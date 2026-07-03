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बड़ी कार्रवाई : 4 किलोमीटर पैदल चलकर दो तस्करों को दबोचा, सवा दो करोड़ कीमत की MD Drugs और सवा लाख नकद बरामद

बालोतरा: राजस्थान की बालोतरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो तस्करों को धर दबोचा है. पुलिस ने उनके कब्जे से 2.200 किलोग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद करने में सफलता प्राप्त की है. बरामद की गई ड्रग्स की अनुमानित कीमत दो करोड़ से अधिक बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बालोतरा जिला में शामिल होने के उपरांत पुलिस थाना धोरीमन्ना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी लगातार शिकायतें पुलिस को मिल रही थीं. इस पर पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार के निर्देशानुसार जिला स्पेशल टीम बालोतरा ने लगभग एक माह तक गुप्त रूप से आसूचना संकलित की गई. डीएसटी टीम ने क्षेत्र में गोपनीय रूप से कैंप कर संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी, तथा परम्परागत पुलिसिंग के साथ-साथ मुखबिर तंत्र एवं तकनीकी संसाधनों के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कीं.

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शुक्रवार को पुलिस टीम को पुख्ता जानकारी मिलने पर धोरीमन्ना थाना प्रभारी रावताराम पोटलिया के नेतृत्व में डीएसटी बालोतरा एवं थाना धोरीमन्ना की संयुक्त टीमों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया. आरोपियों का रहवासी मकान आबादी क्षेत्र से दूर रेतीले धोरों के बीच ढाणी में होने के चलते पुलिस टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी. पुलिस टीम ने लगभग 4 किलोमीटर रेतीले धोरों में पैदल चलकर चारों ओर से घेराबंदी करके पूरी प्लानिंग के साथ दविश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया.