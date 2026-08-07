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15 साल से अधूरी रतलाम-बांसवाड़ा-डूंगरपुर रेल लाइन, अब ये बड़ी जानकारी आई सामने

646 हेक्टेयर भूमि मिली, फिर बढ़ी उम्मीद. 2011-12 में मिली थी मंजूरी, लेकिन लागत बढ़ने और जमीन-साझेदारी विवाद से वर्षों तक अटकी रही परियोजना...

Dungarpur Railway Station
डूंगरपुर रेलवे स्टेशन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
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डूंगरपुर: दक्षिणी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित रतलाम-बांसवाड़ा-डूंगरपुर नई रेल लाइन परियोजना करीब 15 वर्षों से अधूरी है. वर्ष 2011-12 में स्वीकृत इस 189 किलोमीटर लंबे रेल प्रोजेक्ट को राजस्थान सरकार और रेल मंत्रालय के बीच 50:50 लागत साझेदारी के आधार पर मंजूरी दी गई थी. लंबे समय तक भूमि अधिग्रहण और लागत साझेदारी को लेकर विवाद के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि परियोजना के लिए आवश्यक 1,736 हेक्टेयर भूमि में से 646 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, तथा मार्च 2026 तक 243 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं.

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क्यों अटक गई थी परियोजना ? : परियोजना की सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण और राजस्थान सरकार की लागत हिस्सेदारी रही. रेलवे का कहना था कि राज्य सरकार न तो पूरी जमीन उपलब्ध करा सकी और न ही संशोधित लागत में अपनी हिस्सेदारी देने पर सहमत हुई. इसके चलते परियोजना वर्षों तक ठप रही. बाद में इसे एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) मॉडल पर भी आगे बढ़ाने पर विचार किया गया, लेकिन उस पर भी सहमति बनने में समय लगा.

लागत में कितना बदलाव आया : परियोजना को 2011-12 में 2082.75 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी मिली थी. वर्ष 2019 में रेलवे ने संसद में बताया था कि संशोधित अनुमान 4079.15 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था यानी लागत में लगभग 1996 करोड़ रुपए (करीब 96 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई. हालांकि, वर्तमान राज्यसभा उत्तर में स्वीकृत लागत 2083 करोड़ रुपए का उल्लेख किया गया है.

क्यों जरूरी है यह रेल लाइन ? : बांसवाड़ा प्रदेश के उन प्रमुख जिला मुख्यालयों में हैं, जहां लंबे समय तक सीधा रेल संपर्क नहीं था. इस रेल लाइन के बनने से दक्षिणी राजस्थान का सीधा संपर्क रतलाम जंक्शन से होगा, जिससे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल और देश के अन्य प्रमुख शहरों तक रेल यात्रा आसान हो जाएगी. साथ ही आदिवासी अंचल में उद्योग, व्यापार, कृषि उत्पादों के परिवहन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

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कितनी आबादी को होगा फायदा : इस रेल परियोजना का सीधा लाभ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रतलाम जिले सहित आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा. इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर करीब 35 से 40 लाख आबादी को बेहतर रेल संपर्क का लाभ मिलने का अनुमान है. यह रेल लाइन शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और व्यापार के लिए यात्रा करने वाले लाखों लोगों की आवाजाही को आसान बनाएगी.

अभी क्या हैं समस्याएं ? : वर्तमान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश यात्रियों को लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए रतलाम, उदयपुर, हिम्मतनगर या अहमदाबाद तक सड़क मार्ग से जाना पड़ता है. इससे समय और खर्च दोनों बढ़ते हैं. किसानों और व्यापारियों को भी माल परिवहन के लिए सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे परिवहन लागत अधिक आती है.

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