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तीरंदाजी में राजस्थान के खिलाड़ियों ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय खेलों के लिए क्वालीफाई हुई प्रदेश की सभी 6 टीमें

राजस्थान तीरंदाजी टीम के खिलाड़ी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : मेघालय के शिलांग में आयोजित सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश को बड़ी उपलब्धि दिलाई है. प्रतियोगिता के इंडियन राउंड में राजस्थान के तीरंदाजों ने दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए. इसके साथ ही राजस्थान की सभी छह टीमों ने आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए क्वालीफाई कर इतिहास रच दिया. यह पहला मौका होगा जब राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की ओर से तीरंदाजी की सभी छह टीमों के कुल 24 खिलाड़ी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे.