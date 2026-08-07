राष्ट्रीय हथकरघा दिवस : बाड़मेर के बरीगा राम दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित, CM भजनलाल ने कहा- प्रदेश के लिए गर्व का विषय
बरीगा राम ने पहली बार पारंपरिक पट्टू कपड़े को साड़ी के रूप में बुना और उसमें आधुनिक डिजाइन और आकर्षक रंगों का समावेश किया.
Published : August 7, 2026 at 3:42 PM IST
बाड़मेर : राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर जिले सीमांत क्षेत्र सेड़वा के रहने युवा बुनकर बरीगा राम ने वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्राप्त कर जिले एवं प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है. नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में शुक्रवार को आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में उन्हें यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से प्रदान किया गया. युवा बरीगा राम की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बधाई दी.
सीमावर्ती इलाके के सेड़वा के आलिसरो की बस्ती के निवासी और साधारण परिवार से आने वाले बरीगा राम ने बाड़मेर की पारंपरिक पट्टू बुनाई कला को नया आयाम दिया. उन्होंने बाड़मेर की सदियों पुरानी पट्टू बुनाई कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. युवा बुनकर बरीगा राम ने पहली बार पारंपरिक पट्टू कपड़े को साड़ी के रूप में बुना और उसमें आधुनिक डिजाइन और आकर्षक रंगों का समावेश किया. उनकी इस खास डिजाइन वाली पट्टू साड़ी को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने उत्कृष्ट शिल्पकला, पारंपरिक तकनीक और नवाचारी सोच के आधार पर राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए चुना.
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा बाड़मेर, राजस्थान के युवा बुनकर श्री बरीगा राम जी को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया जाना सम्पूर्ण प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) August 7, 2026
इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए श्री बरीगा राम जी… pic.twitter.com/RjcTjsp8bO
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बरीगा राम बचपन से परिवार में सिलाई और हथकरघा का काम देखते हुए बड़े हुए. उन्होंने शुरू में कुर्ते और दुपट्टे बनाए और फिर उन्होंने अपने पट्टू साड़ी पर फोकस किया और उसमें नवाचार किया. वर्ष 2025 में उनकी खास डिजाइन वाली पट्टू साड़ी को वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए चुना. शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से नवाजा गया. इसके बाद से बरीगा राम के परिवार के साथ जिलेभर में खुशी की लहर दौड़ गई है.
सीएम ने दी बधाई : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से बाड़मेर, राजस्थान के युवा बुनकर बरीगा राम को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया जाना सम्पूर्ण प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए बरीगा राम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपकी कला, कौशल एवं साधना हमारी पीढ़ियों पुरानी हथकरघा विरासत को निरंतर समृद्ध कर रही है. आपकी यह उपलब्धि युवा पीढ़ी को हमारी पारंपरिक कला एवं शिल्प के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित करेगी.