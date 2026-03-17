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Rajasthan JJM : जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एमओयू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान

इस एमओयू से राजस्थान में जल आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने और प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की दिशा में अहम पहल है.

Signed an MoU for JJM
एमओयू किया साइन (Courtesy - PHED)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 8:51 PM IST

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जयपुर: राजस्थान ने 'हर घर जल' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत नई गाइडलाइन्स के अनुसार केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू करने वाले देश के पहले राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है. यह एमओयू केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल की उपस्थिति में मंगलवार को जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया था. वहां से अनुमति मिलने के बाद यह एमओयू साइन किया गया है. यह एमओयू राज्य में जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

पढ़ें: प्रदेश में पहली बार एचएएम मॉडल पर 5 जलापूर्ति परियोजनाएं, 5 हजार गांवों की 20 लाख की आबादी को मिलेगा पानी

'केंद्र-राज्य में समन्वय से मिशन को मिलेगी गति': प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस पहल के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे विशेष रूप से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और दैनिक जीवन अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनेगा. यह एमओयू प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ एवं नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने, सेवा गुणवत्ता में सुधार, समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इस अवसर पर केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना, जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य केन्द्रीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

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