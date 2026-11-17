तीरंदाजी में राजस्थान के खिलाड़ियों ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय खेलों के लिए क्वालीफाई हुई प्रदेश की सभी 6 टीमें
सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के इंडियन राउंड में राजस्थान ने दो स्वर्ण पदक जीते.
Published : November 17, 2026 at 4:28 PM IST
जयपुर : मेघालय के शिलांग में आयोजित सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश को बड़ी उपलब्धि दिलाई है. प्रतियोगिता के इंडियन राउंड में राजस्थान के तीरंदाजों ने दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए. इसके साथ ही राजस्थान की सभी छह टीमों ने आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए क्वालीफाई कर इतिहास रच दिया. यह पहला मौका होगा जब राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की ओर से तीरंदाजी की सभी छह टीमों के कुल 24 खिलाड़ी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे.
राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि शिलांग में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ टीम स्पर्धाओं में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. उन्होंने बताया कि राजस्थान की सभी छह टीमों का राष्ट्रीय खेलों के लिए क्वालीफाई करना प्रदेश की तीरंदाजी के लिए बड़ी उपलब्धि है. इससे पहले कभी भी राजस्थान की सभी टीमों ने एक साथ राष्ट्रीय खेलों के लिए क्वालीफाई नहीं किया था. इस बार 24 खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे.
पढ़ें : विश्व रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण, श्याम सुंदर स्वामी और शीतल देवी की जोड़ी ने फहराया तिरंगा
पदक भी अपने नाम किए : प्रतियोगिता के इंडियन राउंड में राजस्थान की पुरुष टीम ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए मणिपुर की टीम को शिकस्त दी और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया. पुरुष टीम में युवराज, निशांत, हर्षित और विकास शामिल रहे. चारों खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और सटीक निशानेबाजी के दम पर यह सफलता हासिल की. वहीं मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भी राजस्थान का दबदबा देखने को मिला. युवराज और प्रतिभा खंडारा की जोड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए उत्तर प्रदेश की टीम को पराजित किया और दूसरा स्वर्ण पदक राजस्थान की झोली में डाला.
पढ़ें : Exclusive : हाथ नहीं फिर भी अचूक निशाना, विश्व चैंपियन शीतल देवी से जानिए कैसे मुश्किलों को हराकर जीती दुनिया
राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में तीरंदाजी के बढ़ते स्तर और खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय खेलों में भी राजस्थान के तीरंदाज इसी प्रदर्शन को दोहराते हुए प्रदेश के लिए पदक जीतेंगे.
पढ़ें : राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता: खिलाड़ियों ने साधे मेडल पर निशाने, मंत्री राठौड़ बोले- अंतरराष्ट्रीय एक्सीलेंस सेंटर बनेगा
पढ़ें : National Ranking Archery Tournament : जूनियर वर्ग के मुकाबलों में युवा तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन, शीतल देवी को रजत पदक
पढ़ें : नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता, सब-जूनियर वर्ग की कंपाउंड एवं रिकर्व स्पर्धाओं के क्वालिफिकेशन राउंड पूरे