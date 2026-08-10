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बाल गोपाल योजना में दूध की कमी पर भड़के अशोक गहलोत, बोले- योजनाएं बंद करने की साजिश रच रही भाजपा

मांग के अनुसार सप्लाई के लिए लिखा पत्र: उधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव की ओर से पशुपालन एवं डेयरी विभाग को पत्र लिखा गया है. पत्र में कहा गया है कि आवंटन जारी होने के तीन महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद कई जिलों में दूध पाउडर की सप्लाई मांग के अनुरूप नहीं पहुंची है. ऐसे में उन्होंने डेयरी विभाग से मांग के अनुसार सप्लाई करने और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए लिखा है.

तीन महीने में 41.9 प्रतिशत ही मिली सप्लाई: गहलोत ने एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए लिखा कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों के लिए स्वीकृत 3,756.43 मीट्रिक टन दूध पाउडर की मांग के मुकाबले पिछले तीन महीनों में अब तक सिर्फ 1,573.81 मीट्रिक टन, यानी करीब 41.9 प्रतिशत दूध पाउडर ही उपलब्ध कराया गया है. इसके चलते कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को निर्धारित दिनों पर दूध उपलब्ध कराने में परेशानी सामने आ रही है. भरतपुर, अलवर, उदयपुर, धौलपुर, डीग, खैरथल, बूंदी, नागौर, करौली, जैसलमेर, डीडवाना-कुचामन, बारां, बीकानेर, कोटपूतली-बहरोड़, पाली और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में अप्रैल से सितंबर 2026 के लिए की गई मांग के अनुसार दूध पाउडर की डोर-स्टेप सप्लाई अभी तक शुरू नहीं हुई है. हालांकि, राजधानी के स्कूलों में दूध पाउडर की सप्लाई हो रही है.

गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले ही उन्होंने आम जनता को चेतावनी दी थी कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा. उनके मुताबिक उस समय पीएम नरेंद्र मोदी को भी ये कहना पड़ा था कि योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी. गहलोत का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने योजनाओं को आधिकारिक तौर पर बंद करने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें चलाने के लिए जरूरी संसाधनों की आपूर्ति रोक दी गई है.

जयपुर: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध उपलब्ध कराने वाली पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में दूध पाउडर की कमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे तौर पर बंद करने के बजाय उनकी जरूरी सप्लाई रोकने का रास्ता अपनाया है, ताकि योजनाएं धीरे-धीरे खुद ही बंद हो जाएं. वहीं, गहलोत ने एम्स में वार्डों के शुल्क में बढ़ोतरी पर भी निशाना साधा.

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गहलोत ने बताया 'योजना खत्म करने की रणनीति': बहरहाल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस स्थिति को महज लापरवाही मानने के बजाय सरकार की रणनीति करार दिया. उन्होंने कहा कि यदि सरकार में जनकल्याणकारी योजनाओं को खुले तौर पर बंद करने का साहस नहीं है तो उनकी सप्लाई रोककर उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है. गहलोत ने कहा कि बाल गोपाल योजना इसका ताजा उदाहरण है. उनके मुताबिक स्कूलों में बच्चों को दूध उपलब्ध कराने वाली योजना में पर्याप्त दूध पाउडर नहीं पहुंचने से इसका नियमित संचालन प्रभावित हो रहा है.

एम्स जोधपुर में मरीजों के लिए 12 अगस्त 2026 से लागू होने जा रही नई दरों को लेकर राजस्थान की सियासत गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल के जनरल वार्ड, सेमी-प्राइवेट और प्राइवेट कमरों के किराए में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार और एम्स प्रशासन पर निशाना साधा है. गहलोत ने कहा कि जब आम आदमी पहले से महंगाई और इलाज के बढ़ते खर्च से परेशान है, ऐसे समय में एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना चिंता का विषय है.

गहलोत ने सोमवार शाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 12 अगस्त से एम्स जोधपुर में जनरल वार्ड का किराया 60 रुपए प्रतिदिन, सेमी-प्राइवेट रूम का 1200 रुपए प्रतिदिन और प्राइवेट रूम का किराया 3500 रुपए प्रतिदिन किया जा रहा है. इतना ही नहीं, मरीजों को एडवांस के तौर पर भी बड़ी राशि जमा करनी होगी. जनरल वार्ड के लिए 2500 रुपए, सेमी-प्राइवेट रूम के लिए 8500 रुपए और प्राइवेट रूम के लिए 25 हजार रुपए एडवांस राशि निर्धारित की गई है.

महंगाई के दौर में मरीजों की बढ़ेगी परेशानी: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आम परिवार पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है. बीमारी की स्थिति में परिवार को दवाइयों, जांच, ऑपरेशन, आने-जाने और रहने-खाने समेत कई तरह के खर्च उठाने पड़ते हैं. ऐसे में अस्पताल में भर्ती होने के लिए किराए में बढ़ोतरी और हजारों रुपए एडवांस जमा कराने की व्यवस्था मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी को और बढ़ा सकती है.

उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार बेहतर इलाज की उम्मीद में एम्स जैसे संस्थानों का रुख करते हैं. इन परिवारों के लिए एम्स की सबसे बड़ी पहचान गुणवत्तापूर्ण इलाज के साथ अपेक्षाकृत किफायती चिकित्सा सुविधा की रही है.ऐसे में शुल्क बढ़ने से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के सामने अतिरिक्त चुनौती खड़ी होगी. गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जनता को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का भरोसा देती रही है, लेकिन दूसरी ओर देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों में मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर न हो.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि AIIMS की देशभर में एक अलग प्रतिष्ठा है. गरीब, मध्यम वर्ग और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीज एम्स को भरोसे के संस्थान के तौर पर देखते हैं. बड़ी संख्या में लोग बेहतर और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा की उम्मीद में यहां पहुंचते हैं. एम्स जैसे संस्थानों की जिम्मेदारी केवल बेहतर इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कमजोरी किसी मरीज के इलाज में बाधा न बने, यदि भर्ती और कमरों के शुल्क में लगातार बढ़ोतरी होती है तो इसका सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ेगा.