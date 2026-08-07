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राष्ट्रीय हथकरघा दिवस : बाड़मेर के बरीगा राम दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित, CM भजनलाल ने कहा- प्रदेश के लिए गर्व का विषय

राष्ट्रपति के हाथों से राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित बरीगा राम ( बरीगा राम )