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AYUSH Counselling 2026: NEET में केवल 83 अंक, मिल रहा आयुष के BNYS कोर्स में एडमिशन

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा के परिणाम के आधार पर राजस्थान में भी आयुष कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा है. राजस्थान में आयुष यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड 85 फीसदी स्टेट कोटा आयुष काउंसलिंग (AYUSH Counselling 2026) करवा रहा है. इसके जरिए आयुष कोर्स बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS), बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (BUMS) व बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस (BNYS) में प्रवेश मिलेगा. नीट यूजी का पेपर 720 अंकों का हुआ था. इस आयुष काउंसलिंग में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 83 अंकों पर भी सीट अलॉट कर दी गई है, यानी देखा जाए तो महज 11.52 फीसदी अंकों पर भी BNYS कोर्स में सीट मिल रही है. यह सीट 17,65,074 रैंक पर अलॉट की गई है, जिसमें एससी गर्ल्स कैटेगरी में सीट मिली है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि बीएएमएस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 520 के स्कोर पर सीट मिली है, इस पर नीट की ऑल इंडिया रैंक 65424 है. हालांकि ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग में पहले राउंड में बीएएमएस के कोर्स में 522 के स्कोर पर 64127 रैंक पर सीट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को अलॉट की गई थी. स्टेट काउंसलिंग की क्लोजिंग रैंक दो अंक नीचे है. जबकि सेंट्रल काउंसलिंग में बीएचएमएस की क्लोजिंग रैंक 142424 रही है, जहां पर 464 अंकों पर भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को सीट अलॉट की गई है. बीयूएमएस की क्लोजिंग रैंक 177119 रही है, जहां पर नीट स्कोर 445 अंक है. वहीं बीएनवायएस पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 932625 रैंक पर भी एडमिशन ऑफर किया गया है, जहां पर नीट स्कोर 225 अंक है.

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रिजर्व कैटेगरी में यह रही है क्लोजिंग रैंक व स्कोर: बीएएमएस कोर्स की बात की जाए तो रिजर्व कैटेगरी में 2,13,159 रैंक पर 426 के स्कोर पर सीट ऑफर की गई है. यह एसटी गर्ल्स की कैंडिडेट को ऑफर की गई है, जबकि BHMS की बात की जाए तो यहां पर 3,45,784 रैंक पर 373 के स्कोर पर इसी कैटेगरी में सीट अलॉट की गई है. BUMS की बात की जाए तो एसटी गर्ल्स कैटेगरी में 9,87,061 रैंक पर 214 के नीट स्कोर पर ऑफर है. जबकि BNYS की सीट 83 अंकों और 17,65,074 रैंक पर भी अलॉट की गई है. यह भी एससी गर्ल्स की कैटेगरी में अलॉट हुई है.

BAMS की क्लोजिंग रैंक व स्कोर