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Pachpadra Refinery Fire Accident : घटना को सरकार ने लिया गंभीरता से, उच्च स्तरीय जांच के निर्देश

पचपदरा रिफाइनरी अग्निकांड के कारण पीएम मोदी का 21 अप्रैल को प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित. इस घटना को भजनलाल सरकार ने गंभीरता से लिया है.

CM Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 8:30 PM IST

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बाड़मेर/जोधपुर: बालोतरा पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार को आगजनी की बड़ी घटना सामने आई. इस घटना के बाद पीएम मोदी का 21 अप्रैल को प्रस्तावित पचपदरा कार्यक्रम स्थगित हो गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं. वहीं, मंगलवार को सीएम का साइट विजिट प्रस्तावित है.

सीएम शर्मा ने रिफाइनरी में हुई आगजनी की घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों और रिफाइनरी प्रबंधन से त्वरित वार्ताकार स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है और वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सुरक्षा मानकों को सर्वोपरि रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा फिलहाल स्थगित किया गया है.

इसके साथ ही सीएम शर्मा ने बताया कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं. अंत मे उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों के आशा की प्रतीक इस रिफाइनरी का भव्य उद्घाटन शीघ्र ही प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा संपन्न होगा. पचपदरा में 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही थीं. रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम से एक दिन पहले यानी सोमवार दोपहर को अचानक रिफाइनरी की एक यूनिट में भीषण आग लग गई. इसके बाद रिफाइनरी परिसर में हड़कंप मच गया.

पढ़ें : बड़ा हादसा : उद्घाटन से पहले पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग, पीएम मोदी का कार्यक्रम स्थगित

रिफाइनरी के कर्मचारियों को आनन-फानन में बाहर निकल गया. फायर सेफ्टी सिस्टम और दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए. आगजनी की सूचना पर रिफाइनरी के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. फिलहाल, आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है. मुख्यमंत्री ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं.

मुख्य सचिव ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

मुख्य सचिव बोले- घटना दुर्भाग्यपूर्ण, सुबह सीएम की विजिट प्रस्तावित : राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सोमवार सोमवार देर शाम को पचपदरा से वापस जोधपुर पहुंचे. उन्होंने बताया कि रिफाइनरी में आग लगी है, उस पर काबू पा लिया गया है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. इसकी विस्तृत जांच होगी. वहां इंजीनियर काम कर रहे हैं. मंगलवार को सीएम का साइट विजिट प्रस्तावित है. सुबह तक हमें भी इसके कारण डिटेल जानकारी मिलने की उम्मीद है.

सांसद बेनीवाल बोले- रिफाइनरी आगजनी की घटना भ्रष्टाचार और लापरवाही का परिणाम : पचपदरा में निर्माणाधीन एचआरएलएल रिफाइनरी के CDU–VDU यूनिट में आग लगने की घटना ने न केवल परियोजना की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सुरक्षा, गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर स्थानीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इस घटना को गंभीर लापरवाही और जल्दबाजी का परिणाम बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

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बेनीवाल ने कहा कि रिफाइनरी का जो मुख्य हृदय कही जाने वाली केन्द्र बिन्दु जिस यूनिट का शुभारंभ करना प्रस्तावित था, उसी में आगजनी होना सुरक्षा में गंभीर चूक के साथ भ्रष्टाचार और लापरवाही का परिणाम है. सांसद बेनीवाल ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस परियोजना की लागत शुरुआत में 37 हजार करोड़ रुपये निर्धारित थी, उसका बढ़कर 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाना, स्पष्ट रूप से वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है.

उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में अनुभवहीन कंपनियों को शामिल किया गया, जिससे गुणवत्ता प्रभावित हुई और अंततः इस तरह की दुर्घटना सामने आई. इस रिफाइनरी के पूर्ण होने तक करीब सवा लाख करोड़ व्यय होने का अनुमान है. इतना बड़ा बजट शुरुआती शुभारंभ से पहले ही आगजनी की घटना ने पूरे प्रोजेक्ट्स की पोल खोल दी है.

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