 ब्लॉकों की नीलामी शुरू कर देश में अग्रणी राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है. केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, इसके लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) बनाई गई है, जिसे राजस्थान में RSMET को घोषित किया गया है.

प्री-एम्बेडेड मॉडल: 'प्री-एम्बेडेड मॉडल' के तहत मिनरल ब्लॉक की नीलामी से पहले ही उससे संबंधित सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली जाती हैं. इसमें, सभी तरह की कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं शामिल होती हैं. इस प्रक्रिया के बाद ब्लॉक की नीलामी होने पर एलओआई जारी होते ही खनन कार्य शुरू किया जा सकता है, जिससे समय की बचत, राजस्व में वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी आती है.

क्या है प्री-एम्बेडेड मॉडल:

  • माइनिंग प्लान का अनुमोदन (IBM से)
  • फॉरेस्ट क्लियरेंस (वन विभाग से)
  • पर्यावरण स्वीकृति (SEAC और SEIAA से)
  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTO और CTE अनुमतियां
  • चरागाह भूमि के लिए राजस्व विभाग की अनुमति
  • अन्य कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं

ई-नीलामी प्रक्रिया और तिथियां: इन ब्लॉकों की ई-नीलामी भारत सरकार के एमएसटीसी (MSTC) प्लेटफॉर्म पर की जा रही है. जिसमें बिड डॉक्यूमेंट 24 नवंबर, 2025 तक उपलब्ध रहेंगे और बिड जमा करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. विभागीय वेबसाइट पर सभी ब्लॉकों की विस्तृत जानकारी, जियोलॉजिकल रिपोर्ट, सीमांकन और अनुमतियों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं.

राज्य में बढ़ेंगे रोजगार और निवेश के अवसर: प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि इन खानों के शीघ्र परिचालन से न सिर्फ राज्य की खनिज आपूर्ति व्यवस्था में तेजी आएगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे. साथ ही, निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा कि यह पहल माइनिंग सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने की दिशा में राजस्थान का बड़ा कदम है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तीव्रता और निवेश आकर्षण की नई मिसाल पेश की है.

