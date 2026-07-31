राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से, राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना
आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले यह अवसर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अपनी रणनीतियां और जनसरोकारों को सामने रखने का मंच होगा.
Published : July 31, 2026 at 7:41 AM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त को सुबह 11 बजे से शुरू होगा. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी कर दी है . इस सोलहवें कार्यकाल के षष्ठम सत्र की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को दी .
सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयक पेश कर सकती है. इनमें हाल ही में लोकसभा से पारित पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 के अनुरूप राज्य स्तर पर कानूनी प्रावधान, नगरीय विकास, स्थानीय स्वशासन और राजस्व प्रशासन से जुड़े संशोधन विधेयक शामिल हो सकते हैं . आवश्यकता पड़ने पर अनुपूरक अनुदान मांगें और विभागीय संशोधन विधेयक भी सदन में लाए जा सकते हैं.
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राजनीतिक दृष्टि से यह सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले यह अवसर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अपनी रणनीतियां और जनसरोकारों को सामने रखने का मंच होगा. विपक्ष कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और चुनावी तैयारियों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना सकता है. विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सुचारु संचालन के लिए प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां शुरू कर दी हैं. विधायकों को प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलेगा. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक सत्र का विस्तृत विधायी एजेंडा जारी नहीं किया गया है. राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद शर्मा का मानना है कि आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले होने वाला यह विधानसभा सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के लिए अपनी राजनीतिक रणनीति और जनसरोकारों को सामने रखने का महत्वपूर्ण मंच होगा. ऐसे में सदन के भीतर तीखी बहस और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने के आसार हैं.