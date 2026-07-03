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बड़ी कार्रवाई : 4 किलोमीटर पैदल चलकर दो तस्करों को दबोचा, सवा दो करोड़ कीमत की MD Drugs और सवा लाख नकद बरामद

Balotra Police Big Action- 2.200 किलोग्राम अवैध एमडी ड्रग्स और सवा लाख रुपये नकद बरामद. बालोतरा पुलिस ने ऐसे कसा तस्करों पर शिकंजा...

Balotra Police Big Action
सवा दो करोड़ कीमत की अवैध एमडी बरामद (Source : Balotra Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 4:32 PM IST

2 Min Read
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बालोतरा: राजस्थान की बालोतरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो तस्करों को धर दबोचा है. पुलिस ने उनके कब्जे से 2.200 किलोग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद करने में सफलता प्राप्त की है. बरामद की गई ड्रग्स की अनुमानित कीमत दो करोड़ से अधिक बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बालोतरा जिला में शामिल होने के उपरांत पुलिस थाना धोरीमन्ना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी लगातार शिकायतें पुलिस को मिल रही थीं. इस पर पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार के निर्देशानुसार जिला स्पेशल टीम बालोतरा ने लगभग एक माह तक गुप्त रूप से आसूचना संकलित की गई. डीएसटी टीम ने क्षेत्र में गोपनीय रूप से कैंप कर संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी, तथा परम्परागत पुलिसिंग के साथ-साथ मुखबिर तंत्र एवं तकनीकी संसाधनों के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कीं.

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शुक्रवार को पुलिस टीम को पुख्ता जानकारी मिलने पर धोरीमन्ना थाना प्रभारी रावताराम पोटलिया के नेतृत्व में डीएसटी बालोतरा एवं थाना धोरीमन्ना की संयुक्त टीमों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया. आरोपियों का रहवासी मकान आबादी क्षेत्र से दूर रेतीले धोरों के बीच ढाणी में होने के चलते पुलिस टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी. पुलिस टीम ने लगभग 4 किलोमीटर रेतीले धोरों में पैदल चलकर चारों ओर से घेराबंदी करके पूरी प्लानिंग के साथ दविश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया.

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बालोतरा पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार जिले में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन विषभंजन' के तहत जारी दिशा-निर्देशानुसार जिला विशेष टीम और धोरीमन्ना थाना पुलिस ने सुदूर रेतीले धोरों के बीच स्थित रहवासी मकान से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ 2.200 किलोग्राम एमडी, जिसकी कीमत 2.20 करोड़ रुपये आंकी गई है, बरामद की है.

इसके साथ ही मादक पदार्थ खरीद-फरोख्त से अर्जित नकद राशि 1,25000 रुपये जब्त कर मादक पदार्थ तस्कर चेनाराम व हनुमानराम को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की.

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