ETV Bharat / state

राजस्थान बना देश का अग्रणी राज्य, 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के लिए मिली सभी अनुमतियां

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने खनन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. राज्य ने सभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त कर 8 प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह पहल राजस्थान को देश का पहला राज्य बना रही है, जिसने इतनी संख्या में प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है. नीलामी की प्रक्रिया 7 नवंबर से आरंभ की गई है और 12 दिसंबर, 2025 तक बिड प्रस्तुत की जा सकेगी. ये सभी ब्लॉक जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में स्थित हैं और इनमें लाइमस्टोन (चूना पत्थर) का भंडार है.

आरएसएमईटी को मिली बड़ी जिम्मेदारी: राज्य सरकार ने इन अनुमतियों की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट RSMET को सौंपी थी. इस संस्था ने माइनिंग प्लान से लेकर पर्यावरण अनुमति तक सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर ली हैं. खान, भूविज्ञान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि ई-नीलामी के बाद ब्लॉकों का परिचालन जल्दी शुरू हो सकेगा, जिससे निवेश, रोजगार और राजस्व में वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में खनन ब्लॉकों को परिचालन में लाने में ढाई से तीन साल का समय लग जाता है, क्योंकि खदान धारकों को कई विभागों से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है. अब प्री-एम्बेडेड मॉडल के तहत यह समय सीमा काफी घट जाएगी.

पढ़ें: राजस्थान का खनन में कीर्तिमान, मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में टॉप मुकाम

केंद्र के निर्देशों के अनुरूप राजस्थान की पहल: केंद्र सरकार ने एमएमडीआर एक्ट में संशोधन कर सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि वे कम से कम 5 प्री-एम्बेडेड ब्लॉक तैयार करें और उनकी नीलामी करें. राजस्थान ने इस दिशा में 8 ब्लॉकों की नीलामी शुरू कर देश में अग्रणी राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है. केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, इसके लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) बनाई गई है, जिसे राजस्थान में RSMET को घोषित किया गया है.

पढ़ें: माइनिंग सेक्टर में भजनलाल सरकार की बड़ी छलांग, 303 माइनर मिनरल ब्लॉक की नीलामी